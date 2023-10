Pourquoi un raid israélien sur la mosquée al-Aqsa attise les tensions

Commentez cette histoire Commentaire

Cet article a été mis à jour. Une attaque sans précédent menée tôt le matin par le Hamas a pris au dépourvu les services de défense et de renseignement israéliens samedi et a déclenché des frappes de représailles terrestres et aériennes sur la bande de Gaza. Les dirigeants du Hamas ont déclaré que l’attaque surprise, qui a conduit au jour le plus meurtrier en Israël depuis au moins 75 ans, était une représailles aux récentes violences à la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et à l’augmentation des attaques de colons.

Connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire – qui englobe al-Aqsa – le site au centre des tensions est vénéré dans les deux confessions. Même le moindre changement perçu dans le statu quo peut provoquer de la violence.

La police a perquisitionné le site début avril au milieu du mois sacré musulman du Ramadan, juste avant le début de la fête juive de la Pâque – un chevauchement qui, selon les responsables de la sécurité israélienne, pourrait conduire à une nouvelle escalade.

Mais le nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, chef du mouvement nationaliste religieux d’extrême droite israélien, a fait pression pour une plus grande présence juive sur le mont du Temple. Ben Gvir est connu pour ses démarches provocatrices visant à faire valoir les revendications juives sur les terres ou les espaces religieux palestiniens.

En janvier, il a effectué une visite historique de l’ancien complexe religieux, la première visite de ce type depuis des années effectuée par un haut responsable israélien.

Voici ce qu’il faut savoir sur le site.

Quelle est la signification religieuse du site ?



Le complexe revêt une signification religieuse pour les musulmans, les juifs et les chrétiens.

Le complexe revêt une signification religieuse pour les musulmans, les juifs et les chrétiens.

C’est le lieu le plus saint du judaïsme. Les origines historiques du site sont controversées parmi les archéologues, mais dans la tradition juive, une structure religieuse connue sous le nom de Premier Temple a été construite sur la colline sous le règne du roi Salomon au 10ème siècle avant JC. Le temple, autour duquel l’ancienne foi juive était centré, et ceux qui le suivaient furent détruits lorsque les empires envahisseurs pillèrent Jérusalem.

« Pour les Juifs, c’est le lieu le plus sacré de l’histoire juive et il symbolise en fait le contact le plus clair entre l’Israël moderne et l’Israël ancien », a déclaré Amichai Cohen, chercheur principal à l’Institut israélien de la démocratie.

Dans les traditions juive et musulmane, il est connu comme le lieu où Abraham a proposé de sacrifier son fils. Les juifs, par coutume, prient face à Jérusalem, et en particulier devant le mont du Temple. Le Mur Occidental, un mur de soutènement situé à l’extérieur du complexe d’al-Aqsa, est depuis longtemps vénéré comme un point focal de la prière juive.

Pour les musulmans, le Noble Sanctuaire est le troisième lieu saint, après les mosquées de La Mecque et de Médine en Arabie Saoudite. Al-Aqsa est considérée comme le lieu d’où le prophète Mahomet est monté au ciel après avoir effectué un voyage miraculeux d’une nuit de La Mecque à Jérusalem. La mosquée a été construite sur la partie sud de la place au début du VIIIe siècle après JC. De l’autre côté de la cour se trouve le Dôme du Rocher, un sanctuaire islamique orné, avec un dôme doré visible dans une grande partie de la ville.

Qui est responsable du complexe ?

Israël a capturé Jérusalem-Est à la Jordanie pendant la guerre israélo-arabe en 1967 et a ensuite déclaré l’ensemble de Jérusalem comme capitale d’Israël – une décision qui n’a pas été reconnue par la plupart de la communauté internationale. Depuis 1967, une fondation religieuse financée et supervisée par la Jordanie gère le complexe d’al-Aqsa, un arrangement formalisé dans un traité de paix de 1994 entre Israël et la Jordanie.

Israël dispose d’une autorité de sécurité sur le site et maintient une présence policière. Les non-musulmans sont autorisés à s’y rendre mais n’ont pas le droit d’y prier.

Pourquoi est-il considéré comme un point d’éclair de conflit ?

