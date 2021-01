La mort par balle de Kitilaa Guddata a laissé sa famille sous le choc.

Le professeur de lycée de 32 ans faisait partie des dernières victimes du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles dans la région d’Oromia en Éthiopie.

La violence est centrée sur les demandes d’un groupe d’insurgés pour la «libération» d’Oromia – une vaste étendue de terre qui abrite le plus grand groupe ethnique d’Éthiopie, les Oromo – et la répression sécuritaire qui a suivi.

Cela a conduit des civils à être pris entre deux feux – y compris M. Kitilaa. Sa famille affirme qu’il a été tué après qu’une dizaine de policiers l’ont emmené chez lui dans la ville de Sekela dans la nuit du 19 novembre.

Recherche effrénée

«Sa femme – la mère de ses deux enfants – les a suppliés de l’emmener à la place, mais ils lui ont dit qu’il reviendrait après un interrogatoire», a déclaré un proche, qui s’est entretenu avec BBC Afaan Oromoo sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Le professeur n’est jamais revenu. Sa famille a déclaré qu’après une fouille effrénée, ils avaient trouvé son corps, ainsi que ceux de deux autres personnes, quelques jours plus tard.

« Il y avait une rivière et ils l’ont tué sur un rocher à côté. Il a été abattu par derrière; ses mains étaient liées dans le dos. On dirait qu’ils l’ont utilisé comme cible pour s’entraîner au tir », a déclaré le parent.

Des manifestations contre les violations des droits humains à Oromia ont eu lieu au Royaume-Uni et ailleurs

Les tentatives pour obtenir des commentaires de la force de police spéciale d’Oromia ont échoué, mais le porte-parole du gouvernement régional d’Oromia, Getachew Balcha, a déclaré qu’il n’était pas au courant que les forces de sécurité accusaient faussement les gens d’être alliés à l’Armée de libération d’Oromia (OLA).

« Des mesures ne sont prises que contre ceux dont les crimes sont connus et dénoncés par le peuple », a-t-il déclaré à la BBC Afaan Oromoo.

« Mais quiconque aurait commis un crime, y compris les membres de la police et les fonctionnaires du gouvernement, serait tenu responsable », a-t-il ajouté.

La force de police spéciale d’Oromia est de plus en plus impliquée dans des opérations visant à réprimer l’insurrection dans les parties sud et ouest d’Oromia après qu’un nombre non spécifié de soldats ont été redéployés à la hâte dans la région du Tigray à la suite du déclenchement du conflit là-bas début novembre.

L’histoire continue

Carte

Il met en lumière les défis sécuritaires croissants en Éthiopie, mettant fin à l’euphorie qui avait saisi le pays lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en avril 2018.

Il a introduit des réformes radicales pour mettre fin à des décennies de régime autoritaire, notamment l’interdiction des partis politiques et des groupes rebelles, la libération de milliers de détenus et le retour des exilés.

En tant que premier Premier ministre oromo d’Éthiopie, le poste de premier ministre de M. Abiy a été particulièrement bien accueilli à Oromia, avec le Front de libération d’Oromo (OLF), le plus grand groupe rebelle, devenu un parti d’opposition.

Mais l’un de ses principaux commandants militaires, Kumsa Diriba, également connu sous le nom de «Jaal Maro», n’a pas réussi à conclure un accord avec le gouvernement sur le désarmement des combattants.

Après s’être également brouillé avec l’OLF, il a poursuivi l’insurrection pour ce qu’il appelle la «libération» d’Oromia sous la bannière de l’OLA de sa cachette forestière à l’ouest.

À l’époque, en 2018, les forces de sécurité avaient promis d’écraser son groupe dans les deux semaines, mais plus de deux ans plus tard, elles luttent toujours contre les insurgés.

‘Enterré sans que la famille le sache’

Pendant ce temps, les rapports de victimes civiles montent. Un autre cas est celui de Galana Imana, père de deux enfants.

Dans une interview à la BBC Afaan Oromoo, sa sœur cadette Chaltu Imana a déclaré avoir été arrêté par près de 20 officiers armés à son domicile dans la ville d’Ambo, à environ 100 km à l’ouest d’Addis-Abeba, en novembre.

Des foules immenses se sont rassemblées lors des rassemblements du Front de libération de l’Oromo après la levée de l’interdiction du groupe en 2018

Mme Chaltu a déclaré qu’elle l’avait désespérément recherché pendant quatre jours jusqu’à ce qu’elle reçoive la nouvelle que la police avait trouvé un corps au bord d’une rivière. Elle s’est ensuite rendue dans un poste de police local, où les agents ont confirmé avoir trouvé un corps et l’ont enterré.

«Après quelques délibérations, ils nous ont demandé d’apporter sa photo et de décrire comment il était habillé la nuit où il a été arrêté. Plus tard, ils nous ont confirmé que l’homme qu’ils avaient enterré correspondait à la photo et à la description que nous leur avons donnée.

« Ils nous ont dit de rentrer chez nous et de le pleurer en l’absence de son corps. Nous n’avions pas le choix », a-t-elle dit, ajoutant que les policiers avaient confirmé que son frère était mort d’une blessure par balle.

« Nous ne savons que son arrestation. Nous ne savons pas quel était son crime, nous ne savons pas pourquoi ils ont préféré le tuer plutôt que de le traduire en justice », a déclaré Mme Chaltu.

Son frère n’avait été politiquement actif qu’au sein de l’OLF, ayant siégé à un comité d’accueil des dirigeants revenus d’exil en 2018, a-t-elle déclaré.

