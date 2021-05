Pourquoi un scientifique iranien a convaincu la mère de Kamala Harris, Shyamala Gopalan, de revenir aux États-Unis

La vice-présidente américaine Kamala Harris a rendu tout le monde fier en accédant à la deuxième position du pays le plus puissant du monde. Cependant, cela n’aurait peut-être pas été possible du tout si sa mère n’était pas revenue aux États-Unis après avoir déménagé au Canada. Parlant de l’incident, l’amie de la mère de Kamala Harris, Shyamala Gopalan, le Dr Mina Bissel, se souvient comment Shyamala avait déménagé au Canada après s’être vu refuser un poste de professeur promis à l’Université de Californie. Bissell, dans une conversation avec la journaliste Savita Patel pour Le Quint, a déclaré que Shyamala était chercheuse à l’Université de Californie, alors qu’elle dirigeait la division de biologie cellulaire et moléculaire du Lawrence Berkley Lab. Ils étaient tous les deux prêts pour un poste de professeur prestigieux dans les années 1970, lorsque les femmes étaient rares pour de tels emplois.

Bissell a ajouté que Shyamala avait reçu la promesse de rester au Département de physiologie et que si un emploi devenait disponible, elle le recevrait. Cependant, le poste a été annoncé après être devenu disponible et la promesse faite à Shyamala n’a pas été honorée. Shyamala est venue à Bissel et lui a dit qu’elle devrait les poursuivre conjointement. Elle les a poursuivis mais a été congédiée après cela et a rapidement déménagé au Canada. Kamala n’avait alors que 12 ans. Shyamala a poursuivi ses recherches à l’Université McGill au Canada mais son amitié avec Bissell s’est poursuivie. Bissell l’a même rencontrée lors d’une visite au Canada.

Plus tard, après être devenu directeur du Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, Bissell a «aidé» Shyamala à retourner aux États-Unis. Elle plaisante en disant que si elle n’avait pas ramené la mère de Kamala aux États-Unis, elle n’aurait pas été la vice-présidente. Le Dr Gopalan et le Dr Bissell ont travaillé ensemble dans la recherche sur le cancer au Lawrence Berkeley National Laboratory de Californie pendant de nombreuses années par la suite.

Bissell se souvient que Shyamala était une mère dévouée et qu’elle n’a jamais permis aux attentes de la société de la dicter. Même si elle était très jeune lorsqu’elle élevait ses enfants – Kamala et Maya, elle était une mère formidable. Shyamala est décédée à l’âge de 70 ans en 2008, laissant derrière elle un héritage dans la recherche sur le cancer du sein.

Dans sa campagne en vue de la vice-présidente, Kamala avait crédité sa mère de ne pas avoir permis à la société de les définir.

