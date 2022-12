Pourquoi Twitter Crying Over ne reçoit-il pas de pull le 3 décembre ? Les mèmes expliqués

Nous sommes le 3 décembre et si vous voyez un groupe de personnes sur Internet pleurer inexplicablement pour un pull non identifié, ne le faites pas. Interroger. Des questions. Au cas où vous auriez manqué le moment culturel qu’était la chanson “Heather” de Conan Gray, permettez-nous de vous expliquer. “Je me souviens encore, le 3 décembre / Moi dans ton pull…” C’est ainsi que commence la chanson “Heather” de Conan, sortie en 2020. C’est un hymne pour l’adolescent au cœur brisé en tous ceux qui ne se sentaient pas nécessairement comme le “principal caractère” tout le temps. Cependant, l’appeler ainsi serait une erreur.

‘Heather’, à propos d’une fille apparemment parfaite que l’intérêt amoureux du chanteur veut, est aussi une chanson queer. La chanteuse, quelle qu’elle soit, souhaite pouvoir être Heather pour avoir une chance d’être aimée par leur amour. Les nuances étranges sont assez évidentes. «Heather» puise vraiment dans les sentiments d’inadéquation que l’on ressent à l’adolescence alors que leur corps, leurs émotions et le monde qui les entoure commencent à changer soudainement alors qu’ils commencent à grandir dans leur identité.

POURQUOI VOUDRAIS-TU M’EMBRASSER JAMAIS JE NE SUIS PAS MÊME À MOITIÉ COMME PRETTYYYY TU LUI A DONNÉ TON PULL, C’EST JUSTE DU POLYESTER MAIS TU L’AIME MIEUX SOUHAITE QUE JE SUIS HEATHER pic.twitter.com/oXpHAwZDRR— rai ☻ (@r4ishoo) 2 décembre 2022

Maintenant que vous connaissez le contexte, profitez (?) des mèmes.

devinez qui aura un pull le 3 décembre… pas moi lol— ً (@vaiiyie) 29 novembre 2022

Donc, si vous n’avez que votre propre pull à porter ce 3 décembre, vous savez au moins que la plupart de Twitter est également sur le même bateau.

