Pourquoi un investisseur de premier plan affirme que les arguments en faveur de l’indexation sont plus solides que jamais

Le moment n’a jamais été aussi propice pour adopter l’indexation, selon un investisseur de longue date.

Charles Ellis, auteur du livre d’investissement fondateur « Winning the Loser’s Game », sorti mardi dans sa huitième édition, a déclaré que les arguments en faveur de l’investissement passif n’avaient pas été plus solides depuis des années.

« Il y a des années, l’investissement actif était vraiment amusant – facile à faire, presque – et pour les gens très brillants et travaillant dur, c’était quelque chose qu’ils pouvaient accomplir. Mais les temps changent », a déclaré lundi le fondateur et ancien associé directeur de Greenwich Associates. sur « ETF Edge » de CNBC.

« Maintenant, tous les avantages que nous avions à l’époque ont été mis derrière nous », a-t-il déclaré. « Le flux d’informations – et tout le monde l’a – rend tout le monde égal. »

Cela pourrait expliquer pourquoi 90% des gestionnaires actifs ont sous-performé au cours des 15 à 20 dernières années et pourquoi ceux qui battent le marché ont tendance à le faire avec une faible marge, a déclaré Ellis.

En tenant compte des coûts opérationnels, des frais et des taxes, la gestion active ne se compare tout simplement pas à une indexation passive, en particulier en ce qui concerne l’investisseur individuel, a-t-il déclaré.

« Beaucoup de nos leçons de vie sont que si vous faites plus de devoirs et travaillez plus dur et essayez plus dur, vous ferez mieux, et c’est souvent vrai. Mais il y a certaines parties de la vie où ce n’est tout simplement pas le cas », a déclaré Ellis. « Franchement, dans le monde contemporain d’aujourd’hui, … actif n’aide pas vraiment et ça fait du mal. »

Le mieux que les investisseurs puissent faire est de garder le cap, d’investir à long terme et de rester diversifiés, a-t-il déclaré.

« Examen actif de qui vous êtes, quels sont vos problèmes, quelles sont vos opportunités, quelles sont vos ressources, combien de temps vous devez investir … est vraiment rentable si cela est fait avec soin et bien. Et si vous ne pouvez pas faites-le vous-même, obtenez un conseiller en placement qui vous guidera tout au long du processus », a déclaré Ellis. « C’est actif à son meilleur. »