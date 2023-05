Pourquoi une application glitchy peut faire obstacle à des milliers de migrants demandant l’asile aux États-Unis

Des milliers de migrants cherchant à traverser la frontière sud des États-Unis cette semaine après que le gouvernement a levé ses mesures de santé publique COVID-19 pourraient être confrontés à un obstacle de plus dans leur quête d’asile : une application de téléphone portable glitchy.

En vertu des nouvelles règles de l’administration Biden, les demandeurs d’asile doivent utiliser l’application mobile CBP One pour prendre rendez-vous à un point d’entrée officiel aux États-Unis avant de pouvoir déposer une demande d’asile. Mais cette modification du processus de demande d’asile a fait l’objet de critiques de la part des défenseurs des droits des migrants, des groupes de défense des droits de l’homme et même de certains démocrates, qui affirment que l’application est en proie à des erreurs et que ce processus de demande d’asile révisé est injuste.

« Vous mettez un processus de sauvetage – ce que les gens ont légalement le droit de faire, qui est le processus pour demander l’asile aux États-Unis lorsqu’ils arrivent dans le pays – essentiellement à la merci d’une technologie qui a parfois ses défauts, « , a déclaré Raul Pinto, avocat senior à l’American Immigration Council, basé à DC, un groupe de défense de l’immigration.

« Vous mettez la vie et la sécurité des gens à la merci de cela », a-t-il déclaré.

Pour prendre rendez-vous, les migrants sont invités à créer un profil dans l’application qui inclurait une photo et des informations telles que le nom, la date de naissance et la nationalité. Mais l’application a fait face à de nombreuses plaintes concernant des problèmes techniques, y compris des problèmes d’accessibilité.

En vertu des nouvelles règles de l’administration Biden, les demandeurs d’asile doivent utiliser l’application mobile CBP One pour prendre rendez-vous à un point d’entrée officiel aux États-Unis avant de pouvoir déposer une demande d’asile. (Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis)

La politique de l’ère Trump va expirer

« Il y a certainement eu des pépins », a déclaré Doris Meissner. De 1993 à 2000, elle a été commissaire de l’ancien service d’immigration et de naturalisation, qui a ensuite été divisé en trois agences d’immigration du gouvernement fédéral, dont les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

« Le plus important est qu’il y a beaucoup plus de candidats qu’il n’y a de créneaux disponibles », a déclaré Meissner, qui dirige maintenant le programme américain de politique d’immigration au sein du groupe de réflexion du Migration Policy Institute basé à DC.

En mars 2020, sous l’administration Trump, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis une ordonnance de santé publique en vertu de la clause rarement utilisée du titre 42. Il a permis aux États-Unis de contourner leurs lois sur l’immigration et de renvoyer des milliers de demandeurs d’asile, invoquant des craintes qu’ils pourraient avoir le COVID-19 et propager le virus dans le pays.

Cette semaine, le 11 mai, l’administration Biden devrait cesser d’utiliser le titre 42 lorsqu’elle a laissé expirer la déclaration d’urgence de santé publique COVID-19, ce qui signifie que les demandeurs d’asile ne seront plus empêchés de traverser la frontière.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont prédit que l’expiration du titre 42 entraînera également l’arrivée de plus de 10 000 migrants à la frontière sud chaque jour. Les villes frontalières du Texas d’El Paso, Laredo et Brownsville ont déjà déclaré l’état d’urgence local ces derniers jours pour puiser dans les fonds fédéraux et fournir des ressources supplémentaires pour se préparer à l’afflux prévu.

REGARDER | Biden visite les villes frontalières : Biden visite la frontière américano-mexicaine au milieu de la crise des migrants Le président américain Joe Biden s’est rendu à la frontière de son pays avec le Mexique pour la première fois de sa présidence pour y être témoin de la crise politique et humanitaire. Il fait face aux critiques des républicains et des membres de son propre parti pour ne pas avoir abordé les niveaux records de passages frontaliers.

Mais certains de ces demandeurs d’asile pourraient désormais être bloqués par l’application mobile CBP One.

L’application, créée pour planifier des rendez-vous pour l’inspection du fret, a été lancée pour la première fois le 28 octobre 2020 par les douanes et la protection des frontières des États-Unis.

Son utilisation a été étendue en janvier de cette année lorsque les migrants ont pu utiliser l’application pour prendre rendez-vous afin de demander des exemptions au titre 42. De plus, les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens pouvaient utiliser l’application pour demander à voyager aux États-Unis sur un à titre temporaire.

En février, l’administration Biden a annoncé qu’elle élargissait encore l’utilisation de l’application.

Auparavant, les demandeurs d’asile ont dû traverser physiquement la frontière à un point d’entrée officiel pour demander l’asile. Mais en vertu de la nouvelle règle de migration de l’administration, ceux qui cherchent à traverser la frontière sud doivent utiliser l’application pour soumettre des informations biométriques et prendre rendez-vous à un point d’entrée officiel.

Des migrants marchent entre deux barrières frontalières à la fin du mois dernier alors qu’ils attendent de demander l’asile à San Ysidro, en Californie. (Jorge Duenes/Reuters)

De plus, les migrants doivent voyager depuis leur pays d’origine et être physiquement situés dans le centre ou le nord du Mexique pour prendre rendez-vous à l’aide de l’application CBP One, selon le US Customs and Border Protection.

« Si vous vous présentez juste entre un point d’entrée et que vous n’avez pas utilisé l’application CBP One, il y aura une présomption que vous entrez illégalement dans le pays, inéligible à l’asile et soumis simplement à un renvoi accéléré et non autorisé à demander l’asile », a déclaré Meissner.

