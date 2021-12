Pourquoi un marché boursier craintif a investi dans Apple comme s’il s’agissait d’une obligation

Le cas de l’ours sur Apple, pour l’instant, est assez facile à déchiffrer. Il n’a pas été à l’abri de la forte baisse du marché en 2020, a de nouveau chuté lors de la variante Delta l’année dernière. Et pour ce que ça vaut, au début de l’ère de l’iPhone, les actions Apple ont perdu plus de la moitié de leur valeur après le crash de Lehman Bros.

Oui et non.

Il semble donc. Avec le S&P 500 en baisse de près de 5% par rapport à son record de tous les temps et la majorité de la douleur depuis que les craintes renouvelées de Covid ont déclenché la panique du marché le vendredi 26 novembre – et le Nasdaq Composite, riche en technologie, en baisse de 6%, dont environ 2% rien que vendredi dernier – le fabricant de l’iPhone et la société américaine la plus valorisée a régné au-dessus du chaos. Il a augmenté de 3,5% la semaine dernière, augmentant même certains jours où la plupart du reste de la technologie était martelé, y compris d’autres noms à méga-capitalisation comme Netflix et Amazon qui ont prospéré lors du début de la pandémie de Covid l’année dernière. Au cours du dernier mois, le rendement d’Apple de 5,6% surpasse facilement les 1,17 % affichés par le FNB phare d’obligations du gouvernement américain de BlackRock.

« Mon sentiment est que ce sera au moins aussi important que [it was] au dernier quart », a déclaré Kessler.

La société a été durement touchée par les défis de la chaîne d’approvisionnement auxquels sont confrontées les entreprises technologiques qui dépendent de fabricants asiatiques et de semi-conducteurs asiatiques, a déclaré Scott Kessler, responsable mondial des médias technologiques et des télécommunications pour la société de conseil Third Bridge Group. Apple a déclaré lors de son dernier appel de résultats que les problèmes de chaîne d’approvisionnement représentaient jusqu’à 6 milliards de dollars de ventes d’iPhone.

Et Apple a eu ses propres oscillations en fonction de ses perspectives commerciales spécifiques, en particulier lorsqu’il y a des signes d’affaiblissement de la demande en provenance d’Asie, comme cela s’est produit en 2015. À l’époque, les actions Apple ont perdu un quart de leur valeur du sommet au creux, mais sont revenues début 2017 et a plus que quadruplé à partir de là, une augmentation qui a porté la valeur de l’entreprise à 2,62 billions de dollars vendredi après-midi.

Comme toujours, la discussion sur les finances d’Apple commence par ses réserves de liquidités. Les analystes les évaluent à environ 62 milliards de dollars, contre plus de 81 milliards de dollars il y a un an. Apple a un peu moins d’argent qu’avant, épuisé par les rachats d’actions, mais toujours, comme le dit l’analyste de Wedbush Securities Dan Ives, assez pour diriger un petit pays. Apple détient également 127,9 milliards de dollars de titres liquides.

Ensuite, il y a les flux de trésorerie très constants de l’entreprise, qui s’élèvent actuellement à environ 100 milliards de dollars par an. Environ un quart des ventes proviennent désormais des activités de services d’Apple, qui sont deux fois plus rentables que le matériel comme les iPhones et les ordinateurs personnels Macbook avant de prendre en compte les frais généraux et les frais de marketing de l’entreprise, ce qui laisse présager que les flux de trésorerie seront d’au moins 100 milliards de dollars par an pour le prochaine décennie, et probablement continuer à augmenter, a déclaré Angelo Zino, analyste de CFRA Research.

« La confiance du marché est une perception assez précise des produits que nous voyons dans le pipeline », a déclaré Zino. « C’est une entreprise massive. C’est une entreprise mature à forte marge dans les iPhones et iPads, avec des produits sans égal. Les moteurs de croissance pour les trois prochaines années sont dans les services, et l’Apple Car est là-bas. »

Étant donné que les entreprises de services à marge élevée, en particulier en ligne, affichent des multiples de cours des actions plus élevés que les entreprises de matériel informatique moins rentables, le changement dans la composition d’Apple a aidé son ratio cours/bénéfice à augmenter à 28 fois les bénéfices attendus pour son exercice, qui se termine en septembre.

Mettez ces deux facteurs ensemble et plus de rachats d’actions sont attendus. En effet, Apple a laissé le rendement du dividende de ses actions chuter à un peu plus de la moitié de 1% – moins que même les bons du Trésor à deux ans paient maintenant – pour faire place à davantage de rachats, a déclaré Zino. La logique est simple : obtenir une plus grande part des flux de trésorerie d’Apple à partir d’un nombre d’actions inférieur est une meilleure affaire qu’un dividende plus proche de la moyenne du S&P 500 de 1,3%.

« Nous avons également pu reverser 24 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre de septembre », a déclaré le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, aux analystes en octobre. « Cela comprenait 3,6 milliards de dollars de dividendes et équivalents et 20 milliards de dollars de rachats sur le marché libre de 137 millions d’actions Apple. »