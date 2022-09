Pourquoi une majorité républicaine étroite et d’extrême droite pourrait engendrer le chaos

Les représentants Marjorie Taylor Greene de Géorgie, Lauren Boebert du Colorado, Matt Gaetz de Floride et Paul Gosar de l’Arizona ont déjà formé le noyau d’un caucus de la Chambre fidèle à M. Trump et plus à droite que le House Freedom Caucus et ses prédécesseurs. , groupes de conservateurs qui ont tourmenté les deux derniers orateurs républicains, John Boehner et Paul D. Ryan. Le flanc droit des républicains de la Chambre a forcé à plusieurs reprises la fermeture d’une grande partie du gouvernement fédéral et a failli provoquer un défaut de paiement de la dette publique.