Pourquoi Twitter boycotte-t-il maintenant Alia Bhatt pour son prochain film “Darlings” ?

Après “Laal Singh Chaddha” d’Aamir Khan, les internautes “boycottent” désormais l’actrice Alia Bhatt pour “promouvoir” la violence domestique contre les hommes dans son prochain film “Darlings”. Le film devrait sortir le 5 août sur Netflix. Bhatt n’est pas seulement la protagoniste, mais elle marque également ses débuts en tant que productrice. L’actrice a coproduit le film avec Shah Rukh Khan et Red Chillies Entertainment de Gauri Khan. Le film met également en vedette Vijay Verma, Shefali Shah et Roshan Matthew.

L’indignation en ligne fait suite à certaines scènes du film où le personnage de Bhatt peut être vu en train de torturer son mari à l’écran, Vijay Varma.

“Tout le monde devrait #BoycottAliaBhatt pour avoir fait un film misandriste comme Darlings. Pour bollywood, la violence domestique sur les hommes est une blague. Pathétique », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a mentionné comment le patriarcat revient comme un “cancer et des métastases dans les jugements des tribunaux”. La personne a écrit «Pendant ce temps, Alia Bhatt produit et joue dans #Darlings approuvant Assault on Domestic Violence on Husbands pendant que la nation reste maman. Toute cette victimisation est une mascarade.

#BoycottAliaBhatt qui célèbre la violence domestique sur les hommes pic.twitter.com/ERzCg1vZuW — Ambar (@Ambar_SIFF_MRA) 3 août 2022

Alia Bhatt n’a pas seulement joué dans #chériselle l’a produit. Elle a produit un film qui fait du divertissement la torture des hommes par les femmes.#BoycottAliaBhatt#BoycottDarlingshttps://t.co/FJYzMR7XnL – Priya Sharma (@PriyaScifi) 2 août 2022

#BoycottAliaBhatt qui approuve DV sur les hommes. Imaginez si les sexes étaient inversés ! pic.twitter.com/OK4EDAe3pS — Catachi (@itachi_senpai1) 3 août 2022

#BoycottAliaBhatt est à la mode à tous les niveaux de l’Inde.😲😲😲😲 Nous ne tolérerons pas la violence domestique contre les hommes. DV contre les hommes n’est pas une blague. #chéris pic.twitter.com/U7RRqD78TG – Ashish Tiwari (@AshishT26963402) 3 août 2022

Alia Bhatt après avoir réalisé que les sentiments des hommes sont blessés par son film et que tous les hommes commencent #BoycottAliaBhatt Maintenant, sa carrière n’est plus … Ban #DarlingsOnNetflix @realsiff pic.twitter.com/FdrVZ28YO1 – Histoire inédite d’un garçon / d’hommes ordinaires (@untoldStoryMens) 3 août 2022

Cela arrive juste un jour après que l’équipe de “Darlings” d’Alia Bhatt a lancé la chanson La Ilaaj du film. Au cours de l’événement, le compositeur Vishal Bhardwaj a déclaré que le coproducteur du film, Shah Rukh Khan, aimait tellement le morceau qu’il l’a chanté au compositeur lors d’un appel téléphonique. Il a dit : « Shah Rukh m’a appelé un soir vers 00h00-00h30. Il a commencé à chanter la chanson au téléphone. Il a chanté toute la chanson. Puis il a commencé à en raconter la signification… Il a dit : « Ça aurait été plus amusant si la chanson avait été pour moi ».

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici