Pourquoi un violoncelliste de certains des orchestres les plus prestigieux du Canada garde des chèvres à Thunder Bay

Lorsque les propriétaires de la station de ski Mount Baldy à Thunder Bay, en Ontario, ont publié une annonce de recherche d’aide inhabituelle pour un éleveur de chèvres d’été, les CV ont afflué de partout au Canada et d’aussi loin que l’Australie.

Alors qu’ils passaient au crible les candidats, Daniel Kardas, un ancien membre de l’équipe canadienne de saut à ski, et son frère Jason n’étaient pas surpris de constater que presque personne n’avait jamais gardé de chèvres auparavant.

Les frères Kardas ont rapidement trouvé le bon candidat juste devant eux, en Peter Cosbey.

“Je ne mentirai pas. La plupart des gens n’avaient aucune expérience. Je veux dire, qui est un éleveur de chèvres ? Qui fait même ça ?” dit Daniel.

“Nous avons parcouru tout le monde, puis Peter est venu vers moi et m’a dit:” Hé, et moi? Je suis intéressé à faire ça. Vous savez, il aime les chèvres et il est bon avec elles. Et je dis: “Ouais, essayons.”

De la salle symphonique à la pente de ski

Cosbey était violoncelliste professionnel à Toronto avant de déménager à Thunder Bay avec son partenaire pour prendre la vie à un rythme plus lent. Il a passé l’hiver dernier à déplacer des tuyaux et des bouches d’incendie autour du mont Baldy.

Il avait pour habitude d’apporter de l’eau à la grange et avait déjà élevé deux chèvres.

L’ancienne routine de Cosbey consistant à jouer dans des salles prestigieuses avec la Compagnie d’opéra canadienne et le Ballet national du Canada était bien loin de couper des arbres et de garder 30 chèvres sur une pente de ski de 400 mètres d’altitude dans le nord-ouest de l’Ontario.

« Je pense que la plupart des gens que je connais à Toronto, quand je leur ai dit que je déménageais à Thunder Bay, ont pensé que j’étais fou. Mais à mon avis, c’était un excellent choix de vie », dit Cosbey. “Ce n’est pas vraiment plus lent – ​​c’est juste différent, parce que maintenant je passe beaucoup de temps, vous savez, à m’occuper d’animaux, à cultiver un jardin et ce genre de choses.”

Travail d’amour

L’élevage s’est avéré être une courbe d’apprentissage abrupte sur une pente raide pour Cosbey, et il s’est retrouvé à appeler très tôt des renforts. Au début, les chèvres n’ont pas fait leur travail de tondeuses à gazon biologiques, piétinant la clôture électrique et retournant à la grange où elles ont passé l’hiver.

Dans un cas, le troupeau s’est séparé et Cosbey s’est retrouvé incapable de quitter l’enclave où la moitié des chèvres l’avaient suivi, tandis que l’autre moitié s’est échappée pour paître sur les fleurs à proximité. Le reste du personnel d’été de la colline s’est joint à eux avec des bâtons et des cannes pour encercler doucement les fuyards.

Les chèvres maintiennent l’herbe en bon état, même dans les zones escarpées de la colline. (Jon Thompson/CBC)

Mis à part les poussées occasionnelles de désobéissance, il a trouvé que l’élevage de chèvres était un travail simple. Il a déplacé la clôture en montée sur chaque piste de ski une fois que les chèvres ont mâché les broussailles, leur fumier laissant derrière lui un lit frais d’herbe verte irisée.

“La plupart des jours, vous n’avez pas à faire grand-chose, sauf les jours où vous les déplacez, c’est quand vous devez faire beaucoup plus de travail”, explique Cosbey. “Donc, en gros, vérifiez-les, apportez-leur de l’eau, assurez-vous qu’ils ont encore de la nourriture, assurez-vous que tout le monde a toujours l’air en bonne santé. Il y a environ un mois, l’un d’eux s’est cassé la jambe, donc il a une attelle en ce moment. J’espère celui-là ira bien.”

L’été humide de Thunder Bay a conduit à une végétation luxuriante, qui a occupé les chèvres, mais a également éloigné les prédateurs comme les ours, les lynx, les loups et les coyotes, qui sont connus pour se cacher autour de la colline pendant les années sèches.

Cela a également été une année particulièrement boguée, mais dans le vent sur la colline, Cosbey a déclaré qu’il n’aurait pas passé juillet et août autrement.

“C’est vraiment beau ici pendant l’été. Je veux dire, les vues sont tout simplement fantastiques. Rien ne vaut de travailler dehors dans la nature avec les animaux. C’est plutôt amusant.”