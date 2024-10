Pourquoi Trump et Harris se disputent le « vote McDonald’s » comme si c’était le dernier McNugget — RT World News

La bataille de McDonald’s n’est pas une question d’économie. Il s’agit du déclin d’une icône culturelle qui reflète celle de l’Amérique.

Les temps ont certainement changé. Autrefois, les candidats à la présidentielle américaine se disputaient pour savoir qui servait le mieux dans l’armée. Maintenant, il s’agit de savoir qui a le mieux servi les frites. Le «Le vote McDonald’s» n’a sans doute jamais eu autant d’importance que lors de cette élection.

L’ancien (et potentiel futur) président républicain Donald Trump s’est récemment présenté dans une franchise McDonald’s à Feasterville, en Pennsylvanie, attaché sur un tablier et a travaillé à la fenêtre du service au volant servant des frites. Il a plaisanté en disant qu’après 15 minutes, il avait travaillé plus longtemps chez McDonald’s que son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, qui avait déclaré avoir travaillé dans sa jeunesse dans la chaîne de restauration rapide de renommée mondiale.

Une armée en ligne s’est ensuite rendue sur le site d’évaluation Japper dans une attaque totale en ligne contre le restaurant qui a accueilli la campagne. « L’atmosphère était effrayante avec un criminel reconnu coupable et un violeur jugé derrière le comptoir. beurk, « » a écrit un critique, faisant référence aux problèmes juridiques de Trump. « Le service client était une blague. Un vieil homme sénile a mis de la poudre bronzante sur mes frites, il ne portait pas de gants. Il s’est répété plusieurs fois. dit un autre. « D’habitude, je fais l’éloge d’une entreprise qui emploie des personnes handicapées mentales, mais celle-ci me semble plus mauvaise que d’habitude », en a ajouté encore un autre. Et cela a continué encore et encore sur des pages… jusqu’à ce que Yelp désactive les soumissions des utilisateurs.

C’est Harris qui a été le premier à faire du restaurant une zone de guerre de campagne. «J’ai travaillé chez @McDonalds quand j’étais étudiant, je faisais des frites et des glaces. Aucune famille ne comptait sur moi pour payer les factures – mais c’est la réalité pour trop de travailleurs aujourd’hui. Fier de soutenir @SEIU aujourd’hui pour des salaires décents et un environnement de travail sûr », elle tweeté en juin 2024, s’adressant aux deux millions d’employés du Service Employees International Union à l’échelle nationale.















McDonald’s se comporte comme la Suisse en guerre – ou comme une fille qui se bat pour un rendez-vous de bal. « McDonald’s ne soutient pas les candidats à des fonctions électives et cela reste vrai dans cette course au prochain président. Nous ne sommes ni rouges ni bleus – nous sommes dorés. » a déclaré la société dans un communiqué.

Alors, quel est le problème avec McDonald’s ? Il ne s’agit pas seulement de politique économique dans une élection où c’est l’enjeu numéro un. « Je pense qu’une partie de la différence entre moi et mon adversaire réside dans notre point de vue sur les besoins du peuple américain et sur notre responsabilité de répondre à ces besoins. » » a déclaré Harris, essayant d’expliquer dans une interview à MSNBC pourquoi elle avait même évoqué McDonald’s en premier lieu. Mais cela n’explique pas pourquoi McDonald’s touche une telle sensibilité culturelle, ni pourquoi c’est particulièrement le cas en ce moment.

Les Nord-Américains, notamment la génération X et les plus âgés, s’identifient à McDonald’s à un niveau viscéral en raison de ses apparitions dans de nombreux souvenirs essentiels. Les fêtes d’anniversaire dans le parc de jeux ou fourgon McDonald’s. Franchir la porte sous les Arches d’Or à l’aube après une nuit de célébrations de remise des diplômes du lycée, croiser des amis somnolent la tête sur les tables en route pour acheter des petits pains chauds et du sirop. Les événements sportifs communautaires mettant en vedette les célèbres brillants de McD « boisson à l’orange. » Prendre le service au volant après l’entraînement de gymnastique pour engloutir les Big Mac afin de donner aux parents qui travaillent dur un sursis abordable de cuisine après une longue journée. Des dates qui consistaient en un voyage au volant pour un pique-nique dans un parc local. Compter les minutes jusqu’à la Saint-Patrick, car cela signifiait des Shamrock Shakes vert menthe. Dans l’attente d’une première expérience professionnelle en travaillant avec des amis du quartier.

