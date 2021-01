Al Drago / Getty Images

La société pense que les tweets de Trump risquent de nouvelles violences à un moment critique pour la démocratie.

Twitter a suspendu définitivement le compte de médias sociaux du président Donald Trump vendredi après-midi, invoquant le risque d’une nouvelle incitation à la violence.

La décision intervient à la suite de l’encouragement de Trump à un rassemblement à Washington, DC, qui a entraîné une foule d’assaut le bâtiment du Capitole et au moins cinq morts. Pendant des années, le président a utilisé son compte Twitter pour atteindre ses près de 90 millions d’abonnés désormais anciens sur la plateforme afin de contourner les médias traditionnels. De nombreux critiques soutiennent depuis longtemps que Twitter devrait adopter une position plus ferme contre Trump en raison de son utilisation dangereuse de la plate-forme pour répandre des mensonges et une rhétorique violente. Bien que certains puissent considérer cette décision comme trop peu, trop tardive et que les partisans de Trump la remettent entièrement en question, elle marque néanmoins un effort historique de la capacité de Twitter à influencer la politique à une époque où la force de la démocratie aux États-Unis est sérieusement mise à l’épreuve.

«Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que de nouvelles violations des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette même ligne de conduite», a déclaré un article de blog d’entreprise vendredi expliquant la décision. Malgré le fait que Twitter a généralement permis à des dirigeants mondiaux comme Trump de publier un contenu plus controversé que l’utilisateur moyen puisque leurs tweets sont jugés dignes d’intérêt, la société a déclaré que ces comptes ne sont toujours pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres. »

Avant l’interdiction permanente, Twitter avait précédemment suspendu temporairement les tweets de Trump mercredi pour avoir violé ses politiques d’intégrité civique et de violence, et a averti qu’il pourrait le suspendre définitivement s’il continuait de violer ses politiques. Désormais, les utilisateurs ne peuvent plus voir les tweets de Trump et le président est incapable de publier sur son compte.

Après un examen attentif des tweets récents du @realDonaldTrump compte et le contexte qui l’entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire.https: //t.co/CBpE1I6j8Y – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 8 janvier 2021

Cette décision intervient alors que des centaines d’employés de Twitter ont exhorté le PDG Jack Dorsey à suspendre définitivement Trump, selon un rapport du Washington Post.

La veille de la suspension permanente de Twitter, Facebook a bloqué le compte de Trump sur sa plateforme, qui compte des dizaines de millions d’abonnés, de la publication et a souligné que l’interdiction serait en vigueur pendant au moins deux semaines jusqu’à l’investiture du président élu Joe Biden.

Événements récents ayant conduit à la décision

L’explication officielle de Twitter expliquant pourquoi il a bloqué définitivement le compte de Trump était que ses deux derniers tweets violaient la politique de glorification de la violence de l’entreprise et faisaient partie d’un modèle plus large d’encouragement à la violence pendant la transition des pouvoirs présidentiels. Twitter a spécifiquement évoqué le fait que les adeptes de Trump semblaient interpréter son annonce de ne pas assister à l’inauguration de Biden comme un signal qu’il serait une cible «sûre» pour des actes de violence.

Le premier tweet qui a poussé Trump au-delà du point de basculement de Twitter a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration de Joe Biden. Le second a déclaré que les «75 millions de grands patriotes américains» qui ont voté pour Trump ne seraient «pas méprisés ou traités injustement de quelque manière que ce soit !!!»

Twitter a déclaré que, lus dans le contexte plus large des récentes violences à Washington et de la manière dont les tweets de Trump peuvent être mobilisés par ses abonnés pour inciter à de nouvelles violences, ces deux tweets ont poussé la plateforme à suspendre son compte.

Au cours de la semaine dernière, un nombre croissant de dirigeants des communautés politiques et technologiques ont exercé plus de pression que jamais sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles interdisent définitivement Trump. Leurs préoccupations correspondent aux craintes que Trump encourage ses partisans à organiser une sorte de coup d’État en rejetant avec force les résultats certifiés de l’élection présidentielle déclarant Biden le prochain président.

«Le moment est venu pour les entreprises de la Silicon Valley de cesser d’autoriser ce comportement monstrueux – et d’aller encore plus loin qu’elles ne l’ont déjà fait en interdisant définitivement cet homme de leurs plates-formes,» ancienne première dame Michelle Obama a déclaré dans un communiqué jeudi après-midi.

Dans le secteur de la technologie, le premier investisseur de Twitter Chris Sacca et l’ancien chef de la sécurité de Facebook Alex Stamos ont également appelé Twitter à couper l’accès du président aux médias sociaux.

