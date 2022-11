Alors que les perspectives des démocrates à la Chambre semblent de plus en plus sombres, les projections suggèrent qu’il y a encore une chance qu’ils puissent conserver le Sénat.

Et même si un Congrès divisé serait probablement moins productif que celui qui est sous contrôle unifié depuis deux ans, il y a une grande raison pour laquelle le maintien de la chambre haute est toujours extrêmement important : les tribunaux.

S’il est élu, un Sénat démocrate serait en mesure de confirmer davantage de candidats à la magistrature du président Joe Biden, y compris tout choix théorique à venir à la Cour suprême. Même sans la Chambre, ils pouvaient approuver les juges des tribunaux de district, des tribunaux de circuit et de la haute cour avec une simple majorité au Sénat.

Et ce n’est pas le seul avantage : conserver cette majorité signifierait également que les législateurs pourraient établir leur propre ordre du jour et rejeter les projets de loi approuvés par une Chambre dirigée par le GOP. Les démocrates auraient plus de poids sur les projets de loi incontournables comme le financement gouvernemental et l’augmentation du plafond de la dette, que les républicains pourraient autrement armer contre Biden. De plus, les démocrates du Sénat pourraient veiller à ce que les audiences et le temps des comités ne soient pas utilisés pour les enquêtes sur Biden et d’autres membres de son administration.

“Étant donné qu’il s’agira d’enquêtes sur les stéroïdes à la Chambre, la question est de savoir comment le Sénat pourrait servir de tampon”, a déclaré le stratège démocrate Jim Manley, ancien membre du personnel de l’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid.

Sécuriser ce tampon ne sera pas facile car les perspectives des démocrates cet automne semblent de plus en plus sombres. En raison du contrecoup auquel le parti présidentiel est généralement confronté et d’autres facteurs tels que les luttes en cours du pays contre l’inflation, les démocrates sont susceptibles de subir des pertes importantes à la Chambre et n’ont aucune marge d’erreur au Sénat. Cependant, en raison de la carte du Sénat de 2022 et des tendances passées des candidats à contrecarrer les tendances nationales, les démocrates ont une chance légèrement meilleure de maintenir leur emprise étroite sur la chambre haute. (FiveThirtyEight leur donne actuellement 50-50 chances de le faire.)

Trois raisons pour lesquelles le contrôle du Sénat est important

Les démocrates seraient assez limités sur le plan législatif sous un gouvernement divisé – mais il reste encore trois domaines clés dans lesquels le contrôle du Sénat est important.

Juges

“La principale différence entre un Congrès divisé et un Congrès entièrement contrôlé par les républicains serait la capacité de Biden à pourvoir les postes vacants judiciaires et autres”, déclare Kyle Kondik, rédacteur en chef de Sabato’s Crystal Ball à l’Université de Virginie.

Une majorité du GOP au Sénat serait en mesure de rejeter les candidats à la magistrature de Biden (y compris ceux qui se présentent à la Cour suprême), de les empêcher de prendre en considération et de faire pression sur la Maison Blanche pour qu’elle choisisse ce qu’elle perçoit comme des options plus modérées.

Les législateurs républicains ont déjà signalé qu’ils pourraient ne pas considérer les candidats de Biden. En avril, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, ne s’engagerait pas à donner une audience à un choix de la Cour suprême en 2023 si les républicains reprenaient leur majorité. C’est quelque chose qu’il a déjà fait : sous l’administration Obama, McConnell a notamment empêché le candidat à la Cour suprême Merrick Garland d’obtenir une audience en arguant que sa nomination était dans une année électorale.

La sénatrice Lindsey Graham (R-SC) a déclaré que la «règle Garland» pourrait être utilisée si un poste vacant à la Haute Cour se présentait en 2024.

Une telle opposition pourrait sérieusement contrecarrer les efforts de Biden devant les tribunaux : au cours de sa première année, Biden a nommé le plus grand nombre de juges fédéraux de tous les présidents depuis Ronald Reagan, y compris plus de femmes, plus de personnes de couleur et plus de défenseurs publics que ses prédécesseurs. Ses tentatives pour continuer à le faire seraient sévèrement limitées sans une majorité démocrate au Sénat.

Étant donné que ces juges sont nommés à vie, leurs nominations ont des répercussions à long terme qui s’étendent bien au-delà de l’administration qui les a nommés. Trump et un Sénat contrôlé par les républicains ont confirmé plus de 200 juges au cours de sa présidence, dont beaucoup ont contribué à des décisions cruciales sur la politique d’immigration, les mandats de masque et le droit à l’avortement.

