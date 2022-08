Pourquoi un vaccin centenaire offre un nouvel espoir contre les agents pathogènes

Il a qualifié les résultats de l’essai sur le diabète de type 1 de “très solides”, mais a appelé à la prudence, notant que d’autres essais ont eu des résultats décevants. Une étude néerlandaise portant sur quelque 1 500 travailleurs de la santé vaccinés par le BCG n’a trouvé aucune réduction des infections à Covid, et une étude sud-africaine portant sur 1 000 travailleurs de la santé n’a trouvé aucun impact du BCG sur l’incidence ou la gravité de Covid.

Les résultats du plus grand essai du BCG, une étude internationale qui a suivi pendant un an plus de 10 000 travailleurs de la santé en Australie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Espagne et au Brésil, sont toujours en cours d’analyse et sont attendus dans les prochains mois. L’étude a également suivi les travailleurs de la santé après avoir reçu des vaccins Covid pour voir si le BCG améliorait leurs réponses.

“Le BCG est un domaine controversé – il y a des croyants et des non-croyants”, a déclaré le chercheur en chef de cet essai, le Dr Nigel Curtis, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à l’Université de Melbourne en Australie et chef du groupe des maladies infectieuses du Murdoch Children’s Research Institute. . (Le Dr Curtis se dit « agnostique ».)

“Personne ne prétend qu’il y a des effets hors cible, mais quelle est leur profondeur et cela se traduit-il par un effet clinique ? Et est-ce limité aux nouveau-nés, dont le système immunitaire est plus sensible ? Ce sont des questions très différentes », a déclaré le Dr Curtis.

Un certain nombre de facteurs pourraient expliquer les résultats disparates. Le BCG est composé d’un virus vivant atténué qui a été cultivé dans des laboratoires du monde entier pendant des décennies, introduisant des mutations qui créent différentes souches.

Le laboratoire du Dr Faustman utilise la souche Tokyo, qui est considérée comme particulièrement puissante, a déclaré le Dr Curtis. Ses propres études ont utilisé la souche du Danemark, qui est la plus facile à obtenir. Le nombre de doses peut également avoir un effet sur l’immunité, car de nombreux vaccins nécessitent des inoculations répétées pour maximiser la protection.