Le 3 janvier, les dirigeants iraniens pleureront le premier anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué le général du Corps des gardiens de la révolution islamique Qassem Soleimani et le commandant de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis. Et le monde semble préoccupé par la possibilité d’un conflit armé imminent au Moyen-Orient alors que les milices irakiennes parrainées par l’Iran intensifient à la fois les attaques à la roquette sur les sites américains et les bombardements routiers de convois, et les États-Unis pilotent des bombardiers B-52 et positionnent les plus durs de la marine. frapper les forces de frappe dans le Golfe.

Un certain nombre d’observateurs ont émis l’hypothèse qu’un affrontement violent avec l’Iran serait l’acte final et le plus déstabilisateur du président Donald Trump au pouvoir. Mais il y a toute possibilité que la vengeance de Soleimani et Muhandis soit plutôt la première crise de l’administration Biden.

La preuve d’un post-janvier. La confrontation s’accumule depuis quelques semaines. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a averti le 16 décembre que la vengeance de l’Iran viendrait «à son moment et à son endroit», et donc pas nécessairement sous Trump, qui s’est engagé à riposter si les Américains sont blessés. En Irak, la milice clé soutenue par l’Iran, Kataib Hezbollah, a mis en garde contre les attaques de vengeance jusqu’à ce que Trump soit parti, et même Mohammed al-Hashemi, un envoyé du gouvernement irakien envoyé en Iran, a été cité dans le journal libanais Al-Akhbar comme implorant Téhéran de restez calme « jusqu’à ce que l’administration Biden prenne la présidence de Trump. »

L’Iran pourrait retenir ses partenaires de milice jusqu’à la fin de l’administration Trump, mais peut-être pas beaucoup au-delà. Dans les cercles internes du gouvernement américain où les menaces sont évaluées, la transition du 20 janvier est considérée comme une fenêtre dangereuse (et négligée) d’escalade. L’une des premières tâches de Joe Biden pourrait être de répondre à une attaque mortelle contre des Américains en Irak, en Syrie ou dans la région du Golfe.

L’Irak a l’habitude de relever les premiers défis des nouveaux présidents: le premier recours à la force de Bill Clinton a eu lieu en Irak, les frappes de missiles de croisière de juin 1993 qui ont vengé les efforts de Saddam Hussein pour assassiner l’ancien président George Herbert Walker Bush deux mois plus tôt. Le premier recours à la force du président George W. Bush a également eu lieu en Irak – une vague de frappes aériennes en février 2001 qui a irrité Bush quand elles ont interrompu son premier voyage à l’étranger (au Mexique).

La première crise militaire d’un nouveau président peut être un moment fondateur, d’autant plus que les concurrents de grande puissance et les États voyous prennent la mesure du nouveau chef. Biden aurait besoin de peser les conséquences de l’action ou de l’inaction: une partie de sa base politique voudrait distinguer la nouvelle administration de l’ancienne, et tendre la main ouverte à l’Iran, tandis que les traditionalistes de la politique étrangère souligneraient la nécessité de faire preuve de fermeté, en particulier. si un Américain est tué.

Le meilleur résultat pour tout le monde est que l’Iran et ses mandataires reconnaissent que frapper les intérêts américains sous la surveillance de Biden n’est en aucun cas plus sûr ou moins conséquent que de risquer une telle décision sous Trump. Le président élu devrait clairement communiquer avant le 20 janvier qu’il sera prêt, minute un, jour un, à répondre fermement à toute menace contre les Américains.

Le 20 janvier, la nouvelle administration devrait également signaler discrètement à l’Iran que sa main est tendue, mais que la vengeance contre Trump est toujours une vengeance contre l’Amérique et placerait des obstacles supplémentaires sur la voie du soulagement des sanctions.

