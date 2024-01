Pourquoi un taux de cholestérol élevé n’est pas toujours mauvais, selon les cardiologues

Outil médical pour l’hypertension

En règle générale, toute conversation sur le cholestérol le présente comme un sujet de prudence. Dans la plupart des contextes, un taux de cholestérol élevé est considéré comme mauvais et doit être évité. Il y a une bonne raison à cela : Un taux de cholestérol LDL élevé peut entraîner une accumulation de plaque dans les artèresce qui augmente le risque de maladie cardiaque.

Mais un taux de cholestérol élevé n’est pas toujours alarmant. Parfois, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Confus? Ici, les cardiologues expliquent quand un taux de cholestérol élevé est un problème et quand ce n’est pas le cas.

Qu’est-ce que le cholestérol exactement ?

Cholestérol joue un rôle important dans l’organisme car il est utilisé pour construire les cellules et fabriquer des vitamines et des hormones. Il existe deux sources de cholestérol : le foie (qui produit tout le cholestérol dont le corps a besoin) et les aliments d’origine animale, comme la viande, la volaille et les produits laitiers. Manger trop de ces aliments peut amener le foie à obtenir plus de cholestérol que ce dont le corps a besoin. Lorsque cela se produit, trop de cholestérol peut circuler dans le sang, ce qui peut entraîner des problèmes cardiovasculaires.

Il est également important de connaître la différence entre Cholestérol LDL et cholestérol HDL. Le cholestérol LDL est le « mauvais » cholestérol qui peut augmenter le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral lorsque les niveaux sont trop élevés. Le cholestérol HDL est le « bon » cholestérol et des niveaux élevés de celui-ci peuvent réduire le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Cardiologue interventionnel et Révéler la vitalité fondateur Dr Christopher Davis, MD, FACC, explique que notre corps produit naturellement du cholestérol et que certaines personnes en produisent naturellement plus que d’autres. “Ils sont « hyperproducteurs » ce qui signifie que leur foie produit plus de cholestérol en fonction de leur génétique », dit-il. On estime que 15 à 20 % de la population sont des hyperproducteurs.

Le Dr Davis explique également qu’il existe également des « hyper-absorbeurs » ; les personnes prédisposées à absorber une plus grande partie du cholestérol qu’elles consomment. Les hyper-absorbants sont plus à risque de maladies cardiovasculaires à cause de cette prédisposition génétique.

« La génétique est la cause de l’hypercholestérolémie chez presque tous les patients présentant un taux de cholestérol constamment élevé. L’alimentation joue bien sûr un certain rôle, mais un taux de cholestérol élevé et persistant est dû à la génétique entre 70 et 80 % et à l’alimentation et au mode de vie entre 20 et 30 %. Dr Arash Bereliani, MD, un cardiologue, directeur médical du Institut de Beverly Hills pour la cardiologie et la médecine préventiveet co-fondateur de la Méthode B100.

Pourquoi un taux de cholestérol élevé n’est pas toujours préoccupant

Voici ce qui peut prêter à confusion à propos du cholestérol : Parfois, un taux de cholestérol élevé est préoccupant et parfois non. « Certaines personnes ayant un taux de cholestérol élevé ne contractent jamais de maladie cardiaque parce qu’elles sont protégées par d’autres gènes », explique le Dr Bereliani.

Le Dr Bereliani souligne qu’un taux de cholestérol élevé n’est pas synonyme de maladie cardiaque. « L’accumulation de plaque dans les artères est un processus complexe et nécessite d’autres facteurs en plus du cholestérol. L’hypercholestérolémie n’est qu’un des nombreux facteurs qui causent les maladies cardiaques et si vous n’avez pas d’autres facteurs nécessaires pour provoquer la plaque, vous pourriez ne jamais développer de maladie cardiaque. Par conséquent, toutes les personnes ayant un taux de cholestérol élevé n’auront pas besoin d’être traitées avec des médicaments contre le cholestérol », explique-t-il, ajoutant que, malheureusement, certaines personnes qui n’ont pas besoin de prendre des médicaments contre le cholestérol prennent inutilement des médicaments contre le cholestérol et vivent avec les effets secondaires indésirables de ces médicaments. alors qu’ils n’ont vraiment pas besoin d’être dessus en premier lieu.

C’est pourquoi, dit-il, il est important de consulter un cardiologue si vous avez un taux de cholestérol élevé. Un cardiologue peut aider à identifier la cause grâce à des tests avancés et à déterminer si un médicament contre le cholestérol serait utile ou nocif.

“Les tests lipidiques avancés nous permettent d’examiner la taille de [cholesterol] particules et nous permet d’examiner les marqueurs de l’inflammation, ce qui est important car le cholestérol en lui-même ne provoque pas de maladie cardiaque », explique le Dr Davis, expliquant que c’est un bon moyen de savoir quel est réellement le risque d’une personne. La recherche scientifique montre que les personnes ayant de petites particules de cholestérol sont plus à risque de maladie cardiaque que celles ayant de grosses particules de cholestérol.

Si votre taux de cholestérol est élevé d’origine génétique, vous pourriez avoir besoin de médicaments contre le cholestérol ou non. La seule façon d’en être sûr est de consulter un cardiologue pour des tests. Une fois que vous connaissez vos taux de cholestérol, les raisons qui les expliquent et quels sont vos marqueurs d’inflammation, vous et votre médecin pouvez élaborer ensemble un plan pour que votre cœur reste en bonne santé pendant de très nombreuses années.

