Pourquoi un diagnostic arrive souvent tard

Il est difficile de détecter le cancer de l’ovaire à un stade précoce. Les symptômes peuvent imiter d’autres conditions et il est possible que vous n’en ayez pas. De plus, les médecins et les gynécologues ne disposent pas de tests de dépistage fiables permettant de détecter les premiers signes de la maladie. Ce sont les principales raisons pour lesquelles les femmes reçoivent un diagnostic de cancer de l’ovaire au stade I ou II, avant qu’il ne se propage beaucoup, seulement environ 20 % du temps.

Mais vous pouvez faire des choses pour prendre votre santé en main. Apprenez quels sont les symptômes dont vous devez être conscient afin de pouvoir les faire vérifier par votre médecin ou votre gynécologue. Et découvrez ce qui expose les femmes à un risque élevé de contracter la maladie, afin de pouvoir bénéficier de traitements préventifs si nécessaire. Voici ce que deux médecins qui traitent les cancers gynécologiques veulent que vous sachiez sur la détection du cancer de l’ovaire le plus tôt possible.