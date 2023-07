Pourquoi un seul sénateur bloque les promotions militaires américaines et ce que cela signifie pour le Pentagone

WASHINGTON (AP) – Le sénateur de l’Alabama, Tommy Tuberville, mène une campagne sans précédent pour tenter de changer la politique d’avortement du Pentagone en retenant des centaines de nominations et de promotions militaires, forçant les dirigeants moins expérimentés à occuper des postes de haut niveau et suscitant des inquiétudes au Pentagone quant à la préparation militaire.

Les sénateurs des deux partis – y compris le chef républicain Mitch McConnell – ont repoussé le blocus de Tuberville, mais Tuberville est retranché. Il dit qu’il n’abandonnera pas les prises à moins que les démocrates majoritaires n’autorisent un vote sur la politique.

Pour l’instant, le combat est dans l’impasse. Les démocrates disent qu’un vote sur chaque candidat pourrait bloquer le parquet du Sénat pendant des mois. Et ils ne veulent pas céder aux demandes de Tuberville et encourager des blocages similaires de candidats à l’avenir.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que retarder la promotion des chefs militaires, dont la plupart ont consacré leur vie à la protection du pays, « est l’une des choses les plus abominables et les plus scandaleuses que j’aie jamais vues dans cette salle, comme en témoigne le fait que personne n’a jamais eu la témérité, le culot de faire cela auparavant.

Voici ce qu’il faut savoir sur le conflit sur la politique du Pentagone.

LE GROS PARI DE TUBERVILLE

L’approbation des nominations et des promotions militaires est depuis longtemps l’une des tâches les plus bipartites du Sénat. Mais le républicain de l’Alabama a brisé cette norme avec sa prise de couverture, qui, selon le Pentagone, a déjà bloqué plus de 260 nominations d’officiers supérieurs et pourrait atteindre 650 d’ici la fin de l’année.

Tuberville, un ancien entraîneur de football universitaire qui s’est étroitement aligné sur l’ancien président Donald Trump depuis son élection en 2020, a montré peu de signes de relâchement.

Les démocrates se sont rendus à plusieurs reprises au Sénat pour essayer d’appeler les nominations. Mais Tuberville s’y est opposé à chaque fois.

Tuberville dit qu’il n’abandonnera pas les retenues tant qu’il n’y aura pas de vote sur la politique du Pentagone. Mais il n’a pas présenté de législation pour l’annuler et insiste sur le fait que le débat sur les amendements visant à modifier la politique ne compterait pas.

Au lieu de cela, il a proposé une stratégie très spécifique et inhabituelle : les démocrates devraient présenter leur propre projet de loi sur la politique et organiser un vote.

Les dirigeants démocrates tels que Schumer, qui soutiennent la politique existante, disent que c’est au GOP de décider.

« Il incombe aux sénateurs républicains de l’emporter sur le sénateur Tuberville et de le faire renoncer à sa poursuite imprudente », a déclaré Schumer cette semaine.

LA FORCE D’UN SEUL

Au Sénat, un sénateur peut bloquer des nominations ou des projets de loi même si les 99 autres veulent qu’ils progressent.

En règle générale, les dirigeants du parti majoritaire contournent ce problème en organisant une série de votes pour déplacer une mesure et renoncer à l’emprise. Cela prend juste un peu plus de temps au Sénat.

Mais le blocus de Tuberville est unique car il y a des centaines de nominations et de promotions militaires, et les dirigeants démocrates devraient organiser des votes par appel nominal sur chacun d’entre eux pour contourner le blocage. C’est une tradition de plusieurs décennies pour le Sénat de regrouper les promotions militaires et de les approuver par vote vocal, en évitant de longs appels nominaux.

Alors Tuberville a mis le Sénat dans une impasse. Le président de la commission sénatoriale des forces armées, le sénateur Jack Reed, DR.I., a déclaré cette semaine que le vote sur les plus de 260 nominations militaires selon la procédure régulière prendrait 27 jours, le Sénat travaillant «24 heures sur 24» ou 84 jours si le Sénat travaillait huit heures par jour.

CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LE PENTAGONE

En plus des centaines de généraux et d’amiraux à une, deux et trois étoiles, les prises retardent la confirmation des principaux dirigeants du Pentagone – qui composent les chefs d’état-major interarmées, y compris le président.

Déjà, le US Marine Corps est sans chef confirmé pour la première fois depuis un siècle. Et selon la loi, l’actuel président des chefs d’état-major, le général de l’armée Mark Milley, démissionnera fin septembre, et l’actuel chef de l’armée quittera son poste début août. Les candidats pour leur succéder ont eu des auditions, mais pas de votes.

