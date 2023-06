Pourquoi un morceau de pot ancien et un fragment de la poésie de Virgile nous parlent à travers les âges | Charlotte Higgin

Jvoici des moments où un objet ancien émerge du sol et semble, l’espace d’une seconde, combler le fossé entre vous et le passé profond et endormi. Puis, presque dès qu’une image est passée à la mise au point claire, l’illusion de la connexion disparaît : on se retrouve avec la même vieille sensation de puzzle, de voir un monde lointain indistinctement et partiellement, comme à travers une vitre embuée. de verre.

Cette semaine, l’un de ces moments de clarté brève et magique est arrivé sous la forme d’un modeste éclat de terre cuite romaine, de 6 cm sur 8 cm, trouvé dans la vallée andalouse du Guadalquivir.

Il était une fois, le fragment faisait partie d’une grande amphore en forme de poire. Cela en soi n’est pas remarquable – ces récipients en argile ont été fabriqués à l’échelle industrielle dans la région, remplis d’huile d’olive et transportés dans tout l’empire romain.

Ce qui est remarquable dans ce fragment, c’est qu’il est inscrit avec des mots – et pas n’importe quels mots anciens. Comme une équipe d’archéologues l’a rapporté cette semaine dans une revue scientifique, ils proviennent du long poème de Virgile Georgics, sur la compétence, l’abondance et le labeur éreintant de l’agriculture. C’est un passage dès le début de l’œuvre, dans lequel le grand poète du premier siècle avant JC invoque les dieux Liber (Bacchus) et Cérès, décrivant comment la Terre a échangé des glands contre des épis de blé – essentiellement, l’invention mythique de l’agriculture.

Les lignes sont curieusement mal orthographiées et fragmentaires, en raison de la taille du fragment, mais écrites dans ce que le professeur Alan Bowman, de l’Université d’Oxford, appelle avec approbation « une très belle main cursive, rien de bâclé à ce sujet ». Bowman est l’un des érudits distingués qui ont travaillé sur le déchiffrement de l’énorme cache de lettres et de documents fragmentaires du premier siècle de notre ère connus sous le nom de tablettes de Vindolanda, découvertes près du mur d’Hadrien. Il est d’accord avec les auteurs de l’article scientifique espagnol que l’écriture suggère une date du deuxième ou troisième siècle après JC.

Le fragment de poterie avec la citation de Virgile superposée. Photographie : Iván González Tobar (Labex Archimède ; Université de Cordoue)

Les lignes ont été incisées dans le pot alors qu’il était encore fraîchement jeté, presque certainement lorsqu’il était couché à l’envers dans l’atelier pour sécher. Mais par qui et pourquoi ? De telles amphores n’étaient pas vraiment destinées à être vues. Ils étaient pratiques, ordinaires. Souvent, ils étaient estampillés ou rayés avec des informations sur leur fabricant, mais personne n’en a trouvé un autre qui soit inscrit avec de la poésie. À Rome, il y a une colline artificielle appelée Monte Testaccio, en grande partie formée de fragments d’amphores andalouses exactement comme celle-ci. Il est parfois ouvert aux visiteurs – occasionnellement, la chroniqueuse gastronomique romaine du Guardian, Rachel Roddy, y organise des visites spéciales avec le guide expert. Agnès Crawford. Vous pouvez gravir la colline en craquant sur l’épaisse terre cuite sous vos pieds. Si vous examinez un éclat, vous le trouverez encore collant à cause des restes de pétrole vieux de 2 000 ans. Parfois, vous pouvez voir les empreintes digitales de la personne qui l’a fabriqué et considérer le labeur éreintant – probablement le travail d’artisans asservis – de jeter ces immenses pots fonctionnels à usage unique.

Curieusement, cependant, des morceaux de Virgile apparaissent dans des endroits curieux du monde romain. Il y a un Comprimé de Vindolanda qui contient une ligne bien écrite de l’Énéide de Virgile, peut-être tirée des exercices d’écriture d’un jeune élève ; un autre contient une ligne parasite de ses Géorgiques. L’année dernière seulement, l’un des collègues de Bowman sur les déchiffrements de Vindolanda, Roger Tomlin, a publié détails d’un bout de tuile trouvée dans la ville romaine de Silchester, dans le Hampshire, sur laquelle était gravée une ligne de l’Énéide lorsqu’elle était mouillée. Une autre tuile de toit de Silchester est incisée avec les mots « conticuere omnes » – « ils se sont tous tus » – qui est également de l’Enéide.

Tomlin souligne que celui qui a gravé les lignes géorgiques dans l’amphore espagnole « ne copiait pas à partir d’un livre : il écrivait de mémoire ». Cela peut être déduit des fautes d’orthographe : elles sont probablement le résultat d’une mauvaise audition ou d’un mauvais souvenir, car vous pourriez légèrement truquer le texte d’une chanson. Donc : une personne instruite, amoureuse de la poésie, passant devant un séchoir dans un atelier en Espagne, sortant un stylet et écrivant quelques lignes de poésie. Pourquoi? C’est un mystère.

Comme le dit Tomlin, « Le graffito ne faisait pas partie du processus de fabrication ou de commercialisation. Il n’aurait pas vendu l’amphore ni dit ce qu’il y avait à l’intérieur. Lorsque le pot a été retourné et rempli d’huile, il n’aurait même pas été visible. Mais peut-être que nous n’avons pas besoin de réfléchir au pourquoi. Peut-être que nous n’avons qu’à penser à ce qu’il soit fait. Dans ce moment fugace de clarté, j’imagine un jeune homme retenant son souffle dans la concentration, sa main gauche stabilisant le gros du pot. Dans sa main droite, la pointe métallique de son stylet rencontre la résistance collante de l’argile à moitié séchée, et sa mémoire obéit – pour la plupart – au rythme des lignes immortelles de Virgile.