Pourquoi un petit musée britannique a fait tout son possible pour rapatrier des artefacts de la Nation haïda

Le courant23:31Objets autochtones rapatriés d’un petit musée britannique à Haida Gwaii

Lire l’audio transcrit

Lorsque Nika Collison a reçu un courriel d’un conservateur du Buxton Museum and Art Gallery, basé au Royaume-Uni, elle ne s’attendait pas à voir une offre inconditionnelle de rapatrier les artefacts de la Nation haïda de sa collection.

“Quand j’ai reçu ce courriel, je pense que j’étais sous le choc au début”, a déclaré le directeur général du Haida Gwaii Museum. Le courantest Matt Galloway.

“Nous avons d’excellentes relations – et des relations à nouer – avec les musées du monde entier. Mais il est très rare qu’un musée occidental vienne en fait et dise : ‘Comment pouvons-nous vous aider ?'”

Le musée de Buxton, en Angleterre, a rapatrié les objets à la nation haïda en août. Ils comprennent un plateau en argilite avec une incrustation d’ivoire et une autre sculpture en argilite qui, selon Collison, date du début du XIXe siècle.

“Ces pièces sont rares pour nous d’avoir accès, donc c’était magnifique”, a-t-elle déclaré.

Photographié au musée Haida Gwaii, Bret Gaunt, cinquième à partir de la droite, s’est connecté avec Collison, cinquième à partir de la gauche, pour rapatrier les artefacts de la Nation haïda que le musée avait en sa possession. (Soumis par Bret Gaunt)

Bret Gaunt, responsable adjoint des collections du Buxton Museum pour la restitution et le rapatriement, est celui qui a envoyé l’e-mail à Collison. Il a dit qu’il était nerveux d’approcher les communautés autochtones pour rapatrier les objets de la collection du musée.

“Je ne savais pas vraiment quel genre de réponse j’allais obtenir”, a-t-il déclaré à Galloway. “Et la réponse de Nika a été tout simplement incroyable. Je pouvais presque l’imaginer sauter de joie.”

Les artefacts de la Nation haïda et des milliers d’autres objets sont entrés en possession du musée par le biais du Derbyshire School Library Service – un programme mis en place dans les années 1930 pour collecter des objets de qualité muséale qui seraient envoyés aux écoles des communautés rurales locales à des fins éducatives. .

“Au fil du temps, en raison des coupes budgétaires et des changements dans le programme, l’autorité locale ne pouvait pas vraiment se permettre de gérer ce service”, a déclaré Gaunt. “Ensuite, ils ont été transférés au musée de Buxton.”

Un plateau en argilite avec une incrustation d’ivoire, qui a été rapatrié au musée Haida Gwaii à Skidegate, en Colombie-Britannique (Soumis par Bret Gaunt)

Alors que le petit musée, géré par le Derbyshire County Council, débattait de ce qu’il fallait faire des milliers d’artefacts actuellement en sa possession, Gaunt a déclaré qu’il voyait une “véritable opportunité en or de commencer à tendre la main aux communautés au Canada et aux États-Unis” après avoir lu en savoir plus sur les efforts de rapatriement.

Bien que Collison ait vu des photos des objets avant leur arrivée, elle a déclaré que l’expérience en personne du déballage et de la tenue des objets était irréplicable.

“Je fais cela depuis plus de 25 ans et chaque fois qu’un de nos ancêtres revient d’un musée ou d’une université, ou chaque fois qu’un bien revient à la maison, c’est un pas en avant incroyable dans la guérison et la réparation”, a-t-elle déclaré.

Reliques du colonialisme

Bien que certains artefacts aient été obtenus à l’origine par des colons européens du XIXe siècle grâce au commerce, Gaunt a déclaré que certains d’entre eux avaient certainement été “pris sous la contrainte”.

“Donc, pour que ces objets leur soient retirés dans des circonstances aussi horribles, il semblait la seule bonne chose à faire [was] pour les rendre réellement », a-t-il ajouté.

Gaunt, agent adjoint des collections du Buxton Museum chargé de la restitution et du rapatriement, a déclaré qu’il voyait une “opportunité réelle et en or de commencer à tendre la main aux communautés au Canada et aux États-Unis” après avoir lu des informations sur les efforts de rapatriement. (Soumis par Bret Gaunt)

Mais tous les musées n’ont pas pris cette initiative, malgré leurs étals débordant d’artefacts, selon Gaunt.

“Il y a presque comme un instinct de thésaurisation avec les musées”, a-t-il déclaré.

Selon Sara Angel, fondatrice et directrice exécutive de l’Art Canada Institute, les musées considéraient les artefacts comme des « curiosités ethnographiques » à ajouter à leurs collections.

“Cela remonte à plusieurs centaines d’années lorsque ces objets sacrés … étaient le butin du colonialisme”, a-t-elle déclaré. Le courantest Galloway.

