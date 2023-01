Pourquoi un marché baissier est un “bon moment” pour la conversion de Roth

“Parce que le marché est en baisse, c’est le moment idéal pour parler de conversions Roth”, déclare Brian Schultz, expert-comptable agréé et associé fiscal au cabinet de comptabilité et de gestion de patrimoine Plante Moran. “La conversion à un coût inférieur à la normale a été énorme pour certains investisseurs qui ont pu en bénéficier.”

Le compte qui vous convient dépend de votre situation financière individuelle, mais en général, un Roth est recommandé si vous vous attendez à payer moins d’impôts maintenant qu’à la retraite. C’est pourquoi de nombreux professionnels de la finance recommandent les Roth IRA aux investisseurs en début de carrière dont les salaires sont susceptibles d’augmenter et de les pousser dans des tranches d’imposition plus élevées.

Roths, en revanche, ne comporte aucune déduction initiale puisque vous financez ces comptes avec de l’argent sur lequel vous avez déjà payé des impôts. Mais une fois que vous atteignez 59 ans et demi, à condition que vous ayez détenu le compte pendant cinq ans ou plus, vous pouvez retirer tout votre argent, y compris les gains de placement, en franchise d’impôt. Et vous êtes autorisé à retirer jusqu’au montant que vous avez cotisé à tout moment sans pénalité.

Bien que les raisons ci-dessus puissent rendre une conversion Roth attrayante pour quiconque craint que son taux d’imposition ne soit plus élevé à la retraite, elle peut être particulièrement utile pour les jeunes travailleurs qui s’attendent à gagner plus de revenus vers la fin de leur carrière et les quasi-retraités qui craignent qu’ils ‘ll devoir plus d’impôts sur leurs distributions IRA si le gouvernement augmente les taux d’imposition.

Si cela vous ressemble, voici pourquoi le moment est peut-être venu de le faire.

Parce que vous n’avez pas été imposé sur l’argent de votre IRA traditionnel, vous devrez payer des impôts si vous convertissez en Roth. Mais si la valeur de votre portefeuille est en baisse en ce moment, il est moins cher que d’habitude de transférer vos actions.

Supposons que vous possédiez 10 actions d’un ETF, chacune d’une valeur de 100 $, dans votre IRA traditionnel. Si vous le convertissez en Roth, vous devrez payer des impôts sur la valeur en dollars des actions : 1 000 $. Mais si votre portefeuille diminuait de 20 %, vous pourriez transférer ces mêmes 10 actions et payer des impôts sur 800 $.

Une fois vos actions converties, elles continueront idéalement à croître en franchise d’impôt dans votre compte Roth jusqu’à ce que vous soyez prêt à retirer l’argent à la retraite.

“Il ne fait aucun doute que si vous payez pour quelque chose et que cela coûte moins cher, c’est bien”, déclare Slott. “Mais vous ne savez pas vraiment quand le marché est vraiment en baisse. Il est difficile de chronométrer le marché pour une conversion Roth.”

Comme le souligne Slott, le marché pourrait rebondir ou chuter davantage par rapport aux niveaux actuels, vous ne saurez donc jamais si vous obtenez la meilleure offre possible.

C’est pourquoi, si vous êtes intéressé par la conversion, il suggère de planifier une série de petites conversions d’ici 2026, lorsque les taux d’imposition inférieurs définis dans la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi doivent expirer.

“Vous pourriez le faire cette année, puis à nouveau en 2024 et 2025, puis la fête, selon la loi actuelle, est terminée”, a déclaré Slott. Il n’y a pas de limite au montant que vous pouvez convertir en une seule année ni au nombre de conversions que vous pouvez effectuer.