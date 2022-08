Pourquoi un dispensaire ne devrait pas ouvrir ici – Shaw Local

Dans un article du 9 août, le village de Richmond envisage d’autoriser un dispensaire de cannabis récréatif en ville. Le président du village, Toni Wardanian, est cité : « Cette subdivision, il y a des gens là-dedans qui ne veulent pas du tout de dispensaire. Elle ne nous a pas parlé pour pouvoir faire cette déclaration.

Je suis habitant du lotissement. Les résidents avec qui j’ai parlé ne sont pas contre l’ouverture d’un dispensaire de cannabis. Nous nous opposons toutefois à son ouverture à l’entrée de notre lotissement pour des raisons de sécurité. Nous serions opposés à toute entreprise qui augmente le trafic sur notre quartier. Il y a une entrée/sortie dans notre lotissement, près de l’intersection de la route 12 et du chemin Burlington. Nous avons des autobus scolaires qui empruntent cette route au moins quatre fois par jour. Nos enfants doivent marcher sur la route dans ce secteur car le village n’installera pas de trottoirs. L’intersection a le trafic de trois routes fusionnant sur une seule. Nous sommes situés juste à côté de la frontière du Wisconsin, nous aurons donc des résidents du Wisconsin qui se dirigeront vers le sud pour acheter dans ce dispensaire proposé. Les données d’accident de l’IDOT pour Burlington Road et la route 12 montrent quatre à huit accidents par an à cette intersection, autre que pendant le COVID-19.

Lorsque vous traversez notre « Village d’antan », la plupart des commerces que vous voyez sont des bureaux de tabac et des salles de jeux. Les entreprises situées au centre-ville font un excellent travail pour essayer de construire le village et de conserver l’ambiance communautaire, mais le conseil du village ne semble pas vouloir la même chose.

Abigail Quentral-Quezada

Richmond