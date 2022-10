Pourquoi un ordinateur portable Surface Gaming est une mauvaise idée

Microsoft a dévoilé sa dernière gamme de produits Surface plus tôt ce mois-ci, et il n’y a pas eu de véritables surprises de la part du géant américain de la technologie.

Il n’y a rien d’excitant à propos de la Surface Pro 9, de l’ordinateur portable 5 et du Studio 2+ à moins que vous n’envisagiez sérieusement un appareil basé sur ARM. Cependant, cela aurait pu être une histoire très différente si une rumeur antérieure s’était avérée vraie.

En septembre, deux sites technologiques assez connus (NotebookCheck et WCCFtech) ont publié une fiche technique “fuite” de ce qui semblait être un tout nouvel ordinateur portable de jeu de marque Surface. Avec un écran jusqu’à 165 Hz, Intel 12e-gen chipset H-Series et GPU RTX 3070 Ti, il deviendrait instantanément l’ordinateur portable Surface le plus puissant à ce jour.

Cependant, aucun des deux sites ne semble avoir correctement vérifié leur source, qui s’est avérée être un site Web appelé The Prime Gaming dont la seule page était la liste des spécifications. Jetez un œil au site et vous arriverez rapidement à la conclusion que j’ai faite : c’est un faux.

Cela signifie que vous ne devriez pas vous attendre à un ordinateur portable de jeu Surface de si tôt, et voici quatre raisons pour lesquelles je suis certain que Microsoft ne travaille pas secrètement sur un appareil de jeu.

1. Surface est une question de productivité

Il est important de considérer ce que la marque Surface représente pour Microsoft et le marché informatique en général.

Depuis le lancement de cet appareil original il y a dix ans, Surface a toujours été une question de productivité. Il a contribué à populariser le facteur de forme 2 en 1 pour le travail, mais cette philosophie a été étendue pour inclure les ordinateurs portables à clapet ordinaires et d’autres PC hybrides. Même le Surface Duo est présenté comme un appareil de productivité mobile.

Quelque chose de spécifiquement conçu pour le jeu semblerait en contradiction avec ce qui l’a précédé. D’autant plus qu’il existe une alternative évidente pour Microsoft…

2. Tout ordinateur portable de jeu devrait être de marque Xbox

La gamme Surface a plus de dix ans, mais sa longévité est pâle par rapport à la Xbox. Il a commencé sa vie en 2001 en tant que console de jeux unique et est devenu l’un des acteurs majeurs du marché en plein essor des jeux vidéo.

Compte tenu de son énorme popularité et de sa solide réputation, faire de tout ordinateur portable de jeu de marque Xbox une évidence. Il y a eu beaucoup de l’appelle dans le passé – avec le cloud gaming qui commence à décoller, c’est peut-être le moment idéal.

3. Le design élégant de Surface serait (probablement) compromis

Cependant, il aurait presque certainement un aspect très différent de tout appareil Surface existant actuellement. Surface est connue pour ses conceptions fines et légères, avec une belle apparence tout aussi importante qu’une excellente performance.

Les joueurs passionnés accepteront volontiers un appareil laid et encombrant s’il offre une expérience de jeu de premier plan. Les futurs propriétaires de Surface, pas tellement.

Il existe des exemples d’excellents ordinateurs portables de jeu qui restent relativement fins et légers. Mais ceux-ci sont rares et coûtent généralement plus cher que les appareils plus épais et plus lourds.

4. La plupart des produits Surface sont déjà trop chers

Si Microsoft fabriquait un ordinateur portable de jeu Surface, ce serait presque certainement un appareil haut de gamme. Il est possible d’obtenir un excellent ordinateur portable de jeu bon marché, mais les versions abordables arrivent généralement après que nous ayons déjà vu du matériel haut de gamme. C’est quelque chose que nous avons vu Microsoft faire avec ses appareils de marque Go.

De plus, ce serait presque impossible à réaliser avec les spécifications supposées. Ils le placeraient probablement au-dessus du Surface Laptop Studio en tant qu’ordinateur portable le plus cher de Microsoft.

Les passionnés de jeux sont prêts à payer plus de 1 500 $/1 500 £ pour une expérience formidable, mais pas pour un appareil de première génération d’une entreprise qui n’a jamais fabriqué d’ordinateurs portables de jeu auparavant.

Microsoft devrait faire un ordinateur portable Surface plus puissant

Compte tenu du climat économique actuel et des habitudes de dépenses des gens, je crois fermement que Microsoft devrait s’efforcer de rendre ses produits aussi abordables que possible. Mais il est encore possible pour la société d’introduire un ordinateur portable Surface véritablement haut de gamme.

Le Surface Laptop Studio est idéal pour des situations spécifiques, mais le fait de maximiser avec un GPU RTX 3050 Ti signifie qu’il n’a pas la puissance pure de certains rivaux. Le jeu n’est certainement pas la seule activité pour laquelle vous avez besoin de ces performances supplémentaires – le montage vidéo 4K, la conception graphique et la modélisation 3D sont des tâches exigeantes qui mettent toutes à rude épreuve les composants internes.

À l’heure actuelle, Microsoft n’a pas de solution idéale pour les personnes ayant ces charges de travail, surtout si vous voulez un ordinateur portable à clapet traditionnel. L’entreprise a la possibilité d’introduire un « Surface Laptop Pro » ou quelque chose de similaire – il ne devrait tout simplement pas être présenté comme un appareil de jeu.