Angel a déclaré que de nombreux musées encyclopédiques considéraient les artefacts qu’ils acquéraient comme des “trophées” – “plus ils avaient d’artefacts, mieux c’était”, a-t-elle déclaré.

Même parmi les collectionneurs avec de bonnes intentions qui voulaient que les gens découvrent les cultures étrangères à une époque pré-internet, Angel a déclaré qu’il y avait des problèmes.

“La pièce problématique est qu’il y avait une notion très différente de ce que ces cultures signifiaient, et il y avait très peu d’efforts pour expliquer ce que ces artefacts signifiaient et à quel point ils étaient sacrés”, a-t-il déclaré.

“Et à toutes fins utiles, ils ont été volés. Ils n’appartenaient donc pas aux endroits où ils se sont retrouvés.”

Une cuillère en bois de cérémonie, qui, selon Collison, est “absolument magnifique”. (Soumis par Bret Gaunt)

Pour Collison, la possession par les musées étrangers de ces artefacts autochtones fait « partie de tout ce système colonial et marque nos terres et notre peuple ».

“Cela fait partie des pensionnats, cela fait partie de la Loi sur les Indiens, cela fait partie du génocide biologique, cela fait partie de l’interdiction du potlatch”, a-t-elle déclaré. “Ce travail est restitution et rapatriement.”

Aide gouvernementale

Angel a comparé le travail de rapatriement des artefacts à “trouver une aiguille dans une botte de foin”.

“Dans de nombreux cas, ce que vous avez est une œuvre d’art [with] petite description d’où ça vient”, a-t-elle dit.

“Alors imaginez ensuite faire la recherche, déterminer d’où cela vient, déterminer comment contacter les personnes vers où cela devrait aller, etc.”

C’est aussi cher.

“Il a fallu plus de 20 ans pour ramener à la maison un peu plus de 500 de nos ancêtres des musées, des institutions et des maisons privées”, a-t-elle déclaré. “Cela a coûté, vous savez, bien plus d’un million de dollars”

Les dépenses expliquent en partie pourquoi Collison croit que les efforts de rapatriement devraient être très centrés sur les mandats fédéraux et provinciaux.

Les gens doivent vraiment comprendre … les immenses contributions que ce travail apporte à la société dans presque toutes les facettes -Nika Collison, directrice exécutive du Musée Haida Gwaii

Mais Angel a déclaré que les gouvernements canadiens sont en retard sur leurs homologues européens en ce qui concerne le rapatriement des artefacts.

“Nous n’avons pas de législation comme il y en a eu au Royaume-Uni une législation comme il y en a eu en Allemagne récemment une législation comme il y en a eu en France où les gouvernements ont dit aux musées [that] c’est quelque chose que nous devons faire », a-t-elle déclaré.

Selon Angel, le rapatriement des arts et des objets est devenu une partie de la psyché européenne après s’être attaqué à l’art spolié par les nazis à la suite de la Seconde Guerre mondiale.

Ce n’est que récemment que le Canada a commencé à reconnaître la nécessité de rapatrier les artefacts autochtones, a-t-elle déclaré.

“En ce qui concerne la conscience de l’art autochtone, c’est quelque chose qui est vraiment venu dans le sillage des appels à l’action pour la vérité et la réconciliation”, a ajouté Angel.

ÉCOUTEZ | Le conservateur des Premières Nations veut savoir ce qu’il y a dans la collection d’artefacts autochtones du Vatican

8:55Le conservateur des Premières Nations veut savoir ce qu’il y a dans la collection d’artefacts autochtones du Vatican

Avancer

Plus tôt cette semaine, l’Association des musées canadiens a publié un rapport qui comprenait 10 recommandations pour aider à stimuler l’autodétermination des Autochtones à tous les niveaux des opérations d’un musée.

Le rapport a également énuméré 30 façons dont un musée peut soutenir la décolonisation. Un exemple est de reconnaître que les peuples autochtones ont la souveraineté intellectuelle sur tout le matériel créé par eux ou à leur sujet.

Collison faisait partie des recommandations du Conseil consultatif autochtone de l’Association des musées canadiens pour aider à stimuler l’autodétermination autochtone à tous les niveaux des opérations d’un musée. Elle a dit que c’était un “rapport solide”. (Soumis par Jisgang Nika Collison)

Collison, qui faisait partie du Conseil consultatif autochtone pour le rapport, estime qu’il s’agit d’un “rapport vraiment solide” qui aidera à la fois les musées occidentaux et les nations autochtones à faire avancer le travail de rapatriement.

Elle espère également que cela aidera les gens à comprendre les “avantages économiques et sociaux incroyables” du travail de rapatriement.

« Les gens doivent vraiment comprendre, en particulier le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux… le coût du rapatriement, mais ils doivent aussi vraiment comprendre les immenses contributions que ce travail apporte à la société dans presque toutes les facettes », a-t-elle déclaré.

Produit par Samira Mohyeddin.