Pourquoi un nombre alarmant de mineurs aux Philippines contractent le VIH

Une augmentation alarmante des cas de VIH parmi les mineurs aux Philippines a été mise en lumière dans un épisode de GMAc’est Carnet du journaliste.

Selon le documentaire, deux causes principales expliquent l’augmentation des cas de VIH : le manque de sensibilisation des mineurs et la transmission mère-enfant.

[Video could not be displayed]

L’épisode suivait « Vincent », un jeune homme qui s’est tourné vers le travail du sexe en raison de la pauvreté. Vincent a admis qu’il ne connaissait rien à la protection, ce qui l’a amené à avoir des relations sexuelles non protégées avec des clients. À seulement 17 ans, on lui a diagnostiqué le VIH.

[Video could not be displayed]

Dans la société conservatrice des Philippines, l’éducation sexuelle n’est pas enseignée dans les écoles. Sans comprendre comment le VIH se transmet et comment le prévenir, de plus en plus de mineurs se livrent à des pratiques dangereuses. Ce manque de sensibilisation, combiné à la peur et à la stigmatisation, les pousse également à éviter de se faire dépister et de discuter du VIH.

[Video could not be displayed]

Un autre problème clé mis en avant dans le documentaire est la transmission mère-enfant. Les mères séropositives qui ignorent leur statut ou qui ne reçoivent pas les soins médicaux appropriés transmettent le virus à leur bébé pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.

[Video could not be displayed]

Les bébés nés avec le VIH sont généralement porteurs du virus toute leur vie. Heureusement, les progrès des traitements leur permettent de vivre longtemps et en bonne santé avec des soins appropriés.

Le documentaire souligne qu’en se concentrant sur de meilleurs services d’éducation et de santé maternelle, les Philippines peuvent contribuer à réduire les cas de VIH chez les mineurs. Il conclut en soulignant l’importance de renforcer les programmes gouvernementaux pour lutter contre la désinformation et aider la société à mieux comprendre le VIH.

[Video could not be displayed]

Regardez le documentaire complet ci-dessous.