Le Pentagone et les législateurs opposés aux actions de Tuberville affirment que les retenues créent un effet d’entraînement qui nuit à la préparation militaire, empêchant des dizaines d’officiers de changer d’emploi, que ce soit en tant que candidats ou membres du personnel. Ils soutiennent que les dirigeants moins expérimentés sont obligés d’intervenir.

Parlant cette semaine du commandant par intérim du Corps des Marines des États-Unis, le général Eric Smith, Tuberville a déclaré qu’il pensait que les prises auraient un « effet minimal » sur sa capacité à diriger à titre intérimaire.

« Il peut y avoir un retard dans ses conseils de planification, et pourtant il ne peut pas emménager dans la résidence du commandant, mais il y a peu de doute sur la capacité du général Smith à diriger efficacement », a déclaré Tuberville.

LA POLITIQUE D’AVORTEMENT

Après que la Cour suprême a annulé le droit national à l’avortement, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a publié en octobre dernier une nouvelle politique qui, selon lui, garantirait à toutes les troupes l’accès aux soins de santé reproductive.

Dans une note de service, Austin a déclaré que les militaires et leurs familles craignaient de ne pas avoir un accès égal aux soins de santé, y compris aux avortements. Et comme de nombreux États ont commencé à imposer davantage de restrictions à l’avortement, il a noté que les militaires qui doivent souvent se déplacer pour diverses missions ou formations seraient obligés de voyager plus loin, de s’absenter davantage du travail et de payer plus pour accéder aux soins de santé reproductive.

Le problème, a déclaré Austin, créerait des difficultés extraordinaires et « interférera avec notre capacité à recruter, retenir et maintenir l’état de préparation d’une force hautement qualifiée ».

Il a ordonné au département d’autoriser les troupes et les personnes à charge, conformément à la loi fédérale, à prendre des congés et à utiliser les voyages officiels pour se rendre dans d’autres États pour des soins de reproduction non disponibles localement. Ces soins comprennent la fécondation in vitro et d’autres aides à la grossesse qui peuvent également ne pas être accessibles à proximité.

La politique ne finance pas les avortements. En vertu de la loi fédérale, les installations du ministère de la Défense ne peuvent pratiquer des avortements que lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas de viol ou d’inceste, et ces cas ont été extrêmement rares. Selon le département, 91 avortements ont été pratiqués dans des établissements médicaux militaires entre 2016 et 2021.

REPOUSSE BIPARTISAN

L’impasse dans les confirmations a alimenté de vifs débats cette semaine lors des audiences de la Commission sénatoriale des forces armées. Un défilé de législateurs s’est également rendu au Sénat pour se plaindre.

Lors d’une audience cette semaine pour le général de l’Air Force CQ Brown Jr., le choix de Biden pour remplacer Milley en tant que prochain président des chefs d’état-major interarmées, le sénateur Tim Kaine a averti que les militaires pourraient choisir de quitter l’armée s’ils voient leur carrière bloqué.

« J’exhorte tous mes collègues à se détourner de la voie sur laquelle nous sommes, où nous manquons de respect et punissons les gens parce que nous ne sommes pas satisfaits des politiques de l’armée avec lesquelles ces individus n’ont rien à voir », a déclaré Kaine, D. -Virginie.

Tuberville a également fait face à une opposition de son côté de l’allée.

McConnell a déclaré en mai qu’il s’opposait au blocus de Tuberville. Et plusieurs sénateurs républicains ont déclaré cette semaine qu’ils espéraient trouver un moyen de persuader le sénateur d’abandonner les retenues.

« Je pense que nous sommes tous concernés – nous voulons que ces postes clés soient pourvus », a déclaré le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, le deuxième républicain du Sénat.

À la Chambre, les républicains ont adopté vendredi un projet de loi de défense de grande envergure qui renverserait la nouvelle politique d’avortement. Mais Tuberville a dit que ce n’était pas suffisant pour lui faire lâcher prise.

ET MAINTENANT?

Austin a appelé Tuberville pour discuter des blocages jeudi, le jour où le président Joe Biden a déclaré aux journalistes que Tuberville mettait en danger la sécurité nationale et était « totalement irresponsable ».

Par l’intermédiaire d’une porte-parole, Tuberville a déclaré qu’il était « reconnaissant » pour l’appel et qu’il discuterait à nouveau de la question avec Austin dans la semaine à venir.

Il n’est pas clair, cependant, s’ils peuvent trouver un compromis. Tuberville a répété à plusieurs reprises qu’il garderait son emprise jusqu’à ce qu’il y ait un vote.

« Nous avons besoin d’un vote sur cette politique sur le parquet », a-t-il déclaré mercredi. « Je ne sais pas si ça passerait. Cela pourrait. Je m’en fiche. Je veux juste que le peuple américain ait son mot à dire là-dessus, pas le Pentagone.

