Pourquoi un réalignement routier est prévu sur la route 59 et la Grand Avenue à Fox Lake – Shaw Local

De grandes améliorations seront apportées à l’intersection délicate de la route 59 et de la Grand Avenue à Fox Lake.

En attendant l’approbation finale la semaine prochaine, les travaux devraient commencer cet automne sur un projet de 10,5 millions de dollars visant à traiter ce qui a été décrit comme une convergence unique de routes.

« Il s’agit d’un projet sur lequel nous travaillons depuis 2009 environ », a déclaré Shane Schneider, directeur de la division des transports du comté de Lake.

« Il y a eu beaucoup de coordination et de sensibilisation du public. Nous sommes heureux d’être enfin sur la ligne d’arrivée », a-t-il déclaré mercredi au comité des travaux publics et des transports du Lake County Board.

Le comité a recommandé l’approbation du contrat avec Lima Excavating Contractors Inc. de Ringwood.

Le projet prévoit que Washington Avenue soit réalignée pour rejoindre la route 59 au sud de Grand Avenue, créant ainsi une intersection signalée reliant à Grant Community High School.

La route 59/Grand Avenue comportera des voies de virage à gauche sur trois tronçons du passage à niveau et une voie de virage à droite en direction sud. Des voies de virage à gauche seront également présentes sur tous les tronçons de l’intersection de la Route 59/Washington, avec une voie de virage à droite en direction sud vers le lycée.

Des trottoirs et des sentiers polyvalents font également partie du projet.

« Le feu de circulation à l’entrée du lycée sera énorme », a déclaré J. Kevin Hunter, membre du comité, dont le district du conseil du comté comprend Fox Lake. « Cela sera bien accueilli. »

Selon le LCDOT, l’intersection est difficile à manœuvrer pour les conducteurs car les deux routes sont en biais et il y a un manque de voies de virage à gauche sur la route 59.

Les déménagements des services publics devraient commencer à l’automne, mais il n’y a pas de calendrier fixe, a déclaré Schneider. La majeure partie des travaux devrait être réalisée au cours de la prochaine saison de construction.

Le comité financier et administratif du conseil du comté examinera le projet et le contrat jeudi, et le conseil devrait prendre ses décisions finales mardi.

Visite https://www.lakecountyil.gov/3413/IL-Route-59 ou https://www.il59andgrand.com/ pour plus de détails et de contexte sur le projet.

https://www.dailyherald.com/news/20230906/why-a-road-realignment-is-coming-to-route-59-and-grand-avenue-in-fox-lake