Le site est au cœur de la lutte entre Israéliens et Palestiniens pour le contrôle de Jérusalem. Le statut de la ville s’est avéré un point de friction dans les efforts visant à parvenir à une solution à deux États au conflit, et al-Aqsa est devenue un symbole de la quête palestinienne d’autodétermination.

La mosquée est « le site religieux le plus important pour les musulmans de Palestine et elle est absolument centrale pour l’identité palestinienne », a déclaré Khaled Elgindy, expert des affaires palestiniennes au Middle East Institute.

Les violations du statu quo ont été interprétées par de nombreux Palestiniens comme des actes d’agression. Une visite d’Ariel Sharon, alors chef de l’opposition israélienne, sur le site en 2000 a contribué au déclenchement de la deuxième Intifada, également connue sous le nom d’Intifada al-Aqsa – un soulèvement palestinien de quatre ans et demi au cours duquel plus de 3 000 Palestiniens et 1 000 Israéliens ont été tués.

Ces dernières années, l’installation par Israël de détecteurs de métaux sur l’enceinte a provoqué une violente réaction en 2017. Et les membres d’un mouvement nationaliste religieux israélien enhardi se sont de plus en plus aventurés sur la place, souvent rejoints et encouragés par Ben Gvir.

La Jordanie a déposé une plainte officielle auprès d’Israël en avril 2021 concernant de grands groupes de visiteurs juifs violant le statu quo. Le mois suivant, le soutien de Ben Gvir aux colons d’un quartier de Jérusalem-Est a contribué à catalyser une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige Gaza.

« Chaque fois qu’un ministre, un membre de la Knesset ou un membre d’un groupe de colons extrémistes se rend dans le complexe d’al-Aqsa, ils érodent le statu quo », a déclaré Elgindy.

Les groupes de défense des droits affirment également que les forces de sécurité israéliennes sont promptes à prendre d’assaut le site et à tirer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur les manifestants.

Les Juifs sont-ils divisés sur l’opportunité d’y prier ?

Une « très grande majorité » de Juifs israéliens religieux et plus laïcs s’abstiennent de se rendre sur le mont du Temple, a déclaré Cohen. Étant donné la facilité avec laquelle les tensions peuvent s’exacerber, nombreux sont ceux qui estiment que les Juifs devraient éviter la zone afin de ne pas provoquer les Palestiniens et alimenter une nouvelle vague de violence.

Mais il y a aussi des raisons religieuses pour lesquelles certains Juifs estiment qu’il est important de rester à l’écart du Mont du Temple. De nombreux dirigeants orthodoxes affirment que les Juifs ne devraient pas marcher sur le « Saint des Saints », une partie du site des temples juifs historiques. Des Juifs du monde entier visitent et prient au Mur Occidental voisin.

Pourquoi le ministre d’extrême droite Ben Gvir s’intéresse-t-il au site ?

Provocateur ayant un penchant pour déclencher des tempêtes médiatiques, Ben Gvir est un acteur clé du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël. Des groupes palestiniens et des nations arabes ont qualifié sa visite sur le site en janvier de provocation intentionnelle, augmentant le risque de nouveaux troubles.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré sa détermination à maintenir le statu quo. Mais Ben Gvir, son allié au gouvernement, plaide depuis longtemps en faveur d’un changement de cet arrangement. Connu pour ses opinions suprémacistes juives, il a été reconnu coupable d’incitation au racisme contre les Arabes et de soutien à un groupe terroriste.

« Ben Gvir est le politicien qui a le plus gagné en contestant la politique actuelle sur le Mont du Temple », a déclaré Cohen.

Ben Gvir a déjà soutenu des militants qui menaçaient d’abattre un agneau dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa pendant la Pâque – une décision qui bouleverserait le statu quo sur le site et qui, selon la police, pourrait déclencher une guerre régionale.

Le mouvement messianique du « Retour au Mont » a offert des dizaines de milliers de shekels israéliens à quiconque tenterait de sacrifier un agneau sur le site pour Pâque.

La police a empêché les militants de le faire dans le passé – mais Ben Gvir contrôle désormais la force. La police a arrêté des personnes soupçonnées d’avoir l’intention d’abattre des agneaux ou des chèvres sur ce site en avril.