Fixer des priorités législatives

Dans la majorité, les démocrates pourraient fixer le calendrier plancher et ignorer les projets de loi que les républicains envoient de la Chambre. “Il est crucial de garder le Sénat ne serait-ce que pour servir de rempart contre toutes les mauvaises idées auxquelles les républicains de la Chambre vont penser lorsqu’ils essaieront de les envoyer au Sénat”, a déclaré Manley.

Si les républicains avaient le contrôle du Sénat, tout projet de loi adopté par les deux chambres pourrait toujours faire l’objet d’un veto de Biden. Dans le processus, cependant, ils pourraient forcer les démocrates vulnérables à prendre des votes difficiles sur des questions litigieuses.

De même, les républicains pourraient utiliser des outils tels que la loi sur la révision du Congrès et les résolutions budgétaires pour envoyer des votes. En utilisant le CRA, les législateurs pourraient essayer d’annuler les règles récemment imposées par l’administration Biden. Si une majorité simple dans les deux chambres désapprouve une règle, elles peuvent adopter une résolution essayant de l’abroger. Biden pourrait également opposer son veto à cela, mais les démocrates seraient poussés à prendre des votes difficiles sur les politiques de l’administration dans l’intervalle.

Les résolutions budgétaires ne nécessitent également qu’une majorité simple pour être adoptées par le Sénat et pourraient être un autre forum permettant aux républicains de marquer des points politiques. À l’aide de ces résolutions, qui sont également soumises à un veto présidentiel, ils pourraient approuver des modifications du code des impôts ou des dépenses pour les programmes climatiques et la santé reproductive.

Enquêtes

Les républicains ont déjà promis de servir de frein à l’administration Biden une fois qu’ils auront repris la majorité dans l’une ou l’autre chambre. Les républicains de la Chambre, par exemple, ont annoncé leur intention d’enquêter sur les pratiques commerciales du fils du président, Hunter Biden, et même de poursuivre la destitution de certains membres du Cabinet.

“Immédiatement, les républicains de la Chambre vont commencer à enquêter sur la Maison Blanche et l’administration, cherchant essentiellement tout ce qui peut embarrasser l’administration autant qu’ils le peuvent”, déclare Neilan Chaturvedi, professeur de sciences politiques à Cal Poly Pomona.

Alors qu’une Chambre contrôlée par le GOP serait en mesure de consacrer du temps et des ressources à ces efforts, un Sénat contrôlé par les démocrates pourrait s’assurer que les comités de leur chambre ne concentrent pas les audiences sur ces questions. De plus, le Sénat pourrait tenter d’éviter un procès si la Chambre approuve des articles d’impeachment pour un fonctionnaire de l’administration.

“La Chambre pourrait aller de l’avant et voter pour la destitution, mais il y a une certaine ambiguïté quant à savoir si le Sénat est obligé ou non d’organiser un procès”, a déclaré Sarah Binder, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington.

Les victoires des démocrates en 2022 pourraient décider du contrôle du Sénat pendant des années

Les victoires démocrates de ce cycle amortiraient également les pertes potentielles que le parti pourrait subir lors des prochaines élections. Étant donné que les sénateurs ont un mandat de six ans, toute personne élue en 2022 jouerait un rôle majeur dans la préservation des chiffres du parti pour les mandats du Congrès à venir.

“Je pense que cela compte plus en fin de compte parce que les démocrates regardent une carte vraiment brutale en 2024”, déclare Jessica Taylor de Cook Political Report.

Comme Andrew Prokop de Vox l’a expliqué, les démocrates ne défendent actuellement aucun siège dans les États que Trump a remportés en 2020. Les quatre sièges démocrates les plus controversés qui sont en place – Nevada, Géorgie, New Hampshire et Arizona – sont tous des endroits où Biden a gagné. Deux autres sièges oscillants actuellement détenus par les républicains – la Pennsylvanie et le Wisconsin – sont également des endroits que Biden a précédemment remportés, ce qui les place à la portée potentielle des démocrates.

La carte de 2024, cependant, est beaucoup plus difficile. Cette année-là, les démocrates défendront le siège du sénateur Joe Manchin en Virginie-Occidentale, le siège du sénateur Jon Tester dans le Montana et le siège du sénateur Sherrod Brown dans l’Ohio, tous les États qui ont voté pour Trump lors des dernières élections. De plus, plusieurs autres sièges détenus par les démocrates seront en place dans des États comme l’Arizona, le Michigan et le Maine.

Essentiellement, plus les démocrates peuvent gagner de sièges en 2022, meilleure sera leur position pour résister à tout bouleversement dans deux ans.

Mise à jour, 3 novembre : Cette histoire a été initialement publiée le 2 mai et a été mise à jour pour refléter les nouvelles informations de sondage.