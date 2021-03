Le Brexit, comme tant de divorces, tourne mal. Eh bien, plus méchant, étant donné que les querelles ont éclaté presque immédiatement après le référendum de 2016 et que l’atmosphère, avec de rares flambées de bonne volonté, est généralement devenue plus acrimonieuse dans les années tumultueuses qui ont suivi. Le Brexit peut être «terminé» ou non, dans le sens où le Royaume-Uni a quitté le domicile conjugal; mais c’est loin d’être fini. Maintenant, les avocats s’impliquent – ce n’est jamais bon signe.

