Pourquoi Trump semble devenir de plus en plus populaire à mesure que ses problèmes juridiques s’accentuent

Les accusations criminelles portées contre l’ancien président Donald Trump auraient pu entraîner sa chute. Au lieu de cela, il en a fait une opportunité.

Il a été inculpé à quatre reprises et s’est récemment rendu jeudi aux autorités géorgiennes pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020. Malgré cela, il continue de bénéficier de résultats de sondages qui le placent dans une position historiquement forte pour qu’un candidat non sortant remporte l’investiture de son parti, avec près de 40 points de pourcentage d’avance en moyenne sur son plus proche concurrent. Six de ses huit opposants républicains présents sur la scène du débat mercredi soir ont indiqué qu’ils le soutiendraient en tant que candidat même s’il était reconnu coupable dans l’une des quatre affaires portées contre lui. Une grande majorité des électeurs républicains probables aux primaires pensent que les accusations sont politiquement motivées ; peu de gens pensent qu’il a réellement tenté d’annuler les élections de 2020.

Plutôt que de cacher ses problèmes juridiques, Trump s’y penche, arguant qu’il n’a « rien fait de mal » et que les accusations représentent un complot contre lui. En invoquant ces accusations et en les utilisant à son avantage politique, les historiens affirment que Trump fait écho à un modèle familier.

Beaucoup ont déjà établi des parallèles entre l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021 et la tentative de coup d’État manquée d’Adolf Hitler en 1923, aujourd’hui connue sous le nom de putsch de la brasserie de Munich. Les circonstances autour des événements et les hommes qui en sont le centre sont très différents. Mais le putsch et le procès d’Hitler qui a suivi, qu’il a utilisé comme plate-forme pour faire avancer les idées derrière le nazisme et se catapulter sur le devant de la scène nationale, constituent un récit édifiant sur la fragilité de la démocratie face à un autocrate charismatique que l’establishment politique ne parvient pas à prendre en compte. écrasez pendant qu’ils en ont l’occasion.

« Je pense que c’est particulièrement au niveau tactique ou même au niveau démagogique qu’il y a des parallèles clairs entre les deux hommes et entre l’insurrection du 6 janvier et le putsch hitlérien », a déclaré Thomas Weber, professeur à l’université. d’Aberdeen qui a beaucoup écrit sur Hitler et l’Allemagne nazie, notamment dans un livre à paraître, Le fascisme en Amérique.

En novembre 1923, Hitler – alors leader encore relativement inconnu du mouvement nationaliste allemand – organisa une tentative de prise de contrôle du gouvernement régional bavarois. Son objectif était de provoquer une « marche sur Berlin » pour renverser le gouvernement démocratique de Weimar sur la base d’un gros mensonge : l’Allemagne n’avait pas perdu la Première Guerre mondiale sur le champ de bataille, mais avait plutôt été « poignardée dans le dos » par ses dirigeants politiques. dirigeants et juifs sur le front intérieur.

Il a interrompu un rassemblement politique dans une grande brasserie de Munich cette nuit-là, tirant en l’air et prenant en otage un éminent homme politique régional avant d’annoncer son intention révolutionnaire à la foule. Mais il n’a pas obtenu le soutien des politiciens locaux et de la police, qui ont violemment affronté les subordonnés nazis d’Hitler, dont plusieurs ont été tués. Il s’enfuit, mais fut rapidement arrêté et jugé pour trahison. Ses complices ont tenté de lui rejeter la faute, et il en est venu à adopter cette version des événements, prononçant de longs discours au cours du procès dans lesquels il s’est attribué tout le mérite du putsch, n’a montré aucun remords et s’est engagé à sa cause au nom de lui. de tous les Allemands. Il n’a purgé que quelques mois de prison avant d’être libéré grâce à une grâce, plus célèbre, plus populaire et plus enhardi que jamais.

La question est de savoir si Trump pourra utiliser avec succès les accusations portées contre lui pour organiser sa prochaine victoire politique, tout comme Hitler a pu consolider son soutien lors de son procès et jeter les bases du Troisième Reich. J’ai discuté avec Weber de ce que l’histoire pourrait suggérer à cet égard. Notre conversation ci-dessous a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Voyez-vous des parallèles entre la façon dont Hitler s’est comporté pendant les procès – en redoublant la mise et en s’attribuant le mérite du putsch – et la façon dont Trump aborde les affaires du 6 janvier ?

Le parallèle réside dans l’utilisation de la salle d’audience comme scène nationale pour consolider le soutien et écarter les concurrents. En ce sens, la comparaison fonctionne très bien.

Leurs objectifs ultimes auraient pu être différents. Dans le cas d’Hitler, il s’agissait de devenir une figure nationale, alors que Trump est évidemment déjà une figure nationale et internationale. Il est intéressant de noter qu’au départ, Hitler envisageait d’utiliser son procès de manière très différente, à savoir en faire tomber d’autres avec lui. Il s’est alors rendu compte que c’était difficile pour de nombreuses raisons et qu’en fait, il valait bien mieux s’attribuer le mérite même de choses qu’il n’avait pas faites et exagérer son propre rôle dans le putsch. Pour Hitler, il était astucieux de capitaliser sur le fait que d’autres pourraient vouloir diminuer leur rôle afin de réellement se présenter comme un leader national en devenir.

