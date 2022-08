Pourquoi un réseau exclusif à valeur nette élevée double ses actions

Les membres de Tiger 21 – un réseau de pairs d’entrepreneurs et d’investisseurs très fortunés – mettent la majeure partie de leur argent à travailler sur le marché boursier pour la première fois.

Tiger 21 se compose de 1 200 membres avec un actif cumulé de 140 milliards de dollars, et les individus doivent avoir au moins 20 millions de dollars d’actifs liquides pour être éligibles à l’adhésion.

Son fondateur et président, Michael Sonnenfeldt, a déclaré jeudi à CNBC que bien que l’immobilier ait toujours été la destination la plus populaire pour l’argent des membres, ils voyaient maintenant de “vraies aubaines” sur les marchés boursiers.

Cela a, en partie, propulsé les actions publiques à la première place de Tiger 21 pour la première fois depuis la création du réseau.

Sonnenfeldt a déclaré que les membres ne se concentraient pas sur la sélection des actions pour la plupart, une grande partie des investissements en actions étant canalisée vers les ETF (fonds négociés en bourse) et les trackers indiciels, tandis que la technologie a été parmi les secteurs les plus populaires. Les actions publiques constituent maintenant 27 % de l’allocation globale d’actifs des membres.

“Vous avez beaucoup de FAANG qui sont venus de prix beaucoup plus élevés – ils pensent qu’il y a beaucoup d’avantages là-bas, et évidemment l’un des grands domaines est l’énergie, non seulement du côté du pétrole et du gaz, mais beaucoup plus grand l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables et comment tirer parti des opportunités solaires, des opportunités éoliennes”, a déclaré Sonnenfeldt à “Street Signs Europe” de CNBC.

“Ils savent que c’est peut-être le plus grand thème d’investissement de l’histoire de l’humanité, et cela retient beaucoup leur attention.”