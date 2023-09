Pourquoi un membre du conseil d’administration du comté de DuPage veut un seul transporteur de déchets dans les zones non constituées en société – Shaw Local

Alors que certains propriétaires des zones non constituées en société du comté de DuPage jouissent de la liberté de choisir leur propre transporteur de déchets, les quartiers ont jusqu’à cinq jours de déchets dans leurs rues, ce qui suscite des inquiétudes concernant la pollution, le bruit et l’usure des routes.

Si elle parvient à obtenir le soutien, un membre du conseil d’administration du comté tente de normaliser le système pour six townships : Wayne, Bloomingdale, Addison, Winfield, Milton et York.

« Toutes les municipalités du comté ont un seul contrat de transport de déchets, mais dans les zones non constituées en société — à l’exception des cantons de Naperville, Lisle et Downers Grove — nous n’en avons pas », a déclaré Sheila Rutledge, qui est également responsable du comté. président du comité environnemental. « Dans la plupart des six cantons restants, il y a six transporteurs de déchets. Si vous avez six entreprises qui desservent une rue, cela représente 12 camions poubelles par semaine, alors que s’il s’agissait d’un seul contrat, deux seraient le maximum.

Rutledge, qui vit dans une zone non constituée en société près de Winfield, a déclaré que sa principale préoccupation était l’impact environnemental des camions.

Selon un article de 2017 publié dans Sustainable Production and Consumptionles camions poubelles ont une consommation de carburant considérablement faible et de grandes quantités d’émissions d’échappement.

« En raison de leurs arrêts et départs fréquents, de leurs charges utiles importantes et de l’utilisation de dispositifs embarqués, les camions de collecte des ordures consomment beaucoup plus de carburant, même par rapport aux autres types de camions lourds », selon l’article. « La littérature actuelle montre que les camions de collecte des ordures consomment jusqu’à 1,2 milliard de gallons de diesel chaque année, et la combustion d’aussi grandes quantités de carburant entraîne des impacts environnementaux importants. »

Alors que les cantons pourraient individuellement conclure des contrats de transport de déchets par voie de référendum, Rutledge propose une ordonnance qui serait approuvée par un vote du conseil de comté.

L’année dernière, c’est exactement ce que le comté de Lake a fait lorsque son conseil d’administration a conclu deux contrats de transport de déchets, chacun couvrant la moitié des 15 000 foyers non constitués en société du comté.

Le changement est intervenu au milieu une interdiction controversée du brûlage des feuillesmotivé par les inquiétudes selon lesquelles les résidents des zones non constituées en société ne disposaient pas des services de ramassage des déchets verts pour s’adapter à la nouvelle réglementation.

Walter Willis, directeur exécutif de l’Agence des déchets solides du comté de Lake, a déclaré que les contrats étaient également logiques du point de vue de la productivité et des coûts.

« Avec la possibilité d’avoir un transporteur plus efficace dans son itinéraire et sa collecte, un camion peut ramasser 700 maisons par jour », a-t-il déclaré. « S’ils rebondissent partout à la recherche d’un logement, conduisent ici et là, ils peuvent en faire environ 300 ou 400 par jour. Vous pouvez constater que la productivité diminue et que les coûts augmentent lorsque vous n’avez pas de franchise.

Willis a déclaré que l’embauche d’un transporteur dans une zone non constituée en société coûte généralement environ 30 $ par mois et par ménage, alors que les contrats municipaux s’élèvent même à environ 20 $ par mois par ménage.

Ce chiffre se traduit relativement vrai dans les nouveaux contrats du comté de Lake : LRS facture 19,95 $ par mois et par ménage pour desservir les quadrants sud du comté, et Groot facture 20,52 $ pour desservir le quadrant nord-ouest.

Dans le quadrant nord-est le moins peuplé du comté de Lake, où les maisons de 1 acre sont plus dispersées, le prix de Groot est de 25,78 $.

« Je l’ai vu avec des municipalités qui octroient une franchise pour la première fois et les gens perdent ce choix, certaines personnes sont un peu réticentes, mais c’est normal », a déclaré Willis. « Maintenant que le programme est opérationnel depuis plus d’un an, je n’ai entendu aucune plainte. C’est un contrat de cinq ans et je pense que tout s’est plutôt bien passé.

Rutledge cherche à rassembler le soutien de la communauté de DuPage avant d’aller de l’avant avec sa proposition.

« Le nombre de contrats que nous obtiendrons dépendra de l’enthousiasme au sein de chaque canton », a déclaré Rutledge dans un e-mail. « Nous ne pourrons peut-être pas contracter les six townships restants si la majorité des électeurs ne sont pas intéressés. »

Elle répond aux réponses à l’enquête des 20 000 habitants du comté qui vivent dans les six zones non constituées en question. Le questionnaire interroge les propriétaires sur leurs coûts actuels de transport et mensuels, ainsi que leurs réflexions sur un éventuel contrat de transport unique.

Al Hollenbeck, un résident du canton de Winfield, a déclaré qu’il y avait des camions dans sa rue cinq jours par semaine. Hollenbeck, ingénieur civil à la retraite, a déclaré qu’outre le bruit, la sécurité publique et la pollution de l’air, les dommages causés aux routes du canton constituent également un facteur important.

« Un camion à ordures typique peut peser entre 30 000 et 40 000 livres. Une voiture typique peut peser 3 000 ou 4 000 livres. Le poids réel est 10 fois plus élevé, mais ce n’est pas le véritable impact », a déclaré Hollenbeck. « L’impact du paiement d’un camion à ordures est exponentiel. Cela équivaut au moins à 1 000 voitures, soit un camion poubelle.

Ce effet exponentiel des poids lourds sur les routes a été documenté depuis longtemps, y compris par le General Accounting Office des États-Unis dans une étude de 1979 qui a déterminé que l’impact d’un seul 18 roues était équivalent aux dommages causés par 9 600 voitures.

Quel que soit le résultat de la proposition de Rutledge, Hollenbeck salue le processus transparent du comté dans l’examen du changement.

« C’est un excellent exemple de gouvernement local qui étudie quelque chose qui pourrait fonctionner et offrir un meilleur service qu’il ne l’est actuellement, et qui ne l’impose à personne sans y apporter sa contribution », a déclaré Hollenbeck. « Quelle que soit la manière dont cela se termine, je pense que le processus a été bien mené. »

• Jenny Whidden est une rédactrice sur le changement climatique et l’environnement qui travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par The Nature Conservancy. Pour l’aider à soutenir son travail avec un don déductible d’impôt, voir dailyherald.com/rfa.