Il est difficile de dire exactement comment Trump se comportera dans une salle d’audience. Mais il utilise – assez brillamment, d’une manière dénuée de morale – le langage de la victimisation pour obtenir du soutien derrière lui, et il dit aussi très intelligemment : « Il ne s’agit pas seulement de moi », mais il se présente comme l’incarnation de l’Américain. des gens, des plus défavorisés.

Je pense qu’Hitler a utilisé une approche légèrement différente : il n’essayait pas vraiment de se présenter comme une victime, mais il approuvait simplement fièrement tout ce qu’il faisait. Je suppose que Trump peut aussi approuver tout ce qu’il fait, que c’était son droit [to seek to overturn election results he falsely maintains were fraudulent.]

Le Parti Républicain est réticent à critiquer Trump sur ses problèmes juridiques et les candidats républicains à la présidentielle se battent également pour leur propre place au sein du parti. Les rivaux politiques d’Hitler ont-ils réagi de la même manière après le procès ?

D’autres dirigeants qui n’étaient pas présents dans la salle d’audience ont sous-estimé Hitler d’une manière qui pourrait être différente, car personne ne sous-estime Trump.

Mais la similitude est que Trump et Hitler profitent réellement des luttes intestines au sein de leurs propres camps politiques. D’une certaine manière, la carrière d’Hitler aurait dû être terminée au début de 1924, alors qu’il était en prison. Oui, il a été envoyé en prison pour une période bien trop courte, mais en même temps, on aurait toujours pu s’attendre à ce que ses 15 minutes de gloire soient terminées, car pendant que d’autres étaient sous les projecteurs, il était juste en prison et n’était pas. Je n’ai pas le droit de parler publiquement.

Mais ce qui s’est ensuite produit, c’est que la droite radicale en Allemagne était vraiment fragmentée et ne disposait d’aucun dirigeant compétent. Personne n’est sorti victorieux des luttes intestines. En conséquence, ce qui était inattendu et n’était pas de la faute d’Hitler, Hitler a pu en bénéficier parce que les gens ont alors commencé à parler de ce nouveau jeune homme légendaire de droite, tel qu’il s’était présenté dans la salle d’audience.

Dans le cas du GOP, il y a aussi beaucoup de luttes intestines. Personne n’ose réellement s’en prendre à Trump. Le domaine est trop fragmenté. [Florida Gov. Ron] DeSantis s’est révélé spectaculairement inefficace. Donc, en raison de ce genre de luttes intestines et de fragmentation, on voit à nouveau un parallèle avec Trump. Et toutes les salles d’audience fourniront désormais à Trump une scène parfaite pour se présenter très intelligemment comme une victime de l’État profond et comme une incarnation de la façon dont la moitié de l’Amérique est censée être victime.

Quelles leçons les politiciens d’aujourd’hui peuvent-ils tirer de cette histoire sur la façon de gérer Trump lors de son procès ?

La leçon que l’establishment bavarois a retenue est qu’ils se sont vraiment brûlé les doigts en acceptant quelqu’un comme Hitler. Hitler n’a pu organiser le coup d’État qu’en raison de [support of] l’établissement bavarois traditionnel. L’establishment bavarois a appris qu’on ne peut pas militariser, qu’on ne peut pas contrôler des gens comme Hitler – ou aujourd’hui, Trump. En conséquence, ils sont revenus à une politique conservatrice plus traditionnelle et ont rejeté le populisme et la démagogie d’extrême droite. Il est intéressant de noter qu’en 1933, la Bavière fut en réalité le dernier État allemand à tomber aux mains des nazis.

Je suppose donc que la leçon à retenir ici serait que c’est une erreur de penser que cela aide réellement le Parti républicain à s’appuyer sur un populiste comme Trump, alors qu’en fin de compte, des gens comme Trump détruisent plutôt qu’ils ne sauvent le Parti républicain.

Est-il trop tard pour que le GOP retienne cette leçon ?

C’est difficile à dire. Nous pouvons espérer qu’il n’est pas trop tard et que le GOP pourra être sauvé. Je pense qu’il ne faut pas non plus sous-estimer la résilience du GOP et qu’il y a beaucoup de gens qui gardent la tête baissée en ce moment et qui, s’ils font équipe, pourraient potentiellement sauver le parti. C’est notre meilleur espoir à la fois pour le Parti républicain et pour la démocratie américaine.

Plus important encore, il est toujours facile de pointer du doigt des politiciens ou un parti en particulier. Mais tout cela est le symptôme d’une crise bien plus grave. C’est une crise d’érosion de ce que l’on pourrait appeler des valeurs prépolitiques – et dans l’effondrement de valeurs comme la confiance, la décence, le fait d’agir avec empathie même envers les adversaires – et toutes ces valeurs se sont érodées dans la société américaine et dans le monde occidental. pas seulement d’un côté de la fracture politique. Elles n’ont eu pour l’instant que des conséquences plus désastreuses d’un côté de la fracture politique.

Si nous ne parvenons pas à maîtriser cette situation – et cela dépend en réalité de la société civile – nous ne pourrons sauver la démocratie occidentale dans aucun pays. C’est un défi bien plus grand.