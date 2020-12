Dans cette photo d’archive prise le 4 décembre 2019, le président américain Donald Trump (à gauche) et le président turc Recep Tayyip Erdogan quittent la scène pour se rendre à la session plénière du sommet de l’OTAN à l’hôtel Grove de Watford, au nord-est de Londres. | Peter Nicholls / AFP via Getty Images

La Turquie a acheté un système de défense antimissile russe. Trump a sanctionné Ankara, plus d’un an plus tard.

Les États-Unis punissent enfin la Turquie pour avoir acheté un système de défense antimissile russe, une mesure attendue depuis longtemps qui est susceptible d’augmenter les tensions avec un allié de l’OTAN.

Lundi, l’administration Trump a imposé des sanctions à la Turquie pour son achat du système de défense antimissile sol-air S-400 de fabrication russe. L’administration a ordonné les sanctions en vertu d’une section de la loi sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par le biais de sanctions (CAATSA), qui donne au président le pouvoir de sanctionner des personnes ou des entités qui font des affaires avec les secteurs du renseignement ou de la défense de la Russie. Les sanctions visent spécifiquement l’agence turque des marchés publics de défense, connue sous le nom de présidence des industries de la défense (SSB), et ses hauts fonctionnaires.

«Malgré nos avertissements, la Turquie a poursuivi son achat et ses tests du système S-400 à la Russie», Secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré lundi dans un communiqué. «Les sanctions d’aujourd’hui contre la SSB de la Turquie démontrent que les États-Unis mettront pleinement en œuvre #CAATSA. Nous ne tolérerons pas de transactions importantes avec le secteur russe de la défense. »

Mais ces sanctions sont en retard. La Turquie a acquis le système de défense l’année dernière, après les avertissements répétés de l’administration Trump de ne pas le faire parce qu’elle ne veut pas d’un allié de l’OTAN s’appuyant sur les systèmes russes. Des responsables américains ont également déclaré que l’utilisation du S-400 par la Turquie mettait en péril le programme américain d’avions de combat F-35, par crainte que les radars du système russe ne collectent des renseignements sur les F-35.

En réponse, les États-Unis ont retiré la Turquie de leur programme d’avions de combat F-35, ce qui a empêché le pays d’obtenir les jets et a empêché tout personnel turc de travailler avec les avions. Pourtant, les membres bipartis du Congrès ont continué à faire pression pour une punition plus sévère de la Turquie, y compris des sanctions.

La décision de la Turquie d’acheter le système russe a encore tendu les relations entre Washington et Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a consolidé le pouvoir ces dernières années, devenant plus explicitement autoritaire et réprimant la dissidence, notamment en emprisonnant des journalistes et d’autres qu’il perçoit comme ses ennemis politiques.

Erdoğan était irrité par la décision des États-Unis de s’allier avec les Kurdes dans la lutte contre Daech en Syrie, alors qu’Erdoğan les associe au Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe terroriste qui a mené des attaques en Turquie. Il s’est également hérissé du refus des États-Unis d’extrader un religieux basé aux États-Unis qu’Erdoğan blâme pour une tentative de coup d’État en 2016.

Au-delà du flirt de la Turquie avec la Russie, la Turquie a également tenté d’exercer son influence régionale dans des endroits comme la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale, où ses efforts d’exploration gazière ont également accru les tensions avec la Grèce et d’autres alliés de l’OTAN dans l’Union européenne. (L’UE envisage également des sanctions contre la Turquie.)

Mais malgré de nombreux avertissements, l’administration Trump n’a pas avancé avec les sanctions de la CAATSA. Certains ont attribué le refus de Trump de le faire à son affinité personnelle pour Erdoğan.

Puis, en octobre, la Turquie a testé le système S-400 au mépris des avertissements américains, ce qui a rendu les États-Unis beaucoup plus difficile à ignorer.

Et ce mois-ci, le Congrès, dans son projet de loi annuel sur l’autorisation de la défense, a inclus des sanctions obligatoires contre la Turquie pour sa frénésie d’achat de défense russe. Bien que Trump ait menacé de mettre son veto au projet de loi pour de nombreuses raisons, la décision de l’administration de sanctionner la Turquie lundi pourrait avoir été une tentative de dépasser cette exigence.

Quoi qu’il en soit, l’imposition de sanctions à la Turquie ne fera qu’aggraver le fossé entre les deux alliés de l’OTAN. L’économie turque se débattait durement avant le coronavirus, et les sanctions financières pourraient ajouter à cette douleur.

Erdoğan a condamné les sanctions. «Nous attendons le soutien de notre allié de l’OTAN, les États-Unis, dans notre lutte contre les organisations terroristes … et non des sanctions», a-t-il déclaré, selon CNN Türk.

Mais la décision de l’administration Trump aujourd’hui va vraiment être le problème du président élu Joe Biden. Biden a précédemment qualifié Erdoğan d ‘«autocrate» et s’est dit préoccupé par la proximité croissante de la Turquie avec la Russie. Et en octobre, Biden a appelé l’administration Trump à faire pression sur la Turquie pour ses provocations en Méditerranée orientale.

Biden et d’autres alliés sont confrontés à un dilemme difficile. La Turquie est un partenaire stratégique de l’OTAN, et les États-Unis et l’UE veulent faire pression sur Erdoğan pour qu’il tente de mettre un terme à sa mauvaise conduite et de le ramener dans le giron. Mais trop La pression pourrait se retourner contre nous, rapprochant encore Ankara et Moscou.

Alors que Biden cherche à reconstruire les partenariats américains, la relation avec la Turquie peut être l’une des plus délicates.