2019: Les services de renseignement australiens concluent que la Chine était responsable d’une cyber-attaque contre le parlement australien et les trois plus grands partis politiques à l’approche des élections de mai.

Avril 2020: Le Premier ministre australien Scott Morrison commence à solliciter ses collègues dirigeants mondiaux pour une enquête sur les origines de la pandémie de coronavirus. La Grande-Bretagne et la France sont initialement réticentes, mais plus de 100 pays finissent par soutenir une enquête.

15 avril: Morrison est l’un des rares dirigeants à exprimer sa sympathie pour les critiques de Donald Trump à l’égard de l’Organisation mondiale de la santé, que le président américain accuse de partialité envers la Chine.

21 avril: L’ambassade de Chine accuse le ministre australien des Affaires étrangères Peter Dutton d ‘«ignorance et de fanatisme» et de «répéter ce que ces Américains ont affirmé» après avoir appelé la Chine à être plus transparente sur l’épidémie.

23 avril: Le ministre australien de l’Agriculture, David Littleproud, appelle les pays du G20 à faire campagne contre les « marchés humides » qui sont courants en Chine et liés aux premiers cas de coronavirus.

26 avril: L’ambassadeur chinois Cheng Jingye fait allusion à un boycott du vin et du bœuf australiens et dit que les touristes et les étudiants pourraient éviter l’Australie «alors que ce n’est pas si amical avec la Chine». Canberra rejette la menace et met en garde Pékin contre la «coercition économique».

11 mai: La Chine suspend les importations de bœuf de quatre des plus grands transformateurs de viande d’Australie. Ceux-ci représentent plus d’un tiers des exportations de bœuf australien de 1,1 milliard de dollars vers la Chine.

18 mai: L’Organisation mondiale de la santé soutient une enquête partielle sur la pandémie, mais la Chine dit que c’est une « blague » pour l’Australie de revendiquer un crédit. Le même jour, la Chine impose un tarif de 80 pour cent sur l’orge australienne. L’Australie dit qu’elle pourrait contester cela à l’OMC.

Le 21 mai: La Chine annonce de nouvelles règles pour les importations de minerai de fer qui pourraient permettre aux importations australiennes – généralement d’une valeur de 41 milliards de dollars par an – d’être choisies pour des contrôles bureaucratiques supplémentaires.

5 juin: Pékin met en garde les touristes contre les voyages en Australie, alléguant le racisme et la violence contre les Chinois en relation avec Covid-19.

9 juin: Le ministère chinois de l’Éducation avertit les étudiants de réfléchir soigneusement à leurs études en Australie, citant de la même manière des incidents racistes présumés.

19 juin: L’Australie affirme qu’elle est victime d’une cyberattaque d’un État étranger qui, selon des sources gouvernementales, serait la Chine. L’attaque vise l’industrie, les écoles, les hôpitaux et les représentants du gouvernement, dit Morrison.

9 juillet: L’Australie suspend le traité d’extradition avec Hong Kong et propose de prolonger les visas de 10 000 Hongkongais qui se trouvent déjà en Australie en raison de la loi chinoise sur la sécurité nationale qui interdit effectivement les manifestations.

18 août: La Chine lance une enquête antidumping de 12 mois sur les vins importés d’Australie, une menace majeure pour l’industrie de 6 milliards de dollars.

26 août: Le Premier ministre Scott Morrison annonce qu’il légiférera pour empêcher les États et les territoires de signer des accords avec des puissances étrangères qui vont à l’encontre de la politique étrangère de l’Australie. Les analystes ont déclaré qu’il visait la Chine.

13 octobre: Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré qu’il enquêtait sur des informations selon lesquelles des douaniers chinois auraient officieusement dit aux sidérurgistes et aux centrales électriques appartenant à l’État d’arrêter le charbon australien, en le laissant dans des navires au large.

2 novembre: Le ministre de l’Agriculture David Littleproud révèle que la Chine retarde les importations de homard australien en les vérifiant pour les minéraux.

3 novembre: Les importations d’orge, de sucre, de vin rouge, de grumes, de charbon, de homard et de cuivre en provenance d’Australie sont officieusement interdites en vertu d’une directive du gouvernement, selon des rapports.

18 novembre: La Chine publie un dossier bizarre de 14 griefs avec l’Australie.

27 novembre: Les exportations australiennes de charbon vers la Chine ont chuté de 96% au cours des trois premières semaines de novembre, 82 navires chargés de 8,8 millions de tonnes de charbon flottant au large des ports chinois où l’entrée leur a été refusée.

28 novembre: Pékin a imposé un tarif de 212 pour cent sur les exportations de vins australiens de 1,2 milliard de dollars, affirmant qu’ils étaient «sous-évalués» ou vendus à un prix inférieur au coût. L’allégation est rejetée par les importateurs australiens et chinois.

30 novembre: Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lijian Zhao, a publié une image trafiquée montrant un soldat australien souriant tenant un couteau sous la gorge d’un enfant afghan. Cette décision a scandalisé les Australiens.

12 décembre: Le charbon australien est ajouté à une liste noire chinoise.

24 décembre: La Chine suspend les importations de bois australien en provenance de NSW et WA après que les douaniers locaux ont déclaré avoir trouvé des parasites dans la cargaison.