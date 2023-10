basculer la légende John Otis pour NPR

John Otis pour NPR

MARACAIBO, Venezuela — Ángel Marín et sa femme Carolina vendent pratiquement tout ce qu’ils possèdent, d’une télévision à un jeu de bongos. Ils ont besoin d’argent parce que – comme des millions de Vénézuéliens avant eux – ils disent au revoir à leur pays.

Ils ne veulent pas partir. Mais le travail d’Ángel dans une entreprise de téléphonie mobile couvre à peine le coût de la nourriture. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est venue lorsque leur fils de 4 ans, Matías, a développé de l’asthme et qu’ils n’ont pas pu payer les 32 dollars par mois pour ses médicaments.

“Si j’achète des médicaments contre l’asthme”, explique Ángel, “nous ne pourrons plus manger”.

La famille Marín rejoint le 7,7 millions migrants qui ont quitté le Venezuela ces dernières années pour échapper au régime autoritaire et à la pire crise économique du pays. Cela représente environ un quart de la population du Venezuela lorsque la crise a commencé vers 2014. Ce chiffre dépasse le nombre de réfugiés qui ont fui les pays ravagés par la guerre. Ukraine ou Syrie et représente le plus grand déplacement crise jamais enregistré dans l’hémisphère occidental.

La plupart se sont réinstallés Colombieau Pérou et ailleurs en Amérique latine, mais un nombre croissant de Vénézuéliens – dont Ángel, Carolina et Matías – sont en route vers les États-Unis.

Pour la première fois, les Vénézuéliens sont devenus en septembre la plus grande nationalité arrêtée pour avoir franchi illégalement la frontière sud des États-Unis, dépassant en nombre les Mexicains, selon chiffres publiés par les douanes et la protection des frontières des États-Unis. Les Vénézuéliens ont été arrêtés 54 833 fois par la patrouille frontalière ce mois-là, soit plus du double du chiffre d’août.

Les analystes attribuent l’effondrement économique du Venezuela à la corruption du gouvernement, à la mauvaise gestion de l’industrie pétrolière vitale et aux sanctions américaines contre le régime autoritaire du président Nicolas Maduro. Au point le plus bas atteint en 2021 lors de la pandémie de COVID-19, le taux de pauvreté a dépassé 90 %, selon chercheurs à Université catholique Andrés Bello de Caracas.



basculer la légende Christian Chávez/AP

Christian Chávez/AP

Le déclin de la situation de la famille Marín a été progressif mais incessant, et s’est accompagné de l’effondrement économique de leur pays. Ángel, 29 ans, et Carolina, 31 ans, ont fréquenté l’Université de Zulia, une institution publique autrefois très réputée située dans la ville lacustre de Maracaibo. Ángel a étudié la philosophie et rêvait d’obtenir son diplôme, rappelant que le libérateur sud-américain Simón Bolívar a déclaré un jour : « Une personne sans éducation est une personne incomplète ».

Mais les professeurs ont démissionné en raison de leurs bas salaires, les cours ont souvent été annulés en raison de manifestations antigouvernementales et de coupures d’électricité, et le couple a abandonné ses études lorsqu’il n’a plus pu payer ses frais de scolarité. Carolina se concentrait sur l’éducation de Matías tandis qu’Ángel travaillait dans des banques et dans une entreprise de réfrigération et vendait des téléphones portables, ne gagnant jamais plus de 150 dollars par mois. C’est au-dessus de la moyenne – et le salaire minimum au Venezuela n’est que de 4 dollars par mois, ce qui n’est pas suffisant pour survivre.

Incapables de se payer un logement, ils ont emménagé chez les parents et le frère de Carolina. La nourriture était rare et ils ne prenaient parfois que deux repas par jour. Une astuce consistait à dormir tard pour éviter l’envie de prendre le petit-déjeuner. Une autre consistait à préparer un ragoût à partir de peaux de plantains mûrs. Carolina a insisté sur le fait qu’ils avaient un goût de viande.

“Au moins, ça vous rassasie”, dit-elle.

Avec des perspectives limitées au Venezuela et l’asthme de Matías s’aggravant, ils ont décidé de suivre le chemin de la sœur cadette de Carolina, qui a émigré à Saint-Louis il y a cinq ans, a trouvé un emploi dans le nettoyage des bureaux et a proposé de les accueillir.

Ángel plaisante en disant qu’il devra améliorer son anglais presque inexistant. Mais la mère de Carolina, Elizabeth Rodríguez, est d’humeur sombre à l’idée que sa deuxième fille quitte définitivement le Venezuela.

“Ça me donne envie de pleurer”, dit-elle. “Parce que vous imaginez toujours avoir votre famille à proximité et regarder vos petits-enfants grandir.”

Faute de visa, Ángel, Carolina et Matias voyageront par voie terrestre à travers l’Amérique centrale et le Mexique pour se rendre aux États-Unis. Le voyage impliquera une randonnée difficile de 60 milles à travers le Darién Gap. Il s’agit d’une zone de jungle sans route entre la Colombie et le Panama, où de nombreux migrants ont été volés, violés et tués.

“Nous ne voulons vraiment pas traverser la jungle”, admet Ángel. “Ça nous fait peur.”

Le voyage coûtera des milliers de dollars, dont ils ont emprunté une partie à des amis et à des parents aux États-Unis. Chaque petit geste compte, c’est pourquoi, en plus de décharger leur télévision et leur climatisation, ils vendent les vêtements de bébé de Matias.

Carolina voulait les garder pour un deuxième enfant. Mais avec leur avenir si incertain, une famille plus nombreuse semble désormais hors de question, et Carolina pleure en pliant les minuscules bodys et pyjamas.



basculer la légende John Otis pour NPR

John Otis pour NPR

“C’est vraiment difficile”, dit-elle. “Nous devons vendre le peu de choses que nous possédons. Mais c’est pour le mieux.”

Dans un centre commercial du centre-ville, Ángel et Carolina remettent les vêtements de bébé à un homme qui leur paie 40 $, qu’ils dépensent rapidement en sacs à dos fragiles pour leur voyage.

Sur le chemin du retour, Ángel et Carolina aperçoivent une immense fresque représentant un président Maduro souriant, profondément impopulaire. L’opposition politique a organisé des primaires le 22 octobre, remportées par l’ancienne députée de droite María Corina Machado, mais le régime de Maduro lui a interdit de se présenter à l’élection présidentielle de l’année prochaine et ne montre aucun signe qu’il abandonnera le pouvoir.

En regardant la fresque, Carolina, furieuse, déclare : “Ces gens ont détruit le Venezuela. Et ils nous obligent à quitter notre…