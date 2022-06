Pourquoi un autre stablecoin qui perd son ancrage n’est pas ‘Terra 2.0’

Umit Turhan Coskun | Nurphoto via Getty Images

Mais malgré les inquiétudes suscitées par une répétition de la saga Terra, les experts disent que ce n’est probablement pas le cas, car l’USDD est beaucoup plus petit et a été peu adopté par les investisseurs en crypto.

La situation a fait craindre que l’USDD ne subisse le même sort que terraUSD, ou UST, le soi-disant stablecoin détruit qui faisait partie d’une expérience appelée Terra. L’effondrement de l’UST a déclenché une vente plus large de crypto-monnaies, qui a été exacerbée ces dernières semaines par une crise de liquidité croissante sur le marché.

L’USDD, un stablecoin dit « algorithmique » censé toujours valoir 1 $, a plongé à 93 cents dimanche. Le créateur de la pièce a amassé une réserve de bitcoins et d’autres jetons numériques d’une valeur de près de 2 milliards de dollars pour fournir un tampon au cas où les investisseurs fuiraient en masse.

Au lieu de s’asseoir sur des tas d’argent et d’autres actifs similaires à de l’argent, l’USDD exécute un algorithme complexe – combiné à un jeton connexe appelé tron ​​- pour maintenir un lien un à un avec le billet vert.

« Certains % de volatilité sont inévitables », a tweeté l’organisation. « Actuellement, le taux de volatilité du marché se situe à +- 3%, une fourchette acceptable. Nous surveillerons le marché de très près et agirons en conséquence. »

La réserve Tron DAO, un fonds créé par Sun, indique qu’un certain degré de volatilité du prix de l’USDD était à prévoir compte tenu de sa nature « décentralisée ».

L’homme d’affaires d’origine chinoise a été impliqué dans de nombreuses controverses et cascades publicitaires dans le passé. En 2019, il a payé 4,6 millions de dollars pour déjeuner avec le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, pour ensuite annuler brusquement. Le déjeuner a finalement eu lieu en 2020.

La pièce a été créée par Justin Sun, l’entrepreneur de crypto au franc-parler derrière Tron, une blockchain qui essaie de rivaliser avec Ethereum. Comme Do Kwon, le fondateur de Terra, Sun a souvent utilisé Twitter pour promouvoir ses projets et défier les critiques.

Une autre similitude entre USDD et UST est qu’il a accumulé un cache important d’autres jetons numériques pour aider à augmenter son prix au cas où les investisseurs se retireraient en masse. Terra a acheté des milliards de dollars de crypto dans le but de maintenir son stablecoin à flot, une décision qui s’est finalement avérée futile.

Si cela vous semble familier, c’est parce que l’UST de Terra opérait en de la même manière, en créant et en détruisant des unités d’UST et une pièce sœur appelée luna pour contourner le besoin d’avoir des réserves pour soutenir le stablecoin.

En y regardant de plus près, cependant, il est clair qu’il existe des différences notables entre l’USDD et l’UST.

D’une part, USDD est loin de l’échelle de Terra, dont les jetons UST et luna ont atteint un valeur combinée de 60 milliards de dollars à leur apogée. Il serait donc peu probable qu’il ait le même effet s’il s’effondrait, selon les analystes.

« L’USDD n’a pas le poids nécessaire pour provoquer le même sillage de destruction que l’UST », a déclaré Teander, ajoutant que l’utilisation de l’USDD n’est pas aussi répandue que l’UST l’était avant sa disparition.

Selon les archives publiques de la blockchain, environ 10 000 comptes détiennent le jeton sur le réseau Tron, tandis qu’un peu plus de 100 comptes le détiennent sur Ethereum.

Si l’USDD s’effondrait, « cela n’entraînerait pas le même degré de contagion, ou de peur, que lorsque l’UST/LUNA s’est écrasé », a déclaré Hussain.

Et contrairement à UST, qui n’était que partiellement garanti par la cryptographie, l’USDD vise à être surgaranti, ce qui signifie que ses actifs dépassent toujours le nombre de jetons en circulation.

La réserve Tron DAO, le fonds de Sun, affirme que sa réserve contient plus de 1,9 milliard de dollars en bitcoins et autres jetons, y compris les stablecoins USDC et tether. L’USDD dispose d’un approvisionnement d’environ 700 millions de dollars. Cela réduit le risque d’effondrement de type Terra, selon Teander.