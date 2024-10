Pourquoi une Melania Trump peu enthousiaste est ramenée sous les projecteurs

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer En tant que correspondant à la Maison Blanche, je pose les questions difficiles et recherche les réponses qui comptent. Votre soutien me permet d’être présent dans la salle et d’insister en faveur de la transparence et de la responsabilité. Sans vos contributions, nous n’aurions pas les ressources nécessaires pour défier ceux qui sont au pouvoir. Votre don nous permet de continuer à faire ce travail important, en vous tenant informé à chaque étape du chemin vers les élections de novembre. Andrew Feinberg Correspondant de la Maison Blanche

Ctout cela est la tentative de Donald Trump de fabriquer une surprise d’octobre.

La publication des mémoires de Melania Trump à moins d’un mois du cycle de l’élection présidentielle ressemble à la quintessence d’un Je vous salue Marie. Un appel évident et direct au seul groupe démographique – les femmes – parmi lequel son mari saigne le plus de soutien. Un appel au retour au bercail destiné aux femmes conservatrices rebutées par la laideur de la campagne de Trump et la bataille sur le droit à l’avortement, qui est devenue un poids autour du cou de l’ancien président.

La seule question est de savoir pourquoi quelqu’un pense que cela aura de l’importance, étant donné la rareté de ses déclarations et apparitions publiques.

Allons-y : Melania Trump, après avoir assumé un rôle résolument dans les coulisses pendant quatre ans de présidence de son mari et trois de ses « années d’or » post-présidentielles, revient soudainement sous les projecteurs. Et c’est un changement soudain : l’ancienne Première dame était remarquablement absente de tous les aspects performatifs, sauf les plus essentiels, de la Convention nationale républicaine en juillet, lorsque Donald Trump a été choisi comme candidat du GOP pour la troisième fois. Elle n’a donné aucun discours sur scène, aucune interview avec des réseaux d’information câblés ou des chaînes YouTube favorables à Trump.

Mais maintenant, elle est de retour. À quelques semaines des élections, Melania a accordé ses premières interviews depuis des mois : deux d’entre elles, toutes deux à Fox News. Une demande pour un troisième, de CNN, a été refusée. Elle est de retour dans un rôle familier, faisant le strict minimum pour aider son mari à se présenter à la présidentielle malgré son inconfort évident à l’idée.

On ne peut pas sentir son cœur en la matière. Sa dernière interview – une apparition sur Fox News Sunday – a été diffusée le week-end dernier. Ses réponses robotiques aux questions sur la première des deux tentatives d’assassinat de son mari étaient à peine reconnaissables si on les comparait à l’affirmation sur scène de son beau-fils Eric Trump lors d’un récent rassemblement selon laquelle les démocrates étaient à l’origine des attentats contre son père.

Non, cela donne vraiment l’impression que Melania Trump fait les mouvements.

Dans le livre, elle aborde de manière presque monotone les critiques formulées à son encontre par des commentateurs libéraux, y compris les plaintes concernant un discours qu’elle a prononcé à la Convention nationale républicaine de 2016 qui semblait avoir été partiellement plagié par Michelle Obama. Cette réécriture de sa réputation est la raison essentielle pour laquelle Trump continue dans son livre à aborder la question de l’avortement.

« Le droit fondamental d’une femme à la liberté individuelle, à sa propre vie, lui confère le pouvoir d’interrompre sa grossesse si elle le souhaite », a-t-elle écrit. « Restreindre le droit d’une femme de choisir d’interrompre ou non une grossesse non désirée équivaut à lui refuser le contrôle de son propre corps. »

Melania Trump évoque le quasi-assassinat de son mari en Pennsylvanie

Elle fait de même avec l’immigration, renonçant aux « séparations familiales » lancées par le Département de la Sécurité intérieure dès le début de la présidence Trump, dans lesquelles les adultes et les enfants de tous âges étaient séparés lors de leur détention aux États-Unis pour traversée illégale.

« J’ai immédiatement fait part de mes profondes inquiétudes à Donald concernant les séparations familiales, en soulignant le traumatisme que cela causait à ces familles… Donald m’a assuré qu’il enquêterait et, le 20 juin, il a annoncé la fin de la politique de séparation familiale », écrit-elle : en laissant de côté le fait que son administration faisait face à un procès pour cette pratique qui a abouti à une décision de justice quelques jours plus tard.

La manière dont Melania Trump concilie ses prétendues inquiétudes sincères concernant les aspects les plus draconiens des politiques conservatrices d’avortement et d’immigration avec les projets passés et futurs de son mari reste également sans réponse. Stephen Miller, l’architecte de la politique de séparation des familles, n’a pas disparu. Il était un substitut officiel de la campagne Trump lors de son débat avec Kamala Harris. JD Vance et les conservateurs radicaux qui souhaitent voir l’interdiction de l’avortement étendue à travers le pays restent également très attachés à la campagne Trump.

En fin de compte, il s’agit d’un mémoire qui sert, sans l’ombre d’un doute, de véhicule à la campagne Trump pour lancer quelques cycles d’information semi-positifs à un moment où elle en a désespérément besoin.

Le livre de l’ancienne Première Dame s’intitule Mélanie. Un meilleur titre serait peut-être Tu te souviens de Mélanie ? — car c’est clairement le message que Donald Trump et sa campagne tentent d’envoyer.