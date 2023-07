Pourquoi une boisson alcoolisée par jour peut augmenter la tension artérielle : étude

Aussi peu qu’une boisson alcoolisée par jour a augmenté la tension artérielle systolique – le chiffre le plus élevé dans une lecture de tension artérielle – même chez les hommes et les femmes sans hypertension existante, selon une nouvelle étude.

« Nous n’avons trouvé aucun effet bénéfique chez les adultes qui buvaient un faible niveau d’alcool par rapport à ceux qui ne buvaient pas d’alcool », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Marco Vinceti, professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie, dans un communiqué.

L’impact négatif de l’alcool sur la pression artérielle systolique a continué d’augmenter au fil des ans, selon l’étude, même chez les hommes et les femmes qui buvaient peu chaque jour. De petites quantités d’alcool ont également augmenté la pression artérielle basse ou diastolique, mais uniquement chez les hommes, selon l’étude publiée lundi dans la revue Hypertension.

« Les lectures systoliques et diastoliques contribuent au risque (cardiovasculaire) et vont de pair, mais des deux, la pression artérielle systolique est certainement le facteur de risque le plus important chez les adultes », a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Paul Whelton, titulaire de la chaire de santé publique mondiale. à l’École de santé publique et de médecine tropicale de l’Université de Tulane à la Nouvelle-Orléans et président de la Ligue mondiale contre l’hypertension.

TENSION ARTÉRIELLE ET SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

La pression artérielle est mesurée en unités de millimètres de mercure (abrégé en mmHg) et écrite sous la forme de deux nombres, l’un au-dessus de l’autre. La lecture supérieure ou systolique, qui représente la force du sang contre les parois des artères lorsque le cœur se contracte, est un « facteur de risque majeur de maladie cardiovasculaire pour les personnes de plus de 50 ans », selon l’American Heart Association. La lecture diastolique inférieure mesure la pression dans les artères lorsque le muscle cardiaque se repose entre les battements.

Une lecture systolique normale est généralement de 120 mm Hg ou moins, mais a tendance à augmenter à mesure que les vaisseaux sanguins s’affaiblissent et se rétrécissent avec l’âge, a déclaré l’AHA. Une lecture diastolique normale est inférieure à 80 mm Hg mais commence à décliner avec l’âge à mesure que les artères perdent leur élasticité et se raidissent, entraînant parfois une augmentation du pouls.

« L’alcool n’est certainement pas le seul moteur de l’augmentation de la tension artérielle ; cependant, nos résultats confirment qu’il contribue de manière significative », a déclaré Vinceti, également professeur auxiliaire au département d’épidémiologie de la School of Public Health de l’Université de Boston. « Il est conseillé de limiter la consommation d’alcool, et de l’éviter, c’est encore mieux. »

Le concept selon lequel trop d’alcool augmente la tension artérielle existe depuis longtemps, a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health à Denver.

« Cependant, cette revue a révélé que des niveaux relativement faibles d’alcool avaient un impact sur la tension artérielle », a déclaré Freeman, qui n’a pas participé à la recherche. « Donc, pour moi, c’est encore une autre étude montrant qu’il n’y a peut-être pas de quantité sûre d’alcool. »

LE RISQUE AUGMENTE AVEC LA CROISSANCE DES NIVEAUX D’ALCOOL

La revue a analysé les données de sept études menées au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis entre 1997 et 2021. Elle a suivi plus de 19 000 adultes âgés de 20 à environ 70 ans qui n’avaient aucun diagnostic antérieur d’alcoolisme, de consommation excessive d’alcool, de maladie cardiovasculaire, de diabète ou de maladie du foie sur une période moyenne de cinq ans.

Tous les participants ont été interrogés sur leur consommation typique d’alcool au début des études, qui a été traduite en grammes d’alcool pour éviter les différences entre les pays sur ce qui constitue une « boisson standard ». L’Organisation mondiale de la santé, par exemple, fixe la norme à 10 grammes d’alcool par boisson, tandis que les États-Unis la définissent à 14 grammes.

« Aux États-Unis, vous obtenez probablement plus d’un verre standard par jour », a déclaré Whelton. « Si vous recevez un verre de vin avec 14 grammes d’alcool dans un restaurant, vous aurez envie de dire à votre serveur : ‘Vous radin, retournez et versez un vrai verre de vin.’ Nous pensons que nous consommons un verre standard, mais ce n’est pas le cas.