***

L’équipe Biden entrante ont des problèmes pour accéder aux informations généralement fournies lors d’une transition. Une priorité très précoce devrait être un examen des options militaires qui ont été préparées, afin de familiariser l’équipe et de leur permettre de demander rapidement des ajouts et de faire des suppressions. L’équipe expérimentée de la sécurité nationale de Biden, en particulier le candidat du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient, sait que les moments difficiles après une attaque ne sont pas le bon moment pour rattraper son retard ou pour découvrir que vous n’avez pas d’options militaires. qui passent rassemblement.

Si l’Iran ou les milices soutenues par l’Iran en Irak attaquent les intérêts américains à un stade trop tardif pour que Trump réagisse, ou au début de la présidence de Biden, il y aura une tension entre parvenir rapidement à la dissuasion et établir la crédibilité des États-Unis contre une pondération prudente des faits. et options.

Si l’attaque est suffisamment puissante pour tuer des Américains – qui sont généralement bien protégés – alors elle a peut-être reçu le feu vert de l’Iran, mais l’administration entrante peut attendre de vérifier cette connexion. Clinton a attendu 72 jours jusqu’à ce qu’il frappe les services de renseignement irakiens, pour leur rôle dans l’attentat contre la vie de Bush en 1993.

Si des preuves d’un rôle iranien apparaissent, alors une administration Biden – comme celle de Clinton avant, mais avec un peu de chance plus rapide – ne doit pas hésiter à faire ce qu’il faut pour dissuader les futures attaques contre les Américains. Ce n’est que si l’Iran croit que c’est le cas qu’il hésitera à ne pas frapper le personnel américain en premier lieu.

Ce que les États-Unis pourraient et devraient faire immédiatement, c’est signaler le coût de toute attaque contre les Américains, riposter au réseau étendu de l’Iran et conserver la possibilité de nouvelles frappes plus étendues. Chaque fois que des attaques à la roquette et aux bombardements ont eu lieu contre les forces américaines en Irak cette année, le réseau responsable des attaques a été assez clair pour la communauté du renseignement américain en quelques heures ou quelques jours: une combinaison des trois groupes d’avant-garde des réseaux irakiens – Kata’ib Hezbollah , Asa’ib Ahl al-Haq et Harakat Hezbollah al-Nujaba. Ces groupes sont vulnérables aux grèves et attaquent déjà les États-Unis

Les milices iraniennes travaillent d’arrache-pied chaque jour pour masquer l’attribution d’attaques contre des cibles américaines en Irak, créant un nombre ahurissant de nouvelles marques telles que Ashab al-Kahf («Compagnons de la grotte») et Sarayat Qassem al-Jabbarin («Destroyer of Oppressors Company»). Le 13 mars, ces tactiques ont réussi à empêcher la Grande-Bretagne de se joindre à une frappe américaine en Irak pour venger le meurtre par la milice de deux Américains et d’un Britannique. Des jets britanniques se sont assis alimentés et armés sur la piste pendant que les avocats du gouvernement se disputaient pour savoir qui était réellement à blâmer et qui devrait être ciblé. En fin de compte, l’administration Trump n’a pas réussi à convaincre les Britanniques que Kata’ib Hezbollah était la bonne cible et les responsables britanniques ont refusé de permettre à leurs avions de décoller. L’administration de Biden renforcera la dissuasion si elle ne permet pas aux attaquants potentiels de jouer à ce jeu de coquille.

Si l’inauguration du 20 janvier sera un moment exaltant pour Joe Biden et son équipe, c’est aussi un moment où son courage pourrait être mis à l’épreuve. L’histoire a montré que l’Iran sonde la détermination des administrations américaines et qu’il peut simultanément pousser un président américain dans les yeux et s’asseoir à une table de négociation. L’Iran a du mal à empêcher ses mandataires de se venger, mais pourrait considérer l’ouverture d’une administration Biden comme le premier moment sûr pour le faire. Tous les autres agresseurs potentiels dans le monde observeront et prendront note.