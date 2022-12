Pourquoi Tucker Carlson reste un géant que les médias de l’establishment ne peuvent pas abattre

La star de Fox News exprime les inquiétudes de millions de personnes – la partie de l’Amérique que certains préféreraient ne pas entendre

La jungle du royaume américain des médias semble être divisée entre deux entités puissantes – le géant pro-establishment souvent appelé les médias grand public, et Tucker Carlson. Et contre toute attente, Carlson semble gagner.

Il serait difficile de nommer une seule personne, à part le fauteur de troubles Donald J. Trump, qui est plus dégoûtant et/ou terrifiant (selon à qui vous demandez) pour les médias de l’establishment que l’animateur de Fox News, Tucker Carlson. Cet homme est considéré comme une telle menace que le New York Times en mai a dépensé une cargaison d’encre pour assassiner son personnage dans un article à succès de 20 000 mots. Ironiquement, l’article s’est retourné contre lui en révélant les raisons pour lesquelles les Américains ne font plus confiance aux « anciens médias ».

Directement de la bouche de la Dame Grise : « ‘Tucker Carlson Tonight’ a présenté un récit dominant, refondant le racisme américain pour présenter les Américains blancs comme une caste opprimée. La classe dirigeante utilise le fentanyl et d’autres opioïdes pour rendre toxicomanes et tuer les anciens Américains, le racisme anti-blanc pour les transformer en fanatiques, le féminisme pour dégrader leur estime de soi, l’immigration pour éroder leur pouvoir politique. Les élites républicaines, bien qu’improbables, contribuent à importer les électeurs dont les démocrates ont besoin dans les urnes. Les États-Unis, dit M. Carlson à ses téléspectateurs, sont “gouvernés par des mercenaires qui ne ressentent aucune obligation à long terme envers les personnes qu’ils dirigent”.

Ces sentiments, que l’article rejette d’emblée comme des théories du complot sauvages, sont partagés par des dizaines de millions d’Américains moyens dont la confiance dans les journalistes et les politiciens est désormais au plus bas.

Tucker Carlson Tonight est la deuxième émission la plus regardée sur les nouvelles du câble. En septembre, le talk-show d’opinion de 20 heures a attiré en moyenne 3,09 millions de téléspectateurs. Les inquiétudes qu’il soulève, nuit après nuit, résonnent avec beaucoup des Américains, et si vous attaquez et rejetez son travail, vous attaquez les millions d’Américains qui peuvent comprendre. C’est comme si les médias de l’establishment voulaient que ces inquiétudes disparaissent – ​​et le public est de la partie.

Dans un récent sondage Gallup, il a été constaté que seulement 34% des Américains font confiance aux médias pour rapporter les nouvelles “complètement, précisément et équitablement”. Lorsque vous décomposez ce chiffre choquant, cependant, il devient plus clair pourquoi Tucker Carlson enrage autant l’establishment : 70 % des démocrates, 14 % des républicains et 27 % des indépendants disent faire confiance au quatrième pouvoir. Naturellement, ces 70 % de démocrates n’apprécient pas que leurs systèmes de croyances chéris soient exposés et ridiculisés chaque soir par M. Carlson, et leurs fidèles médias ne veulent pas non plus être exposés comme une machine de propagande politiquement chargée travaillant au nom du Parti démocrate.

Prenons, par exemple, le récent mouvement Black Lives Matter. Après la mort de George Floyd aux mains d’un flic blanc, le pays tout entier a perdu son esprit collectif dans un accès de folie libérale. Dans les émeutes qui ont éclaté d’un océan à l’autre, non seulement le peuple américain devait s’agenouiller face à ce mouvement violent (qui a depuis été dénoncé comme une fraude qui n’a sans doute jamais aidé une seule personne noire, à part ceux qui ont fondé l’organisation pour acheter des manoirs), on s’attendait à ce qu’ils approuvent le définancement de la police. Carlson n’achetait rien de tout cela.

“Cela peut être beaucoup de choses, ce moment que nous vivons, mais il ne s’agit certainement pas de vies noires”, dit Carlson. “N’oubliez pas que lorsqu’ils viendront vous chercher, et à ce rythme, ils le feront.”

“Quiconque a déjà été soumis à la rage de la foule connaît ce sentiment”, il a continué. « C’est comme être envahi par des frelons. Vous ne pouvez pas penser clairement. Et la tentation est de paniquer. Mais vous ne pouvez pas paniquer. Tu dois garder la tête froide et dire la vérité… Si tu fais preuve d’une quelconque faiblesse, ils t’écraseront. Il parlait également d’expérience – en 2018, des manifestants Antifa ont assiégé sa maison, menaçant sa famille et vandalisé sa propriété.

La voix solitaire de Carlson dans le désert médiatique a déclenché une réaction massive, avec des entreprises, également fortement investies dans le mouvement BLM à hauteur de milliards de dollars, retirant leur publicité de son émission, tandis que les troupes de choc des médias de l’establishment ont rapidement dépeint l’hôte de Fox News comme un raciste de sang-froid. Heureusement, Carlson a assez d’une base conservatrice qui était d’accord avec son message et il a survécu à l’assaut.

