Pourquoi un plan de dépenses vaut mieux qu’un budget : psychologue financier

Tout ce qui fait votre personnalité – vos valeurs, vos expériences et votre culture – a un impact direct sur vos habitudes de consommation… et plus que vous ne le pensez.

« La psychologie financière concerne l’humanité de l’argent : comment les gens pensent, ressentent, se comportent vis-à-vis de leur argent [and] leur relation avec l’argent dans le passé, le présent et le futur », a déclaré le psychologue financier Preston D. Cherry, planificateur financier agréé et fondateur et président de Concurrent Financial Planning à Green Bay, Wisconsin.

Qui vous êtes contribue à ce que fait votre argent et où va votre argent, dit Cherry, qui est membre du Financial Advisor Council de CNBC. Certaines formes de conditionnement social, comme la budgétisation, entrent également en jeu dans les habitudes de dépenses des gens.