Pourquoi un chat volant animé avec un corps pop-tarte vendu pour près de 600000 $

Dans les 10 ans qui ont suivi la création de Chris Torres Chat Nyan, un chat volant animé avec un corps Pop-Tart laissant une trace arc-en-ciel, le mème a été vu et partagé sur le Web des centaines de millions de fois. Jeudi, il en a mis une version unique en son genre en vente sur Foundation, un site Web pour l’achat et la vente de produits numériques. Dans la dernière heure de la vente aux enchères, il y a eu une guerre des enchères. Nyan Cat a été vendu à un utilisateur identifié uniquement par un numéro de portefeuille de crypto-monnaie. Le prix? Environ 580 000 $. M. Torres était essoufflé. «J’ai l’impression d’avoir ouvert les vannes», a-t-il déclaré dans une interview vendredi. La vente était un nouveau point culminant dans un marché en pleine croissance pour les droits de propriété sur l’art numérique, les documents éphémères et les médias appelés NFT, ou «jetons non fongibles». Les acheteurs n’acquièrent généralement pas de droits d’auteur, de marques de commerce ou même la propriété exclusive de tout ce qu’ils achètent. Ils achètent des droits de vantardise et savent que leur copie est «authentique».

D’autres jetons numériques récemment vendus incluent un clip de LeBron James bloquant un coup dans un match de basket des Lakers qui a coûté 100000 $ en janvier et un Message Twitter de Mark Cuban, l’investisseur et propriétaire des Dallas Mavericks, qui a coûté 952 $. Ce mois-ci, l’actrice Lindsay Lohan a vendu une image de son visage pour plus de 17000 $ et, en clin d’œil aux crypto-monnaies comme Bitcoin, déclaré, « Je crois en un monde financièrement décentralisé. » Il a été rapidement revendu pour 57 000 $. Les gens ont longtemps attaché une valeur émotionnelle et esthétique aux biens physiques, comme les beaux-arts ou les cartes de baseball, et étaient prêts à payer beaucoup d’argent pour eux. Mais les médias numériques n’ont pas la même valeur car ils peuvent être facilement copiés, partagés et volés.

La technologie blockchain, qui est le plus souvent associée au Bitcoin, change cela. Les NFT s’appuient sur la technologie pour désigner une copie officielle d’un média numérique, permettant aux artistes, musiciens, influenceurs et franchises sportives de gagner de l’argent en vendant des produits numériques qui autrement seraient bon marché ou gratuits. Dans une vente NFT, tous les ordinateurs connectés à un réseau de crypto-monnaie enregistrent la transaction sur un grand livre partagé, une blockchain, en faisant partie d’un registre public permanent et servant de sorte de certification d’authenticité qui ne peut être ni modifiée ni effacée.

Le marché naissant de ces articles reflète une initiative notable et technologiquement avisée des créateurs de contenu numérique pour se connecter financièrement à leur public et éliminer les intermédiaires. Certains acheteurs de NFT sont des collectionneurs et des fans qui montrent ce qu’ils ont acheté sur les réseaux sociaux ou sur les écrans de leur maison. D’autres essaient de gagner rapidement de l’argent alors que les prix des crypto-monnaies augmentent. Beaucoup y voient une forme de divertissement qui mêle jeu de hasard, collecte de cartes de sport, investissement et day trading. Les prix de vente NFT époustouflants ont attiré une partie de la même confusion et de la même dérision qui hantent depuis longtemps le monde de la crypto-monnaie, qui a eu du mal à trouver une bonne utilisation de sa technologie au-delà du trading de devises. Et il existe une incertitude quant à la stabilité des valeurs, car de nombreuses transactions utilisent des crypto-monnaies, dont la valeur a énormément fluctué au cours des deux dernières années. Mais les vrais croyants rappellent aux gens que la plupart des grandes choses de la technologie – de Facebook et Airbnb à Internet lui-même et aux téléphones mobiles – souvent commencer à ressembler à des jouets. «Beaucoup de gens sont cyniques à propos de ce genre de choses», a déclaré ce mois-ci Marc Andreessen, investisseur en capital-risque chez Andreessen Horowitz, lors d’une discussion sur l’application de médias sociaux Clubhouse. Mais les gens n’achètent pas des choses comme des baskets, de l’art ou des cartes de baseball pour la valeur de leurs matériaux, ont expliqué lui et son partenaire, Ben Horowitz. Ils les achètent pour leur esthétique et leur design. «Une paire de baskets à 200 $ équivaut à 5 $ en plastique», a déclaré M. Andreessen. «Vous achetez un sentiment», a ajouté M. Horowitz. Le marché des NFT a commencé à se redresser l’année dernière, avec plus de 222000 personnes participant à 250 millions de dollars de ventes, quadruplant le volume en 2019, selon Nonfungible.com, qui suit le marché. Alors que le day trading a augmenté parallèlement au marché boursier pendant la pandémie, les investisseurs ont recherché des endroits plus risqués et plus ésotériques pour gagner de l’argent, des baskets et du streetwear au vin et à l’art.