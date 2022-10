Pourquoi une entreprise de cannabis de l’Île-du-Prince-Édouard dit qu’elle perd de l’argent, dans une tendance à l’échelle de l’industrie

En visitant l’immense usine de production de FIGR à Charlottetown, il serait facile de supposer que la société de cannabis appartenant à l’Île-du-Prince-Édouard est en plein essor.

Partout où vous vous tournez, les employés sont occupés à remplir des sacs et des cartouches avec des fleurs et de l’huile de cannabis, ou à charger des produits dans des boîtes, qui se retrouveront dans des magasins à travers le pays.

Mais aussi occupés que soient l’entreprise et ses 130 employés, et aussi solides que soient les ventes, le PDG a déclaré que cela ne se traduisait guère par un profit.

“Si vous regardez à travers l’industrie, je ne sais pas si vous trouverez un producteur autorisé déclarant un bénéfice à ce stade. Et en tant qu’entreprise locale concurrente dans l’industrie, nous ne sommes certainement pas à l’abri de cela non plus”, a déclaré Alex Smith, PDG de FIGR. “L’industrie n’est pas viable en ce moment pour les producteurs autorisés.”

Taxes élevées, prix bas

Smith a déclaré que le plus gros problème est la taxe d’accise imposée aux producteurs de cannabis. Pour chaque gramme de cannabis qu’ils vendent aux distributeurs, ils doivent au gouvernement 1 $, soit 10 % du prix du gramme, selon le montant le plus élevé.

Depuis que le pot est devenu légal il y a quatre ans, a-t-il dit, les producteurs de partout au Canada ont dû baisser leurs prix pour concurrencer les producteurs et les vendeurs illégaux, qui ne font pas face aux mêmes frais généraux ou taxes.

Lorsque les produits à base de cannabis sont arrivés sur les tablettes, de nombreux producteurs autorisés ont commencé à vendre leurs produits pour 7 à 8 dollars le gramme. Maintenant, la plupart se vendent 4 $ ou moins le gramme, et 1 $ de ce montant est perdu à cause de la taxe d’accise.

“Donc, cela se traduit par une taxe représentant 25 à 35% de nos revenus, ce qui est restrictif”, a-t-il déclaré. “Si vous regardez n’importe quelle entreprise, abandonnant 25 à 35% de ses revenus, ce n’est tout simplement pas un modèle commercial durable.”

Alex Smith, PDG de FIGR, affirme que les taxes élevées et la concurrence des producteurs et des vendeurs illégaux empêchent son entreprise de réaliser des bénéfices. (Steve Bruce/CBC)

Ajouter au défi? Le coût croissant d’à peu près tout, sauf le cannabis.

“C’est en quelque sorte un double coup dur. Nos coûts augmentent. Mais nous ne pouvons pas simplement augmenter nos prix ou les consommateurs iront dans cette zone du marché non réglementée et potentiellement dangereuse, et retourneront vers ces canaux”, a déclaré Smith.

Un groupe de cannabis fait du lobbying à Ottawa

Ce sont toutes des questions que le Conseil du cannabis du Canada a soulevées à Ottawa cette semaine, avec des députés et des fonctionnaires fédéraux.

Le président du conseil, George Smitherman, a déclaré que de nombreuses entreprises de cannabis à travers le pays sont sur le point de fermer.

Son conseil demande au gouvernement fédéral de rationaliser un examen de la Loi sur le cannabis, y compris la taxe d’accise. Entre-temps, il veut qu’Ottawa supprime une taxe réglementaire distincte de 2,3 % que les producteurs doivent payer.

“Nous disons au gouvernement, ‘reculez un peu à court terme, et collectivement, nous pouvons faire grossir le gâteau ensemble'”, a déclaré Smitherman. “Sinon, nous courons le risque, en particulier dans de nombreuses régions rurales du Canada, où le cannabis a été associé au renouveau économique, de voir des revers.”

Le PDG de FIGR craint que l’augmentation des prix ne rende difficile la concurrence avec les producteurs et producteurs illégaux, qui ne sont pas imposés et ne font pas face aux mêmes frais généraux. (Juan Mabromata/AFP/Getty Images)

Alors que le PDG de FIGR a déclaré que l’entreprise avait évité de licencier des employés, elle a commencé à supprimer certains postes au fur et à mesure que les gens les quittaient.

En effet, au cours des deux dernières années, les effectifs du FIGR sont passés de 160 à 130.

“Nous avons dû prendre des décisions très difficiles – tempérer notre croissance, réduire les effectifs au fil du temps juste pour rester compétitifs dans cet espace”, a-t-il déclaré.

Il y a environ un an, un groupe d’investisseurs locaux a repris l’entreprise. Smith a déclaré qu’ils étaient déterminés à en faire une entreprise rentable.

“Nous avons une équipe pour produire quelque chose de très spécial sur l’île. Nous avons juste besoin du soutien du gouvernement pour le faire.”