‘Amharas ethniques tués’

Le nombre exact de victimes du conflit n’est pas clair, mais la Commission éthiopienne des droits de l’homme liée à l’État a déclaré qu’elle avait enregistré le meurtre présumé de 12 civils par les forces de sécurité à Oromia en novembre seulement.

« Les désaccords politiques coûtent cher aux civils », a déclaré le conseiller de la commission Imad Abdulfetah à la BBC Afaan Oromoo.

Il a souligné que les combattants de l’OLA ont également été accusés de viser des civils.

Leurs victimes comprennent les Amharas, le deuxième groupe ethnique en Éthiopie et ses dirigeants historiques. Plus de 50 d’entre eux ont été tués dans la zone Horro Guduru de l’ouest d’Oromia depuis novembre.

La zone était en grande partie pacifique. Les attaques suggèrent que l’OLA est maintenant installée et les meurtres ont choqué et fait craindre de provoquer des tensions ethniques.

Selon les comptes du gouvernement, 13 Amharas auraient été tués dans le district d’Amuru de la zone en novembre. Lors d’une attaque plus meurtrière le même mois, au moins 34 Amharas ont été abattus après que des combattants de l’OLA les aient convoqués à une réunion dans une école du district de Guliso.

La BBC s’est également entretenue avec deux habitants du district d’Abbay Choman, qui ont été témoins du meurtre de sept Amharas en décembre.

Des visions politiques concurrentes

Les habitants ont déclaré que les hommes armés, dont ils n’étaient pas sûrs de l’identité, ont utilisé un haut-parleur pour convoquer Oromos et Amharas à une réunion le soir du 8 décembre.

« Il y avait huit hommes armés, ils avaient les cheveux longs, leurs visages étaient couverts, ils ont demandé aux résidents qui étaient des Amharas de s’identifier. Ils nous ont dit de rentrer chez nous et ont emmené environ 10 de ceux qui se sont levés », un Dit un habitant d’Oromo.

« Nous avons attendu leur libération toute la nuit, ils ne sont pas venus. Nous avons retrouvé sept corps le lendemain matin », a-t-il ajouté.

Bien que l’on ne sache pas ce que signifie exactement l’OLA par la «libération» d’Oromia, les principaux partis d’opposition d’Oromia réclament une plus grande autonomie pour leur région, estimant que c’est le meilleur moyen de garantir les droits politiques, culturels et linguistiques des différentes ethnies. groupes.

Mais leurs détracteurs, en particulier les élites urbaines avec une vision plus cosmopolite, craignent que cela n’entraîne un renforcement des identités ethniques et une désintégration de l’Éthiopie.

De nombreux Oromos estiment que M. Abiy penche pour ce dernier point de vue et souhaite centraliser le pouvoir. Cette perception s’est développée surtout après avoir dissous la coalition au pouvoir à base ethnique en 2019 et donné le pouvoir à son Parti de la prospérité (PP) nouvellement formé à la fois au centre et dans les 10 régions d’Éthiopie.

Le même argument fait partie du conflit au Tigray.

‘Ennemi du peuple’

À Oromia, les forces de sécurité ont également arrêté la quasi-totalité des dirigeants des deux principaux partis d’opposition, l’OLF et l’Oromia Federalist Congress (OFC), les accusant d’alimenter la violence pour faire avancer leur cause d’une plus grande autonomie. Ils nient avoir incité à la violence.

Leur détention a conduit de nombreux partisans de l’opposition à conclure que l’espace politique ouvert par M. Abiy en 2018 était désormais fermé. Cela s’est traduit par une sympathie, sinon un soutien, pour l’OLA, en particulier chez les jeunes impatients de changer.

L’OLA a principalement attaqué des représentants du gouvernement et des policiers – y compris des commandants – dans de petites villes et villages dans le cadre d’une stratégie visant à les rendre ingouvernables pour M. Abiy.

Le chef traditionnel Kura Jarso a condamné l’insurrection

Cependant, cela a également créé une culture de la peur chez les Oromos. Des hommes armés ont fait une descente dans deux banques du village de Hagamsaa en décembre et ont incendié une ambulance, qui emmenait une femme enceinte dans un établissement médical pour accoucher, ainsi qu’un véhicule privé dans la ville voisine de Shambu. Les habitants soupçonnent que les rebelles essayaient d’obtenir de l’argent et des véhicules pour leur insurrection.

L’OLA est la plus forte dans le sud d’Oromia, qui borde le Kenya. Le groupe y a subi un coup dur en décembre lorsqu’un puissant chef traditionnel de la région, Kura Jarso, l’a dénoncé comme un « ennemi du peuple » après avoir accusé ses combattants d’avoir tué des civils, violé des femmes et volé du bétail.

Le conflit s’est également propagé au Kenya, où vivent des dizaines de milliers d’Oromos et sont fidèles à M. Kura. En novembre, des habitants de la ville kényane de Moyale ont déclaré que les troupes éthiopiennes avaient traversé la frontière en saccageant les quartiers et en emportant 10 personnes qu’ils accusaient d’abriter des membres de l’OLA, également appelés OLF-Shane.

M. Abiy s’est rendu du côté kényan de la frontière avec le président kényan Uhuru Kenyatta en décembre.

Dans son discours, il a mis les rebelles Oromo en commun avec le groupe islamiste militant al-Shabab basé en Somalie, qui est la principale menace sécuritaire au Kenya. Il a dit que les deux devraient être « éliminés », bien qu’il n’y ait aucune preuve liant les nationalistes ethniques aux militants somaliens.

C’était un signe supplémentaire que M. Abiy avait l’intention de continuer à adopter une approche intransigeante pour lutter contre les conflits en Éthiopie.