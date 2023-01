Pourquoi une note de 1000 roupies avec ce numéro de série pourrait vous rapporter environ Rs 3 Lakh en Grande-Bretagne

Les billets et les pièces de monnaie rares occupent une place importante pour les personnes qui les collectionnent. Les numéros de série distinctifs et les images imprimées dessus augmentent la valeur de ces pièces et devises. Parfois, ils sont vendus ou achetés en échange d’une somme considérable. En Grande-Bretagne, un tel billet de banque a récemment intrigué Internet. C’est le billet de mille roupies. Ce billet a fait énormément de bruit sur Internet, à cause de sa valeur et de son numéro de série. S’il vous arrive d’avoir un tel billet en votre possession, vous pouvez gagner une fortune en le vendant dans ce pays.

Si quelqu’un possède une note de Rs 1000 avec le numéro de série AH17 75, sa valeur actuelle serait supérieure à Rs 3,5 lakhs en Grande-Bretagne. Ce qui le rend unique, c’est son numéro de série. Ces chiffres apparaissant dans un ordre spécifique augmentent la valeur monétaire du billet de banque. Des informations détaillées à ce sujet ont été fournies dans un rapport de Dailystar.

Le nombre AH17 75 revêt une grande importance car il comporte la date de naissance et de décès de la célèbre écrivaine anglaise Jane Austen. L’auteur est surtout connue pour ses six œuvres majeures. Elle est née en 1775 et décédée en 1817, et la note reflète la même date, qui est AH17 75. C’est pourquoi sa demande est si élevée, et les collectionneurs sont même prêts à débourser jusqu’à Rs 3,5 lakhs pour cela.

En plus de cela, les pièces avec Kew Gardens et les Jeux olympiques de Londres 2012 sont toujours en demande. À un certain moment, ces devises ont également été vendues à un prix plus élevé par rapport à leur valeur d’origine. En 2011, la pièce de cuivre de 20 pence, c’est-à-dire de 20 roupies, a également été vendue à un prix sans précédent en raison de son numéro de série unique et de son importance historique.

