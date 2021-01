Le pigeon condamné à mort en Australie après avoir été déclaré risque de biosécurité a obtenu un sursis après qu’une organisation d’oiseaux américaine a déclaré que sa bande de jambe d’identification était fausse. Le groupe a suggéré que l’oiseau trouvé dans une arrière-cour de Melbourne le 26 décembre était un pigeon voyageur qui avait quitté l’État américain de l’Oregon, à 3000 kilomètres (8000 miles), deux mois plus tôt.

Pourquoi l’Australie voulait-elle tuer Joe le pigeon?

Sur la base des informations selon lesquelles le pigeon avait quitté les États-Unis deux mois plus tôt, les autorités australiennes ont déclaré jeudi qu’elles considéraient l’oiseau comme un risque de maladie et prévoyaient de le tuer.

Qu’est-ce qui a sauvé l’oiseau?

Mais Deone Roberts, directeur du développement sportif de l’American Racing Pigeon Union, basé à Oklahoma, a déclaré que le groupe était faux. Le numéro de bande appartient à un pigeon bar bleu aux États-Unis et ce n’est pas l’oiseau photographié en Australie, a-t-elle déclaré. « La bande d’oiseau en Australie est contrefaite et non traçable », a déclaré Roberts. «Il a définitivement une maison en Australie et non aux États-Unis.»

Le ministère australien de l’Agriculture, responsable de la biosécurité, a convenu que le pigeon surnommé Joe, après le président élu américain Joe Biden, portait une bande de jambe «copie frauduleuse».

«À la suite d’une enquête, le département a conclu que Joe le pigeon est très probablement australien et ne présente pas de risque de biosécurité», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le pardon des pigeons

Andy Meddick, un législateur victorien pour le mineur Animal Justice Party, a appelé à un «pardon de pigeon pour Joe».

«Si le gouvernement fédéral permet à Joe de vivre, je suis heureux de demander l’assurance qu’il ne représente pas un risque de fuite», a déclaré Meddick. «Quelqu’un doit regarder ce groupe et comprendre ensuite que l’oiseau ne vient pas des États-Unis. Ils n’ont pas besoin de le tuer», a-t-elle ajouté.

Qui a trouvé l’oiseau?

Kevin Celli-Bird, un habitant de Melbourne, avait trouvé le pigeon – et son étiquette – dans son jardin le lendemain de Noël, selon les médias australiens. «Je pensais que c’était juste une histoire de bien-être et maintenant vous voulez mettre ce pigeon de côté et je pensais que ce n’était pas le cas, vous savez, vous ne pouvez pas faire ça, il doit y avoir d’autres options», Celli-Bird a dit de la menace d’euthanasier. Celli-Bird avait contacté l’American Racing Pigeon Union pour trouver le propriétaire de l’oiseau en fonction du numéro inscrit sur la bande de jambe. Les bandes ont à la fois un numéro et un symbole, mais Celli-Bird ne s’est pas souvenu du symbole et a déclaré qu’il ne pouvait plus attraper l’oiseau car il s’était remis de sa faiblesse initiale.

La disparition de Joe

L’oiseau avec la véritable bande de jambe avait disparu d’une course de 560 kilomètres (350 miles) dans l’Oregon le 29 octobre, a déclaré Lucas Cramer, propriétaire du Crooked River Challenge. Cet oiseau n’avait pas de record de course qui le rendrait suffisamment précieux pour voler son identité, a-t-il déclaré.

« Cet oiseau n’a pas terminé la série de courses, il n’a pas gagné d’argent et donc c’est sans valeur, vraiment », a déclaré Cramer. Il a dit qu’il était possible qu’un pigeon puisse traverser le Pacifique sur un bateau de l’Oregon à l’Australie. «En réalité, cela pourrait potentiellement arriver, mais ce n’est pas le même pigeon. Ce n’est même pas un pigeon voyageur », a déclaré Cramer.

Jambières américaines en Australie

Lars Scott, un soignant chez Pigeon Rescue Melbourne, un groupe de protection des oiseaux, a déclaré que les pigeons avec des bandes de jambe américaines n’étaient pas rares dans la ville. Un certain nombre d’éleveurs de Melbourne les ont achetés en ligne et les ont utilisés pour leur propre tenue de registres, a déclaré Scott.

(Avec les contributions d’AP et de Reuters)