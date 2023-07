Pourquoi Twitter pourrait perdre s’il poursuit Meta over Threads

l’affirmation de Twitter selon laquelle Meta Platforms a volé des secrets commerciaux pour créer son nouveau site de médias sociaux pourrait être la première volée d’une bataille juridique entre les géants des médias sociaux, mais les experts disent Twitter devrait franchir un obstacle élevé s’il intente une action en justice.

Dans une lettre envoyée mercredi, Twitter a allégué que Meta avait utilisé ses secrets commerciaux pour développer sa nouvelle plateforme de médias sociaux, Fils, et a exigé qu’il cesse d’utiliser les informations. Twitter a déclaré que Meta avait embauché des dizaines d’anciens employés de Twitter, dont beaucoup avaient « incorrectement conservé » des appareils et des documents de l’entreprise, et a déclaré que Meta les avait « délibérément » assignés à travailler sur Threads.

Il n’était pas clair si une action en justice serait déposée.

Les tribunaux sont assez clairs sur le fait que vous ne pouvez pas simplement agiter la main et dire que quelque chose est un secret commercial



Un porte-parole de Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré jeudi dans un article de Threads que personne dans l’équipe d’ingénierie du site n’était un ancien employé de Twitter.

Les experts juridiques ont déclaré que si de nombreuses entreprises ont accusé des concurrents qui ont embauché d’anciens employés et ont un produit similaire de voler des secrets commerciaux, les cas sont difficiles à prouver.

Pour gagner, une entreprise doit montrer que son concurrent a pris des informations qui avaient une valeur économique et qu’elle avait fait des « efforts raisonnables » pour garder le secret, a déclaré Polk Wagner, professeur de droit à l’Université de Pennsylvanie.

Mais la question de savoir ce qui constitue un « effort raisonnable » peut être délicate, a-t-il déclaré. «Les tribunaux sont assez clairs sur le fait que vous ne pouvez pas simplement agiter la main et dire que quelque chose est un secret commercial. D’un autre côté, vous n’avez pas besoin de tout verrouiller pour que personne ne puisse utiliser les informations. »

Aliéné

Meta a lancé Threads mercredi dans ce qui pourrait être la première véritable menace pour Twitter, qui a aliéné de nombreux utilisateurs et annonceurs depuis que le milliardaire Elon Musk a acheté la société l’année dernière.

Threads partage une certaine ressemblance avec Twitter, tout comme les nombreux autres sites de médias sociaux qui ont surgi au cours des derniers mois.

Un élément que les tribunaux examinent est de savoir si une entreprise a clairement indiqué aux employés que les informations spécifiques en cause étaient un secret commercial.

Sharon Sandeen, professeur à la Mitchell Hamline School of Law aux États-Unis, a déclaré que les entreprises avaient perdu des affaires de secret commercial lorsqu’elles ont affirmé que les employés étaient liés par de larges accords désignant toutes les informations de l’entreprise comme confidentielles.

Les tribunaux ont déclaré que les employés n’avaient aucun moyen de savoir à partir d’un langage aussi vague ce qui est et n’est pas confidentiel, a-t-elle déclaré. Les entreprises présentent souvent des affaires de secret commercial uniquement pour découvrir que leurs revendications ne sont pas aussi solides qu’elles le pensaient, ont déclaré des experts.

Sandeen a souligné la bataille juridique très médiatisée entre l’unité de véhicules autonomes Waymo d’Alphabet et la société de covoiturage Uber Technologies. L’affaire a commencé par des allégations de milliers de documents volés et s’est terminée par un différend sur une petite poignée, a-t-elle déclaré. Uber a réglé l’affaire à la veille du procès pour 245 millions de dollars américains de ses propres actions.

Alors que les procès sont rares dans les affaires de secret commercial, les règlements sont courants, a déclaré Wagner. « Les incitations à régler dans ce genre de cas sont particulièrement fortes parce que personne ne veut que les secrets soient discutés plus que nécessaire. » — Jody Godoy, (c) 2023 Reuters