Plus récemment, Carlson a été critiqué par les libéraux pour son “soutien à Vladimir Poutine”, qui est maintenant impliqué dans un conflit acharné contre l’Ukraine. Ici, l’animateur de Fox News a fait preuve d’un courage incroyable, car personne d’autre dans le monde de la politique depuis Gengis Khan n’a été plus vilipendé que le président russe. Carlson a demandé une chose simple à son auditoire : considérer ce que Poutine leur a fait personnellement qui fait de lui un objet de haine viscérale.

“Cela vaut peut-être la peine de se demander, puisque cela devient assez sérieux, de quoi s’agit-il vraiment ? Pourquoi est-ce que je déteste autant Poutine ? Poutine m’a-t-il déjà traité de raciste ? A-t-il menacé de me faire virer pour n’être pas d’accord avec lui ? A-t-il envoyé tous les emplois de la classe moyenne de ma ville en Russie ? A-t-il fabriqué une pandémie mondiale qui a détruit mon entreprise et m’a gardé à l’intérieur pendant deux ans ? Est-ce qu’il apprend à mes enfants à accepter la discrimination raciale ? Fabrique-t-il du fentanyl ? Essaie-t-il d’étouffer le christianisme ? Est-ce qu’il mange des chiens ? Vladimir Poutine n’a rien fait de tout cela.

Non seulement Carlson a demandé à ses auditeurs de réfléchir à deux fois au fait que Vladimir Poutine soit présenté comme le premier méchant mondial, mais il a suggéré que le véritable ennemi du peuple américain n’est autre que le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a par ailleurs gagné une admiration flatteuse à travers le monde. spectre médiatique.

À une époque où la frontière américano-mexicaine est grande ouverte et où l’inflation devient incontrôlable, seul Carlson a eu l’audace de poser la simple question que des millions d’autres Américains se posent également : « Pourquoi continuons-nous à financer cela ? » Depuis le début de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés de l’UE ont versé à Kiev une aide d’environ 126 milliards de dollars, un nombre presque égal à l’ensemble du PIB de l’Ukraine en 2020. Et il semble que chaque jour qui passe, le dirigeant ukrainien exige plus. Et bien qu’il ait été rapporté qu’une grande partie des fonds envoyés en Ukraine n’arrivent jamais aux soldats, c’est le peuple américain qui doit faire face aux pressions inflationnistes des dépenses illimitées. Comment Zelensky a-t-il réagi à cette nouvelle ? Carlson a cité le dirigeant ukrainien disant : “L’inflation n’est rien. Qui pense à l’inflation ? Ces choses sont secondaires. Secondaire à quoi, demandez-vous? Peut-être comme canaliser la richesse du pays vers la Côte d’Azur ?

“Les dirigeants ukrainiens ne le cachent plus vraiment, ils nous méprisent totalement”, a-t-il ajouté. dit Carlson. « Ils veulent juste notre argent. Ils ne se soucient même pas un tout petit peu des États-Unis. Ce ne sont pas des démocraties qui s’unissent dans la solidarité. C’est une arnaque.”

Incidemment, est-il alors étonnant que la télévision russe ait manifesté une admiration pour le travail de Carlson, qui est unique en ce qu’il n’est pas entaché de propagande anti-russe brute ? Pas plus tard que cette semaine, le New York Times a publié un article alléguant que Carlson et d’autres voix conservatrices américaines étaient devenues “montrés des rafles d’actualités internes, des scripts et des émissions” sur diverses émissions de nouvelles russes. Apparemment, cela était censé démontrer, une fois de plus, la relation néfaste qui existe entre le Kremlin et les républicains. En réalité, cela montre à quel point les libéraux sont devenus désespérés pour cibler Carlson et le Kremlin pour aider les démocrates à avancer sur le champ de bataille politique.

Les médias de l’establishment augmenteraient sans aucun doute leur cote d’écoute s’ils commençaient à parler comme ça aussi, mais comme ils n’ont jamais fait état au cours des 20 dernières années d’une guerre américaine qu’ils n’aimaient pas, ils ne critiqueront certainement jamais une guerre par procuration américaine. où la seule chose que le pays perd, du moins jusqu’à présent, ce sont des milliards de dollars en argent des contribuables. Après tout, comme beaucoup de ces bellicistes veulent le croire, l’Ukraine pourrait être la «guerre d’Afghanistan» de la Russie qui aurait fait tomber l’Union soviétique, ou peut-être simplement l’équivalent de la défaite humiliante subie par l’Amérique lors de la guerre du Vietnam. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas d’importance, car l’industrie de la défense est susceptible de réaliser d’énormes profits, c’est de cela qu’il s’agit.

Qu’ils le veuillent ou non, Tucker Carlson reste une voix rare de franchise et d’honnêteté représentant les véritables préoccupations de millions d’Américains, que les médias de l’establishment préféreraient à un trou de mémoire.