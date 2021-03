Le chanteur de musique du comté a poursuivi: « Faire de cela une priorité et prendre juste le temps de se connecter, vous savez, même si, même si je me souviens de certaines nuits, nous n’avons tout simplement pas eu de relations sexuelles. Nous étions comme, non, restons allongés ici et regarder un film. Vous savez, vous tenir par la main ou en quelque sorte vous tenir les uns les autres et, juste un moyen de communiquer, vous savez? Donc, j’ai l’impression que nous avons été assez intentionnels à ce sujet, mais nous pouvons certainement sentir que la tension monte comme , quand nous ne sommes pas intentionnels, vous savez, être intimes les uns avec les autres et prendre du temps pour cela. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy