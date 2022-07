Pourquoi Twitter a toujours ces terribles tendances

Alors, qu’est-ce qui est important pour le monde en ce moment ? #ClimateScam a eu tendance vendredi dernier et a conduit les utilisateurs vers une rivière de mèmes sur le changement climatique de la part de ceux qui insistent sur le fait qu’il s’agit d’un canular. Plus tôt cette semaine, “Sodome et Gomorrhe” était à la mode aux États-Unis, alimenté par des théoriciens du complot anti-LGBTQ d’extrême droite. Le terme “panique satanique” a fait son apparition peu de temps après, ainsi que le nom d’Ashli ​​Babbitt, une femme qui a été tuée lors de la tentative de coup d’État du 6 janvier 2021 et est devenue le centre des théories du complot sur les circonstances de sa mort.

Il n’est pas nouveau de souligner que les listes de tendances algorithmiques peuvent amplifier les mauvaises choses auprès d’un large public. Alors pourquoi Twitter a-t-il toujours cette fonctionnalité en 2022 ?

L’argument central de Twitter pour les tendances n’a pas beaucoup changé depuis le blog de Dorsey. C’est une fonctionnalité, a déclaré la porte-parole de Twitter Lindsay McCallum dans un e-mail, qui est conçue pour montrer aux gens ce qui se passe dans le monde et sur Twitter à tout moment. Lorsque cela fonctionne le mieux, les tendances deviennent quelque chose comme des événements en ligne : la tendance “Choco Taco” après l’arrêt de la friandise à la crème glacée incite les autres à tweeter leurs propres réflexions à ce sujet.

Les tendances sont au cœur de l’histoire que Twitter aimerait raconter sur lui-même, déclare Shireen Mitchell, analyste technologique et fondatrice de Stop Online Violence Against Women, une histoire sur la façon dont il capte et sert la conversation publique. Mais les tendances manipulées (même celles qui sont anodines) et l’extrémisme amplifié sur la liste des tendances générée par algorithme minent cette histoire.

“Twitter continue d’essayer de donner l’impression que la ‘tendance’ est en quelque sorte authentique, des sujets d’actualité tendance qui intéressent les gens. Mais dans la plupart des cas, il s’agit de gamification », dit-elle.

Outre les affirmations de Twitter selon lesquelles Trends remplit une fonction publique importante, il existe une autre raison pour laquelle la fonctionnalité reste. C’est une source de revenus pour la plate-forme : Twitter a commencé à vendre des espaces promus sur Trends en 2010. Actuellement, Twitter vend ce qu’il appelle Tendance Spots de reprise et affiche des annonces dans les résultats de recherche pour les sujets tendance.

Le 28 juillet, par exemple, un sujet tendance sponsorisé pour un nouveau film de Christopher Nolan a été promu en tête de la liste des tendances américaines de Twitter et dans la colonne « Pour vous » des tendances personnalisées.

“Je ne pense pas qu’ils réfléchissent réellement au bénéfice réel pour leurs utilisateurs par rapport au bénéfice pour leur résultat net”, déclare Mitchell. Twitter a refusé de commenter son programme publicitaire pour Trends.