Les chercheurs ont ensuite utilisé des statistiques pour tracer comment diverses quantités d’alcool affectaient la tension artérielle au fil du temps. Boire en moyenne 12 grammes d’alcool par jour, soit moins d’un verre standard aux États-Unis, a produit une légère augmentation de la pression systolique de 1,25 mm Hg sur une moyenne de cinq ans.

« Nous avons été quelque peu surpris de voir que la consommation d’un niveau d’alcool déjà faible était également liée à des changements de pression artérielle plus élevés au fil du temps par rapport à l’absence de consommation – bien que beaucoup moins que l’augmentation de la pression artérielle observée chez les gros buveurs », a déclaré Vinceti.

Chez les personnes qui consommaient en moyenne 48 grammes d’alcool par jour, soit près de 3,5 verres standard aux États-Unis, la pression artérielle systolique a augmenté de près de 5 mm Hg au cours de la même période par rapport aux non-buveurs.

« Cela vous ferait certainement passer de pré-hypertendu à hypertendu, tout comme manger une quantité excessive de sodium, trop peu de fruits et de légumes et ne pas faire suffisamment d’activité physique vous poussera dans la mauvaise direction », a déclaré Whelton de Tulane.

Autre découverte : l’impact de l’alcool sur la pression artérielle était encore plus important si les lectures d’une personne montaient déjà à la hausse au début de l’étude, a déclaré Whelton.

« Cela suggère que les personnes ayant une tendance à l’augmentation de la pression artérielle peuvent bénéficier le plus d’une consommation faible ou nulle d’alcool », a-t-il déclaré.

MESSAGES CONFUSANTS SUR L’ALCOOL

Comment les résultats de l’étude cadrent-ils avec les recherches antérieures qui ont montré que l’alcool peut être bénéfique pour le cœur ? D’une part, de nombreux essais cliniques randomisés plus anciens ne comparaient que les buveurs légers aux gros buveurs, et non à ceux qui ne buvaient pas du tout, a déclaré Whelton.

« Ce que nous avons généralement constaté dans les essais cliniques, c’est que les buveurs sont randomisés pour recevoir moins d’alcool, comme de la bière légère, plutôt que de continuer à boire normalement. Et bien sûr, ceux qui consommaient des quantités faibles à modérées d’alcool avaient de meilleurs résultats », a déclaré Whelton, co-auteur d’une méta-analyse sur de telles études.

« Du point de vue de la pression artérielle, je pense que la plupart des gens conviendraient qu’il n’y a pas de niveau auquel l’alcool est sans danger », a-t-il ajouté. « D’un point de vue cardiovasculaire, vous pouvez avoir des avis mitigés. »

Étudier la consommation d’alcool est difficile car elle est associée à des comportements qui peuvent être à la fois utiles et inutiles, a déclaré Freeman.

« Si vous buvez dans un bar rempli de fumée la nuit avec des amis, (votre exposition) à la fumée secondaire et à l’alcool perturbera certainement votre sommeil, et les deux sont nocifs pour la santé », a-t-il déclaré. « Mais vous obtenez également les avantages de la socialisation. »

Des recherches sur les «zones bleues», régions du monde où les gens vivent généralement jusqu’à 100 ans et plus, ont montré que les régimes alimentaires dans ces endroits comprennent souvent de petites quantités d’alcool qui sont régulièrement consommées avec le dîner. Est-ce l’alcool qui aide à la longévité, ou les réseaux sociaux resserrés ?

« Il peut être difficile de démêler ces associations », a déclaré Freeman, ajoutant qu’il donne à ses patients les mêmes conseils que l’AHA et l’OMS.

« Premièrement, je ne recommande pas aux gens de commencer à boire », a-t-il déclaré. « S’ils boivent, ils devraient essayer de vraiment le minimiser, puis faire de leur mieux pour maintenir des comportements sains qui aident le cœur, comme l’exercice et la réduction du stress.

« L’exercice est un moyen incroyablement efficace pour abaisser la tension artérielle, à la fois systolique et diastolique, car il aide le cœur à se détendre et à maintenir une meilleure efficacité. »