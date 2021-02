«Pourquoi Twitter est-il gratuit?» Memes Trend as Bird App pour permettre aux utilisateurs de facturer de l’argent pour leurs tweets

«Pourquoi Twitter est-il gratuit?» Eh bien, ce n’est plus le cas.

Dans une présentation aux investisseurs jeudi, le site de microblogging Twitter a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée «Super Follows», qui permettra aux utilisateurs de facturer du matériel supplémentaire et exclusif non montré à leurs abonnés réguliers. Cela peut inclure des newsletters, des vidéos, des offres et des remises réservées aux abonnés. Les utilisateurs paieraient un abonnement mensuel pour accéder au contenu supplémentaire.

Les utilisateurs de Twitter et les investisseurs de la société lui demandent depuis longtemps de lancer un modèle d’abonnement en raison du nombre croissant de créateurs et d’influenceurs Internet qui utilisent des outils tels que Patreon, Substack et OnlyFans pour gagner de l’argent grâce à leur popularité en ligne.

Les abonnements permettront également à Twitter d’exploiter un plus large éventail de sources de revenus dans un monde où la publicité en ligne est dominée par un duopole Facebook-Google. Twitter n’a pas précisé le pourcentage des revenus qu’il partagerait avec les célébrités et autres personnes qui s’inscriraient à des abonnés payants.

Pour le grand public, qui utilise sarcastiquement le modèle de mème populaire «pourquoi (ou comment) Twitter est-il gratuit» depuis le plus longtemps à chaque fois, ils ont repéré un tweet ou un message qui est carrément bizarre ou étrange d’exister dans l’espace public sur la plate-forme , le mème a pris vie.

Les utilisateurs qui ont tweeté la même blague à plusieurs reprises au fur et à mesure que les nouvelles arrivaient sur le site leur ont rappelé.

vous avez tweeté « Je ne peux pas croire que ce site est gratuit » tant de fois que @Twitter a décidé de faire quelque chose à ce sujet. j’espère que vous êtes tous heureux maintenant – ST (@seyitaylor) 26 février 2021

Je blâme ces mfs qui n’arrêtaient pas de dire « comment Twitter est-il gratuit? » regardez ce qu’ils ont fait. Twitter RIP— ⑇ (@HashtagKunal) 25 février 2021

(Avec les contributions d’Associated Press)