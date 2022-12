Pourquoi un jeté chauffant est le meilleur achat que j’ai fait toute l’année

Voici une phrase que je n’aurais jamais pensé taper : une couverture chauffante est devenue mon gadget le plus utilisé et le plus aimé. Ou, du moins, je n’aurais jamais pensé le dire avant d’avoir atteint l’âge de la retraite.

Les couvertures électriques n’ont pas été sur mon radar depuis des années et même alors, elles étaient un récit édifiant, associé à des histoires sinistres de câblage bon marché et d’incendies domestiques.

Mais ensuite, la crise du coût de la vie a éclaté, les prix de l’électricité ont grimpé en flèche, la température a chuté et les choses ont commencé à changer un peu. Les membres des groupes Facebook ont ​​commencé à partager des astuces pour rester au chaud à moindre coût. Les hacks de chauffage TikTok abondaient.

Et les couvertures électriques ont fait un retour surprise, s’envolant soudainement des étagères de John Lewis. Heureusement, malgré les histoires d’horreur de l’enfance, ils sont parfaitement sûrs à utiliser.

Soyons clairs : je n’aime pas vraiment le fait que mon produit le plus recommandé du moment soit une couverture. Ce serait considérablement plus agréable si les gens pouvaient se permettre de chauffer leur maison et j’exhortais les gens à faire des folies sur quelque chose d’un peu plus amusant et plus vivant.

Mais c’est là où nous en sommes. Et si vous voulez un produit qui utilisera le moins d’électricité possible tout en vous faisant chaud et confortable à la maison, c’est la chose à acheter.

Depuis que j’ai reçu la couverture chauffante il y a un mois, elle est passée d’une nouveauté étrange à un article ménager essentiel. Je travaille à domicile et c’est devenu un élément indispensable de ma routine matinale : faire du café, s’installer chauffé, jeter sur moi, ouvrir un ordinateur portable. Prêt pour le travail.

Emma Rowley / Fonderie

Le soir, si mon partenaire et moi nous retirons sur le canapé pour regarder un film, le lancer nous accompagne. Si je lis sur le lit, je le fais sous le plaid. Même le chat en est tombé amoureux et miaule d’impatience jusqu’à ce que je l’arrange à sa guise pour qu’il puisse grimper à côté de moi.

Il coûte environ 55 £ et a plus que payé en économies sur la facture d’électricité. Je n’ai même pas allumé mon chauffage jusqu’à la dernière chute de température. (Quand il est tombé en dessous de 0°C, j’ai agité le drapeau blanc.)

Si vous en savez aussi peu sur ces choses que moi il y a quelques mois, il existe deux types de couverture électrique. Le premier s’appelle en fait une couverture électrique, ce qui semble étrange car ce n’est pas vraiment une couverture du tout. Vous ne vous pelotonnez pas dessous. Au lieu de cela, c’est un coussin que vous fixez à votre matelas ou surmatelas avec un élastique sur les coins ou une sangle en dessous.

Ensuite, vous posez votre drap-housse comme d’habitude, en prévision d’une nuit de sommeil sans gel. Mon collègue Lewis Painter ne jure que par le sien. Pour savoir pourquoi, vous pouvez lire son avis sur la couverture chauffante Cosi Home.

Le deuxième type de couverture électrique – celui que j’ai – est un plaid chauffant. Vous l’utilisez comme n’importe quelle autre couverture. Donc, vraiment, un est pour une utilisation diurne et un pour la nuit.

Mais voici ce qui fait de l’un ou l’autre – ou des deux – un achat si essentiel. Ils coûtent environ 2,5 à 3 pence de l’heure en électricité pour fonctionner. (Si vous souhaitez connaître le coût de fonctionnement de l’un de vos appareils et gadgets enfichables, rien de plus simple : consultez notre article, qui vous explique comment procéder.)

Lorsque vous comparez 3p à environ 54p par heure pour faire fonctionner un radiateur enfichable moyen de 1 500 watts, ou plus de 1,36 £ par heure pour faire fonctionner ma très petite chaudière de 13 kW pour le chauffage central (à moins que vous ne viviez dans un petit appartement, votre chaudière sera coûtent probablement le double de ce montant), la différence est nette – et énorme.

Même si j’utilisais une couverture chauffante dix heures par jour, cela ne me coûterait que 2,10 £ d’électricité par semaine. Est-ce que j’ai parfois l’impression que mon ère de grand-mère est arrivée tôt ? Oui, mais je suis bien au chaud et je paie des centimes pour ça, alors amenez les Horlicks.

Ce n’est pas une solution qui fonctionnera pour tous les ménages. C’est une solution “chauffer la personne, pas la pièce”. L’air de votre maison sera toujours froid et il ne fera rien pour lutter contre l’humidité. Mais si vous faites de votre mieux pour économiser votre électricité, je vous recommande de vous acheter un plaid chauffant lors des soldes de janvier.

Le produit auquel je fais référence dans cet article est le jeté chauffant Glamhaus. Vous pouvez lire mon avis pour en savoir plus ou en acheter un directement auprès de Glamhaus pour 54,95 £.