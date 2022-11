Pourquoi un marché du travail en plein essor peut signifier une route difficile à parcourir

L’économie canadienne a ajouté un blockbuster de 108 000 emplois le mois dernier. Les gens ont travaillé plus d’heures et leurs salaires ont augmenté. C’est une excellente nouvelle pour les travailleurs canadiens. Et les économistes disent que cela brosse le tableau d’une économie qui se porte mieux que prévu.

“Cela montre simplement à quel point l’économie est forte et résiliente malgré toutes les discussions sur une récession à venir”, a déclaré Tu Nguyen, économiste chez RSM Canada.

Et c’est super. Tout le monde veut voir l’économie croître. Tout le monde veut voir les salaires augmenter et le taux de chômage baisser.

Eh bien, presque tout le monde.

La Banque du Canada veut ralentir l’économie

La Banque du Canada a dit très clairement qu’elle veut voir l’économie ralentir. Alors qu’elle lutte pour contenir l’inflation, elle utilise les hausses de taux d’intérêt pour ralentir l’activité économique afin d’aider à faire baisser les prix.

« Il n’y a pas de solutions faciles pour rétablir la stabilité des prix », a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, le 26 octobre. « Nous avons besoin que l’économie ralentisse pour rééquilibrer l’offre et la demande et soulager les pressions sur les prix. quelques trimestres.”

La Banque du Canada augmente les taux d’intérêt pour ralentir l’économie et l’inflation. La banque a relevé ses taux de 0,5 % le mois dernier. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Macklem a fait ce commentaire tout en augmentant les coûts d’emprunt de 0,5 % ou 50 points de base. Cette décision a été perçue par beaucoup comme un signe que la banque centrale se préparait à s’éloigner des hausses de taux incessantes et surdimensionnées qui ont dominé le paysage économique pendant des mois.

Aujourd’hui, à la suite de la hausse inattendue des embauches le mois dernier, les économistes se demandent si ces prédictions d’un pivot sont venues trop tôt.

“La Banque du Canada se rend peut-être compte que la hausse de 50 points de base qu’elle a annoncée il y a quelques semaines est peut-être trop faible”, a déclaré Nguyen.

Si l’économie ne ralentit pas réellement, la banque pourrait être forcée d’agir avec encore plus de force lorsqu’elle prendra sa prochaine décision politique le 7 décembre.

L’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, affirme que le rapport sur l’emploi jette de l’eau froide sur l’idée que l’économie se précipitait vers un ralentissement.

“Après le marasme de l’été, l’emploi au Canada a rebondi avec détermination à l’automne, soulevant de sérieux doutes quant à l’ampleur de tout ralentissement économique”, a-t-il écrit dans une note aux clients.

Jusqu’à la semaine dernière, Porter s’attendait à ce que la croissance du produit intérieur brut (PIB) stagne en octobre, novembre et décembre. Mais le rapport sur l’emploi, et surtout la forte augmentation des heures travaillées, a changé tout cela. Ses prévisions prévoient désormais “une croissance au moins modérée du PIB ce trimestre”.

Cela dit, lui et bien d’autres avertissent de ne pas accorder trop d’importance à un seul rapport sur l’emploi. L’Enquête sur la population active est un point de données notoirement volatil. Statistique Canada appelle essentiellement un groupe de personnes et leur demande s’ils travaillent.

Donc, comme tout sondage, il a une marge d’erreur assez large.

Le taux de chômage au Canada est de 5,2 %, ce qui signifie qu’il demeure difficile pour les entreprises de trouver de la main-d’œuvre disponible. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Les perspectives à long terme ne montrent pas de boom de l’emploi: analyste

L’économiste de la CIBC, Andrew Grantham, affirme qu’une tendance à long terme ne reflète pas nécessairement l’essor du marché de l’emploi qu’un premier coup d’œil au rapport d’octobre semble illustrer.

Au cours de l’été, les employeurs canadiens ont rapidement supprimé des emplois.

43 000 emplois ont été perdus en juin.

30 600 emplois ont été perdus en juillet.

40 000 ont été perdus en août.

En septembre, la tendance s’est inversée avec la création de 21 000 emplois.

Grantham dit que si vous faites un zoom arrière pour regarder le marché du travail au cours des six derniers mois environ, le gain d’emplois s’élève à environ 9 000 par mois.

“Le grand rebond de l’emploi en octobre, accompagné d’un rebond de la taille de la population active, est probablement un signe que les baisses observées au cours de l’été étaient en grande partie du bruit statistique, plutôt qu’un signe que le marché du travail a vraiment progressé ce mois-ci. “, a-t-il écrit après la publication du rapport sur l’emploi.

Si tel est le cas, la banque centrale serait considérablement moins pressée d’intensifier ses actions.

Le fait est que nous ne savons pas vraiment quel récit est vrai.

Et nous ne le ferons pas tant que nous n’aurons pas plus de données.

Des taux d’intérêt plus élevés devraient refroidir l’économie et faire baisser les prix. Mais ils ralentiront également l’activité économique, ce qui fera souffrir les entreprises et les gens perdront leur emploi. (Nam Y. Huh/AP)

L’inflation reste un indicateur économique dominant

Les nombres d’emplois sont importants. Et la croissance du PIB compte. Mais l’indicateur économique dominant en ce moment est l’inflation. Tout le reste est vu à travers le prisme de ce qui se passe avec les prix.

Les chiffres de l’inflation américaine seront publiés jeudi. Les économistes s’attendent à ce que le taux d’inflation global ait probablement baissé de 8,2 % d’une année sur l’autre, mais pas de beaucoup.

Les chiffres de l’inflation au Canada seront publiés le 16 novembre.

Et des économistes comme Porter de BMO pensent que les taux ont encore du chemin à parcourir.

“Nous prévoyons des lectures fermes à venir [consumer price index] sorties aux États-Unis et au Canada. Pour la Banque du Canada, cela représente 75 autres [basis points] de hausses de taux, portant le taux du financement à un jour à 4,5 % au début de l’année prochaine. »

Les Canadiens sont déjà pressés. Et l’économie a déjà considérablement ralenti depuis le début de cette année.

Le rapport sur l’emploi d’octobre est peut-être plus confus qu’on ne le souhaiterait, et les experts peuvent ne pas être d’accord sur ce que nous disent les chiffres, mais une chose est certaine : ajouter que de nombreux emplois ne sont pas la cause d’un ralentissement de l’économie.

Et tandis qu’un ralentissement de l’économie causera des difficultés partout au Canada, les décideurs demeurent convaincus qu’il s’agit de la meilleure façon de maîtriser les prix.