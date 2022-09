Pourquoi un taux de chômage plus élevé peut être bon

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport à 3,5% en juillet – un niveau qui était à égalité avec le début de 2020 comme le meilleur depuis 1969.

Le mouvement à la hausse en août était en grande partie attribuable à des centaines de milliers de personnes entrant sur le marché du travail, ont déclaré des économistes.

Le gouvernement ne compte pas les individus comme chômeurs lorsqu’ils ne sont pas sur le marché du travail puisqu’ils ne recherchent pas activement du travail. Les gens ont quitté le marché du travail pour diverses raisons pendant la pandémiey compris la maladie, les enfants et autres responsabilités familiales et la retraite anticipée.

Maintenant, il y a plus de personnes à la recherche d’un emploi et elles sont officiellement considérées comme des chômeurs, ce qui fait grimper le taux de chômage.

Environ 786 000 personnes ont quitté la ligne de touche le mois dernier – un nombre “énorme”, a déclaré Pollak.

Le taux de participation à la population active – la part des personnes dans la population active par rapport à la population américaine – a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 62,4 % ; c’est une augmentation rapide pour une mesure qui ne bouge généralement que de 0,1 point, voire pas du tout, d’un mois à l’autre, a déclaré Pollak.

“Il y a plus de volonté de travailler, plus d’empressement à trouver des emplois et à les rechercher activement”, a déclaré Pollak.