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans une récente interview avec CBS 60 minutes que ceux qui peuvent prouver qu’ils ont une condition médicale urgente ou fuient un danger imminent n’auront pas à utiliser l’application.

L’application vise à « décourager la migration irrégulière »

Le but de l’application, selon une déclaration du Département de la sécurité intérieure, est de « décourager la migration irrégulière en encourageant les migrants à utiliser des processus légaux, sûrs et ordonnés pour entrer aux États-Unis ».

Luis Miranda, porte-parole du département, a déclaré au Washington Post en février que l’application « élimine les passeurs, diminue l’exploitation des migrants et améliore la sûreté et la sécurité, en plus de rendre le processus plus efficace ».

Un agent de la US Border Patrol entame jeudi le processus d’accueil des migrants colombiens près du port d’entrée à Hidalgo, au Texas. (Veronica G. Cardenas/Associated Press)

Mais Pinto, l’avocat de l’American Immigration Council, a déclaré qu’il y avait un manque d’informations sur l’application, et plus précisément, un manque d’informations pour les utilisateurs potentiels.

« Je pense que cela a été frustrant parce que les gens ne connaissent pas nécessairement tous les risques et toutes les erreurs et toutes les erreurs qu’ils pourraient avoir une fois qu’ils utilisent l’application. »

Patrick Giuliani, analyste politique au Hope Border Institute, un groupe de défense des migrants basé à El-Paso, au Texas, a déclaré qu’il avait parlé à des personnes qui essayaient depuis des mois d’utiliser l’application pour prendre rendez-vous, sans succès.

« Nous devons réaliser qu’il s’agit d’un système qui repose sur le fait que les gens ont le bon type de téléphone portable, qui dispose d’une connexion Internet stable … pour planifier un rendez-vous dans lequel il y a des places limitées par jour », a-t-il déclaré, ajoutant que le est disponible en anglais, espagnol, créole haïtien, portugais et russe, mais pose des problèmes à ceux qui ne parlent que des langues autochtones.

De plus, il y a eu des problèmes de reconnaissance faciale pour les migrants à la peau plus foncée, qui ont eu du mal à télécharger leurs photos sur l’application.

ÉCOUTEZ | Ce qu’un incendie meurtrier dans une installation pour migrants dit de la crise frontalière américano-mexicaine : Rien n’est étranger26:57Ce que dit l’incendie meurtrier de Ciudad Juarez sur la crise des migrants Un incendie dévastateur dans une installation pour migrants à Ciudad Juarez, au Mexique, qui a tué au moins 40 personnes, est le dernier d’une série d’incidents meurtriers qui indiquent une aggravation de la crise le long de la frontière sud entre les États-Unis et le Mexique. Avec l’enquête toujours en cours et les familles à la recherche de réponses, cela attire l’attention sur le nombre croissant de migrants qui cherchent désespérément à s’installer aux États-Unis et sur les conditions dangereuses dans lesquelles ils se trouvent. Cette semaine sur Nothing is Foreign, nous discutons des conséquences de l’incendie tragique au centre de détention de Juarez, comment il met en lumière la crise des migrants à la frontière et ce que les gouvernements de chaque côté pourraient faire pour résoudre le problème. Avec : Alicia Fernandez, journaliste indépendante basée à Ciudad Juarez Rafael Velasquez, directeur national pour le Mexique à l’International Rescue Committee Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/podcastnews/nothing-is-foreign -transcriptions-écouter-1.6732059

Groupes de défense des droits de l’homme concernés

Giuliani a déclaré qu’il comprenait que l’administration voulait essayer de créer une sorte d’ordre et de structure, mais que ce processus ressemblait vraiment à une loterie et que même avec toutes les nouvelles technologies, les gens avaient encore du mal à obtenir des rendez-vous.

Comme Chelsea Sachau, avocate du Florence Project, basé en Arizona, qui fournit une aide juridique aux migrants et aux demandeurs d’asile, a décrit la situation au Washington Post : « C’est comme essayer d’obtenir des billets pour un concert de Taylor Swift, sauf que ce n’est pas un concert , et vous essayez de sauver la vie de votre famille. »

Des groupes de défense des droits de l’homme comme l’American Civil Liberties Union ont également exprimé leurs inquiétudes, affirmant que cette politique « aboutirait presque certainement à empêcher illégalement les demandeurs d’asile d’accéder librement aux ports et à les forcer à la place à attendre des rendez-vous limités via CBP One ».

« Cet aspect de la règle aura également des conséquences dévastatrices pour les demandeurs d’asile les plus vulnérables », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Sous réserve d’exceptions étroites, la règle proposée interdirait l’asile à toute personne qui n’obtient pas un rendez-vous CBP One. »

Les démocrates ont écrit une lettre au secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, au sujet de leurs préoccupations concernant l’application CBP One. (Mathieu Thériault/CBC)

Les démocrates appellent à résoudre les « problèmes d’accessibilité »

En mars, près de trois douzaines de démocrates de la Chambre ont signé une lettre à Mayorkas, le secrétaire à la Sécurité intérieure, l’exhortant à résoudre immédiatement les « graves problèmes d’équité et d’accessibilité » auxquels les migrants sont confrontés avec l’application comme seul moyen de demander l’asile.

Vendredi, dans ce qui semblait être une réponse à certaines des critiques, les douanes et la protection des frontières américaines ont annoncé que CBP One réglerait les problèmes de volume.

Il a déclaré qu’il augmenterait également le nombre de rendez-vous disponibles à environ 1 000 par jour et donnerait la priorité à ceux qui ont attendu le plus longtemps.