Ce furent les années d’or des Arches d’Or et de l’Amérique, qui sont pratiquement synonymes les unes des autres – autant dans leur grandeur passée que dans leur déclin perçu. Si les choses étaient encore si belles, pourquoi y a-t-il tant de nostalgie pour cette époque ? Maintenant, les gens se plaindre en masse sur les machines à glace cassées. Les prix ont grimpé en flèche, les plats du menu coûtant en moyenne 40 % de plus rien que depuis 2019, selon au président de l’entreprise lui-même. Les wagons ont disparu. McDonalds a essayé d’être plus sobre et sérieux avec sa palette de couleurs, le rendant moins invitant et ressemblant davantage à une Judgy McJudgerson, envers les gens qui vont prendre une coupe glacée rapide tout en étant vêtus d’un maillot de bain mouillé et de tongs, avec juste une serviette enroulée autour de vous. taille après l’entraînement de natation (même si je n’en sais rien).

Puis, tout comme l’Amérique elle-même, elle s’est trompée en matière de mondialisation, en adaptant son menu aux »saveurs régionales» avec des choses comme le «fromage cottage et radis McMuffin», à base de bouillie «Burbur Ayam McD» et le « Pizza McPuff. » C’est l’équivalent culinaire de l’édification de la nation américaine comme moyen de masquer une invasion étrangère. Que diriez-vous d’abandonner dès maintenant et de simplement conquérir les cœurs et les esprits avec ces tartes aux pommes grasses que je ne trouve plus – celles dont la garniture fait un trou à travers votre chemise si vous en laissez tomber accidentellement.















Même Robert F. Kennedy Jr., désormais membre de l’équipe Trump après le lancement de sa campagne présidentielle, s’est engagé à le faire. «Rendre l’Amérique à nouveau en bonne santé» a profité du coup de campagne de Trump pour déplorer le bon vieux temps. « Saviez-vous que McDonald’s utilisait du suif de bœuf pour préparer ses frites à partir de 1940 jusqu’à son élimination progressive au profit des huiles de graines en 1990 ? Ce changement a été effectué parce que les graisses animales saturées étaient considérées comme malsaines, mais nous avons découvert depuis que les huiles de graines sont l’une des principales causes de l’épidémie d’obésité. » il tweeté. « Les Américains devraient avoir parfaitement le droit de manger au restaurant sans être empoisonnés sans le savoir par des huiles de graines fortement subventionnées. »

McDonald’s a commencé à se lancer dans les controverses sociales, en réalisant des publicités Black Lives Matter à la suite de la controverse sur George Floyd. Il a été récompensé de ses efforts auprès de l’ACLU accusant il de « lavage réveillé » son absence de congés de maladie payés pour «travailleurs noirs et bruns». En 2018, le responsable mondial de la diversité de l’entreprise a souligné qu’ils étaient renverser les arches d’un ‘M’ forme à un ‘W’ pour célébrer la Journée internationale de la femme.

Soupir. Toutes les machines à glace sont-elles déjà réparées ? Un parent qui travaille peut-il à nouveau acheter des McD à ses enfants sans avoir à contracter une autre hypothèque sur sa maison ? À un moment donné, McDonald’s s’est égaré – tout comme le reste des institutions américaines.

C’était autrefois un endroit où les enfants travaillaient pour leur premier emploi. Aujourd’hui, parce que le gouvernement a détruit l’économie à ce point, il est apparemment censé être un endroit qui nourrit des familles entières, l’entreprise versant désormais des congés parentaux et une aide aux frais de scolarité. Qu’est-ce que c’est ? Quand j’étais à l’université, un emploi chez McDonald’s était l’aide aux frais de scolarité.

Le «Le vote McDonald’s» Les acteurs en jeu pour cette élection sont ceux qui se rendent compte qu’il y a quelque chose qui ne va pas systématiquement dans la culture américaine, diluée et détruite par des politiques malavisées de l’establishment, et conscients du lien avec les malheurs économiques du pays. Un YouGov sondage ce mois-ci, 65 % des Américains pensent que l’Amérique va dans la mauvaise direction.

Harris dit que « L’Amérique est toujours cette ville brillante située sur une colline qui inspire les gens du monde entier. » Pendant ce temps, Trump a récemment déclaré à propos des États-Unis qu’il s’agissait « comme une poubelle… Chaque fois que je parle de ce qu’ils ont fait à notre pays, je me mets encore plus en colère, et c’est la première fois que je dis ‘poubelle’, mais c’est une description très précise. »

Une seule de ces personnes semble en avoir assez du statu quo de la machine à glace cassée. L’autre est là, au comptoir, souriant aux clients et blâmant le gars qui ne cesse de signaler le problème.