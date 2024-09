Pourquoi un juge a déplacé le lieu du procès pour meurtre de Bryan Kohberger dans l’Idaho

Dans le dernier rebondissement dans Bryan Kohberger affaire de quadruple meurtre Dans l’Idaho, le juge a déclaré que le procès pour la mort de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho devait être déplacé hors du comté où les meurtres ont eu lieu.

Juge du district du comté de Latah, John Judge a cité un préjudice potentiel à la défense si le procès se déroulait dans la communauté soudée qui a été inondée de couverture médiatique depuis les décès en 2022 de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin dans une maison hors campus de la ville de Moscow, dans le comté de Latah. (Un plaidoyer de non-culpabilité sur quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de cambriolage a été inscrit au nom de Kohberger en mai 2023. Il risque la peine de mort (si reconnu coupable.)

Le juge a notamment déploré « la propagation continue de fausses informations préjudiciables, de rumeurs et de théories manifestement fausses sur l’affaire sur les réseaux sociaux tels que Facebook, les podcasts et les blogs ».

Si les parties ont convenu que l’affaire avait fait l’objet d’une large couverture médiatique, elles étaient en désaccord sur la manière de garantir un procès équitable. Kohberger a fait valoir que le procès devait se dérouler hors de la scène du crime. L’accusation, quant à elle, a déclaré qu’un interrogatoire approfondi des jurés potentiels pourrait contribuer à garantir l’équité.

En accordant la requête de la défense de changer de lieu, le juge a noté que le comté de Latah est relativement petit et que « bien que le problème d’une couverture médiatique extensive et sensationnaliste ne soit pas propre au comté de Latah, il est potentiellement plus impactant compte tenu du volume de couverture associé à une population plus petite. »

« Compte tenu des preuves incontestées présentées par la défense, de la nature extrême de la couverture médiatique dans cette affaire et de la population plus petite du comté de Latah, la défense a satisfait à la norme plutôt faible consistant à démontrer « une probabilité raisonnable » qu’une couverture médiatique préjudiciable compromette un procès équitable dans le comté de Latah », a écrit le juge.

Il a ajouté que le lieu doit également changer pour des raisons pratiques, notant que le comté de Latah ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la sécurité et même d’un espace suffisant pour y mener un procès d’une telle ampleur.

« Bien que voyager dans un autre comté pendant trois mois soit effectivement gênant pour les avocats, le tribunal, certains membres des familles des victimes et certains témoins, tenir le procès au palais de justice du comté de Latah serait également gênant à de nombreux égards et, au-delà de cela, présenterait de graves risques pour la sécurité », a écrit le juge, ajoutant que l’intérêt de la justice « exige que le procès soit déplacé dans un lieu doté des ressources, tant en termes de personnel que d’espace, nécessaires pour gérer efficacement et efficacement un procès de cette ampleur et de cette durée afin que les parties et le tribunal puissent se concentrer sur l’affaire et non sur des questions périphériques. »

L’ordonnance du juge ne précise pas où se situera le nouveau lieu. Elle stipule plutôt que, conformément aux règles de l’État, le tribunal renvoie l’affaire au directeur administratif des tribunaux pour que la Cour suprême de l’État l’affecte à un lieu approprié dans un autre district. NBC News a rapporté que le procès a été provisoirement fixé à juin prochain.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com