Pourquoi une fermeture du gouvernement pourrait faire planter le « Panda Palooza » : NPR

basculer la légende Anna Moneymaker/Getty Images

Une fermeture du gouvernement pourrait anéantir le parti de certains des habitants les plus populaires de Washington, DC : les pandas.

Le zoo national organise une série d’événements sur le thème des pandas pour commémorer le départ de ses trois seuls pandas : les pandas âgés Mei Xiang, Tian Tian et leur fils de 3 ans Xiao Qi Ji retournent en Chine. La fête d’adieu de neuf jours ne fait que commencer. Mais si Washington succombait à une fermeture, les célébrations seraient écourtées un jour plus tôt.

Les trois pandas sont prêtés par la Chine dans le cadre d’un accord avec l’Association chinoise pour la conservation de la faune et reviendront dans le pays d’ici le 7 décembre.

Le zoo organise le « Panda Palooza », sa fête d’adieu tant attendue pour les pandas, du 23 septembre au 1er octobre. Entre-temps, le financement gouvernemental expirera le 1er octobre, le jour même où le gouvernement fermerait ses portes si le Congrès ne pouvait pas adopter un nouveau plan de financement.

Comme toutes les institutions du Smithsonian, le zoo national recevant un financement fédéral, il doit également fermer ses portes au public en cas de fermeture.

Pour de nombreux fans de pandas, les adieux pourraient être leur dernière chance de voir le trio avant leur voyage d’adieu. Après cela, le zoo ne comportera plus de pandas pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Le vent et la pluie ont déjà gâché la fête, le zoo ayant annulé certains événements de Palooza, Le Washington Post signalé. Mais la météo n’a pas éloigné les fervents fans de pandas. Les résidents locaux et étrangers ont afflué vers le zoo pour avoir un aperçu, et beaucoup ont partagé sur les réseaux sociaux des photos des pandas gambadant autour des bambous et grignotant des gâteaux glacés.

Comme lors des fermetures passées, l’arrêt des fonctions gouvernementales « non essentielles » signifierait également la fermeture du Smithsonian webcam panda géant en direct devient sombre.