Et des centaines d’employés de Twitter – qui ont rarement protesté publiquement contre les décisions de l’entreprise – ont déclaré qu’ils estimaient que l’entreprise avait une obligation morale de fermer le compte de Trump.

«Nous jouons un rôle sans précédent dans la société civile et le monde entier a les yeux rivés sur nous», ont écrit les employés dans une lettre à Jack Dorsey et aux dirigeants de Twitter. «Nos décisions de cette semaine consolideront notre place dans l’histoire, pour le meilleur ou pour le pire.»

Des personnes du cercle restreint de Trump comme Donald Trump Jr. a rapidement tourné en dérision la décision de Twitter, faisant valoir que la société impose à son père un double standard en ne prenant pas les comptes de l’ayatollah iranien Khamenei et de «nombreux autres régimes dictatoriaux».

Une histoire de tweets controversés

Trump a lancé sa carrière politique sur Twitter en diffusant des théories du complot raciste sur le «birtherisme» à propos de l’ancien président Obama. Et alors qu’il continuait à gagner le pouvoir politique, il a été un utilisateur prolifique de la plate-forme, diffusant régulièrement de fausses déclarations, des théories du complot et, parfois, ce que beaucoup considèrent comme une rhétorique dangereuse virant à l’incitation à la violence.

Au fil des ans, l’ancienne star de la télé-réalité a utilisé à plusieurs reprises la plate-forme pour retweeter des théoriciens du complot tels que les partisans de QAnon, répandre de la désinformation médicale sur Covid-19, suggérer de tirer sur des foules de manifestants de Black Lives Matter, et à plusieurs endroits, elle a tenté de provoquer potentiellement une guerre nucléaire via la plateforme.

Et depuis quatre ans, les publications incendiaires de Trump sur les réseaux sociaux n’ont en grande partie pas été contrôlées par Twitter et d’autres grandes entreprises technologiques. En effet, Twitter, Facebook, YouTube et d’autres entreprises ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne voulaient pas s’immiscer dans la politique, mais plutôt agir comme des plates-formes neutres attachées aux valeurs de la liberté d’expression.

Ces limites ont été testées par les tentatives répétées de Trump d’interférer avec l’intégrité du processus électoral américain via les médias sociaux. Dans les mois qui ont précédé et suivi l’élection présidentielle de 2020, Trump a diffusé à l’infini des théories du complot sans fondement selon lesquelles l’élection lui aurait été «volée», bien qu’il n’ait aucune preuve substantielle de telles allégations. Son affirmation répétée selon laquelle l’élection avait été truquée a également inspiré certains de ses fervents partisans à douter de la légitimité du Collège électoral américain, alimentant les manifestations «Stop the Steal» qui ont conduit aux violences de mercredi.

Pour certains critiques du comportement de Trump sur Twitter, les actions de l’entreprise pour limiter les tweets du président se font attendre depuis plusieurs années. Trump a déjà construit une infrastructure d’adeptes des médias sociaux hautement connectés qui continuent de s’organiser en groupes privés, d’autres plateformes de médias sociaux comme Gab et Parler, ainsi que via les comptes Twitter d’autres partisans de Trump de premier plan.

Et après

Si Trump tente de créer un autre compte Twitter, conformément à la politique de contournement de Twitter, il risque d’être à nouveau expulsé de la plate-forme.

Cependant, son administration a toujours accès à deux comptes officiels du gouvernement américain: @POTUS et @WhiteHouse. Ces comptes seront bientôt remis à l’administration Biden, selon Twitter. La société a déclaré qu’elle ne suspendrait pas ces comptes à moins qu’elle ne juge cette ligne de conduite absolument nécessaire pour atténuer les dommages dans le monde réel.

Vendredi soir, Trump a publié plusieurs tweets sur @POTUS critiquant Twitter pour avoir suspendu son compte et alléguant sans preuve que «les employés de Twitter se sont coordonnés avec les démocrates et la gauche radicale en supprimant mon compte de leur plateforme». Twitter a rapidement supprimé les tweets.

On ne sait pas où Trump ira à partir d’ici. La plate-forme de médias sociaux naturels vers laquelle Trump doit migrer, Parler, a moins de règles concernant la modération du contenu, mais ces politiques se révèlent soudainement problématiques. À peu près au moment où Twitter a suspendu définitivement Trump, Google a banni Parler de son App Store, et Apple a averti qu’il pourrait faire de même si la plate-forme ne commence pas à modérer le contenu de manière plus agressive.

L’action de Twitter en interdisant Trump était une mesure sans précédent d’une grande entreprise de technologie pour limiter la plate-forme d’une personnalité politique majeure dans l’intérêt de la préservation de la stabilité démocratique. Et il y a de fortes chances que nous en voyions davantage d’autres entreprises à l’avenir.